Durante las celebraciones de Halloween , existen personas que usan su creatividad para usar su mejor disfraz con el objetivo de generar asombro y, probablemente, ‘miedo’. Sin embargo, una pareja de Carolina de Norte sobrepasó los límites, ocasionando que su comunidad manifieste su rechazo. ¿Qué ocurrió? Ambos decidieron vestirse de una forma honorable a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

Es importante mencionarte que este departamento de inmigración ha obtenido un profundo rechazo por la comunidad inmigrante que reside en Estados Unidos e, incluso, de los propios ciudadanos, debido a su violento accionar al momento de arrestar.

Entonces, no sería bien visto que alguna persona muestre su apoyo o haga una referencia positiva hacia las autoridades migratorias. Sin embargo, Wendy Gleason y su pareja poco les importó; sin saber que causarían indignación.

Wendy Gleason haciendo referencia a un inmigrante hispano; mientras que su esposo disfrazado de agente de ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

En una información compartida por Univision Noticias, la protagonista, quien labora como empleada del distrito escolar del condado de Pikens, publicó una foto en sus redes sociales junto a su esposo. En dicha imagen, su pareja está vestido como un uniformado de ICE , mientras que ella hace referencia a una persona hispana.

“No creo que sea gracioso disfrazarse de agente de ICE y de persona hispana. No creo que nada de esto sea motivo de risa”, fueron las palabras de rechazo de Clara Brown, una residente de la comunidad en mención.

Una de las residentes de la comunidad manifestó su rechazo ante este disfraz. Consideró una broma de mal gusto. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Si bien existe una mayoría que criticó a esta pareja, algunos padres de familia de la Escuela Primaria Tate, que conocen a Wendy Gleason, le brindaron su respaldo, alegando que se trataría de una persona “correcta”.

“En mi opinión, no es un disfraz moralmente correcto, pero no lo hizo en la escuela. No trata a los niños de forma diferente y trato con ella no solo a nivel personal con mi hijo, sino también a nivel profesional”, expresó Kasey Padgett, una madre de familia.

Emitió una disculpas

Ante la polémica que provocó, Wendy Gleason envió un correo al medio CNN expresando su arrepentimiento por el accionar. “Quiero disculparme sinceramente por llevar un disfraz ofensivo. Fue una falta de sensibilidad y lamento profundamente haber herido a miembros de nuestra comunidad”, se lee.