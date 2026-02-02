La reciente ola de frío registrada en Florida está provocando una escena tan inusual como llamativa: iguanas prácticamente paralizadas están cayendo de los árboles, obligando a muchas personas a recogerlas del suelo. Al tratarse de animales de sangre fría, cuando las temperaturas bajan de forma brusca pierden movilidad y quedan inmóviles. En un estado donde se calcula que hay más de un millón de iguanas viviendo en los árboles, el descenso de las temperaturas provoca una “lluvia” de reptiles que tomó por sorpresa a los residentes.

Jessica Kilgore, de la empresa de control animal Iguana Solutions, dijo en conversación con WPLG Local 10 que los animales paralizados se asemejan a “pequeñas bolsas de hielo” mientras cargaba una iguana de unos 4,5 kilos.

Normalmente, los residentes de Florida no pueden manipular iguanas por su cuenta; sin embargo, ante la magnitud del fenómeno este invierno, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) decidió habilitar sitios temporales de recolección en distintas zonas del estado.

Al ser animales de sangre fría, las bajas temperaturas las paralizan hasta que el clima vuelve a ser más cálido (Foto: WPLG Local 10 / YouTube)

Kilgore contó que recorrió playas como las de Hollywood, en Florida, donde juntó “cientos de libras” de iguanas caídas. Explicó que hay tantas que la gente puede “recogerlas como huevos de Pascua del suelo”.

Según detalló, la FWC puede enviar las iguanas recolectadas a vendedores autorizados fuera del estado o sacrificarlas de forma humanitaria, aunque aclaró que los residentes no están obligados a entregarlas.

“Si quieres dejar que se descongele, muévelo al sol y volverá a trepar a los árboles”, explicó.

Ante la magnitud del fenómeno, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre habilitó centros temporales para su recolección. (Foto: WPLG Local 10 / YouTube)

También dio una recomendación alternativa: “Pero si quieres ayudar al medioambiente y retirarlo, debes llamar a la FWC y buscar un punto de entrega, donde podrán hacerse cargo de él de manera humanitaria”.

Kilgore recordó además que las iguanas son importantes para “muchas culturas” que utilizan todas las partes del animal como alimento. “Así que esta mañana son bocadillos fáciles cayendo de los árboles”, añadió.

Las autoridades recomiendan no manipularlas sin información y contactar a los organismos oficiales. (Foto: WPLG Local 10 / YouTube)

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos indica que Florida alberga numerosas especies invasoras de reptiles, introducidas en gran parte por el comercio ilegal de mascotas. Estas van desde pitones birmanas hasta el lagarto tegu gigante argentino.

Para controlar estas poblaciones, el estado organiza iniciativas especiales, como la conocida Florida Python Challenge, con el objetivo de reducir su impacto en el ecosistema.

Cómo actuar si encuentras iguanas “congeladas” en Florida

Si encuentras iguanas “congeladas” por el frío en Florida, lo primero que debes saber es que no necesariamente están muertas. Solo están aturdidas por las bajas temperaturas y pueden recuperar movilidad cuando la temperatura aumenta.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission emitió reglas temporales que permiten a los residentes recoger iguanas inmóviles sin permiso y llevarlas a puntos de entrega oficiales durante eventos de frío severo para que el personal las maneje de forma segura.

Si decides ayudar, usa guantes, ropa protectora y coloca la iguana en una bolsa de tela segura y transpirable, cerrada correctamente, antes de transportarla. No las lleves a tu casa o vehículo solo para “calentarlas”, porque cuando se descongelen pueden reaccionar de forma defensiva.

Para obtener más información sobre cómo actuar y los puntos de entrega establecidos por la FWC, ingresa a este enlace.

