Las autoridades de la ciudad de Houston anunciaron un cambio relevante en la forma en que la policía local interactúa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida surge tras denuncias que señalaron que al menos dos personas detenidas por agentes del Departamento de Policía de Houston fueron trasladadas directamente a autoridades migratorias, una acción que habría excedido las normas internas del departamento. Ante la controversia, el alcalde John Whitmire y el jefe policial Noé Díaz informaron que se aplicará una nueva regla que establece un límite de tiempo para la intervención de ICE cuando los oficiales se encuentren con una persona que tenga una orden administrativa de inmigración. De esta manera, la ciudad busca aclarar el papel de la policía local en estos casos y evitar situaciones similares en el futuro.

De acuerdo con el nuevo procedimiento, si un oficial de policía detecta que una persona tiene una orden administrativa de inmigración, primero deberá llamar a un sargento para verificar la situación y confirmar la validez del registro. Solo después de esa revisión se notificará a agentes del ICE.

Una vez hecho ese contacto, los agentes federales tendrán 30 minutos para llegar al lugar del arresto. Si no llegan dentro de ese tiempo, la persona deberá ser liberada, siempre que la orden sea administrativa y no una orden judicial firmada por un juez. Además, los policías ya no podrán trasladar a nadie únicamente por tener este tipo de orden migratoria.

La policía de Houston aclaró que no trasladará a detenidos para reunirse con ICE si solo existe una orden administrativa. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Por qué Houston decidió cambiar la regla

El cambio se produjo después de que se reportaran dos casos en los que policías habrían llevado directamente a personas detenidas hasta agentes de inmigración, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre si esas acciones violaban las políticas del departamento.

Según explicó el jefe de policía Noé Díaz, algunos oficiales habrían ido “más allá de la intención inicial” de las reglas internas al trasladar a personas para entregarlas a ICE. Con la nueva política, la ciudad busca evitar que los agentes locales actúen como autoridades migratorias.

El alcalde Whitmire también reiteró que la policía municipal no es una agencia de inmigración y que su función principal sigue siendo aplicar las leyes locales y estatales.

Los datos que reveló la ciudad

Durante el anuncio de la medida, las autoridades presentaron datos que muestran cómo se han manejado estos casos recientemente.

Según la información proporcionada por el jefe Díaz:

En 2025 se registraron más de 350,000 reportes policiales .

. Solo 220 casos estuvieron relacionados con ICE .

. Más del 50% de esas personas fueron liberadas en el lugar.

Además, solo 85 personas fueron entregadas finalmente a autoridades migratorias y, de ellas, 17 fueron trasladadas para reunirse con agentes de ICE cerca de estaciones de policía. Las autoridades indicaron que con la nueva regla buscan que ese número llegue a cero.

Autoridades de Houston revisaron su política de cooperación con ICE tras denuncias sobre dos arrestos recientes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Qué significa que una orden sea “administrativa”

Un punto clave del debate es el tipo de orden involucrada. Las órdenes administrativas de inmigración no son órdenes criminales ni están firmadas por un juez, sino que son emitidas por autoridades migratorias para detener a una persona por asuntos civiles relacionados con su estatus migratorio.

Por esa razón, muchas ciudades han establecido reglas sobre cómo deben actuar los policías cuando encuentran estas alertas en los sistemas federales.

Con la nueva política en Houston, la intervención de ICE seguirá siendo posible, pero ahora estará limitada por un plazo de 30 minutos y una supervisión obligatoria, un cambio que busca evitar detenciones indebidas y aclarar el papel de la policía local en temas migratorios.

