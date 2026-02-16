El panorama financiero para los emprendedores situados en Estados Unidos está cerca de cambiar drásticamente que alteraría el futuro de miles de negocios. Sucede que una nueva disposición federal de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) afectará directamente la capacidad de los residentes permanentes; la nueva normativa entrará en vigor el 1 de marzo. Por esa razón, es importante que comprendas cómo esta regla redefinirá los requisitos de elegibilidad y qué alternativas quedarán aún vigentes.

Cuando un inmigrante obtiene la Green Card , accede a muchos beneficios en su estadía en Estados Unidos, tales como vivir y trabajar indefinidamente en este país, viajar con mayor libertad, acceder a facilidades de seguridad social, entre otros.

Si bien se creía que los acreedores de este documento tendrían la posibilidad de que obtengan un préstamo financiero para emprender o ser socio de un negocio, esto ya no será posible ante las nuevas directrices del SBA.

Este nuevo cambio del SBA afecta considerablemente a los residentes permanentes que son acreedores de una empresa.

Mediante un comunicado oficial, el nuevo cambio normativo establece que la totalidad de los dueños, ya sea directa o indirectamente, de una pequeña empresa deben poseer la ciudadanía o nacionalidad estadounidense.

El cumplimiento de este requisito será de manera obligatoria, ya que si alguno de los socios incumple con dicha condición, la compañía quedará descalificada. Por consecuente, esto representa un duro golpe a aquellos residentes permanentes que son accionistas en una empresa.

Por qué razón la SBA implementó esta nuevamente normativa

De acuerdo al SBA, esta iniciativa pretende cooperar con la Orden Ejecutiva 14159, denominada “Proteger a los ciudadanos americanos de la invasión”. Entre los argumentos presentados, se desea reforzar los estándares de elegibilidad en los programas de préstamos y proteger los recursos públicos.

Esta actualización del programa pretende reforzar los estándares de elegibilidad en los programas de préstamos.

Este nuevo esquema quiere reforzar la seguridad financiera del programa y restringir la entrega de beneficios únicamente a ciudadanos estadounidenses bajo normativas más estrictas.

Con este cambio, las empresas que cuentan con la participación de residentes permanentes o extranjeros no ciudadanos se verán obligados a revisar y modificar su composición organizacional si desean conservar el financiamiento otorgado por la SBA.

