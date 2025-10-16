La redefinición de “daño” en la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) vuelve al centro del debate. Conoce cuál es la propuesta de la Casa Blanca y cómo ese cambio puede afectar de forma directa la protección de la nutria marina del sur en California.

En abril, la administración del presidente Trump impulsó un cambio regulatorio que limita la lectura de “daño” en la ESA. U.S. Fish and Wildlife Service y NOAA Fisheries plantearon mantener la prohibición de matar o herir especies listadas, pero sin extender automáticamente esa protección a los hábitats. La propuesta desató más de 350,000 comentarios: científicos, museos y acuarios pidieron retirarla; mientras que organizaciones agrícolas y de agua la apoyaron para destrabar otros proyectos.

¿QUÉ PROPONE DONALD TRUMP SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS NUTRIAS?

La iniciativa busca rescindir la interpretación de “daño” que incluye la alteración del hábitat como un perjuicio indirecto a especies en peligro. Con el nuevo marco, la ESA seguiría sancionando la muerte o la lesión directa de animales listados, mientras la protección del entorno dejaría de operar como escudo general. Las agencias federales argumentan alineación estricta con el texto legal y evitan anticipar impactos caso por caso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca cambios en la protección de las nutrias marinas (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

¿CÓMO PUEDE VERSE AFECTADA LA PROTECCIÓN DE LA NUTRIA MARINA EN ELKHORN SLOUGH?

Reducir el amparo del hábitat abriría la puerta a mayor presión sobre marismas y praderas marinas donde se alimenta y cría la nutria del sur. En Elkhorn Slough, la mayor concentración del estado, Gena Bentall (Sea Otter Savvy) y April Ridlon (Monterey Bay Aquarium) advierten que sin ecosistemas sanos la recuperación pierde tracción: las nutrias controlan cangrejos que erosionan orillas, favorecen zosteras que secuestran carbono y sostienen cadenas tróficas. La medida sumaría riesgo a amenazas vigentes como ataques de tiburón blanco y la pérdida histórica de bosques de kelp en el norte de California.

Científicos alertar que recortar protecciones de hábitat amenaza la recuperación de la nutria marina (Foto: Aquarium Pacific)

