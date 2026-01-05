Una pareja de Texas, Estados Unidos, fingió ser contratistas profesionales y estafó a decenas de clientes por un total de 4,8 millones de dólares, dejando viviendas a medio terminar y en condiciones inseguras. Mientras tanto, el dinero fue destinado para cubrir gastos personales, entre ellos cirugías estéticas y compras de lujo. Christopher Judge y su esposa, Raquelle Judge, engañaron a cerca de 40 personas entre agosto de 2020 y enero de 2023. Las autoridades calificaron el esquema como un fraude sistemático que dejó graves pérdidas económica a los afectados.

A través de las redes sociales se promocionaban como expertos en remodelación inspirados en las populares estrellas de programas de “house flipping”, pero en realidad operaban como estafadores. Mediante su empresa, Judge DFW LLC, afirmaban falsamente que Christopher era arquitecto con licencia, señaló la Fiscalía Federal en el norte de Texas en un comunicado de prensa.

Entre las víctimas se encuentran Lane Simmons y su esposa, quienes conocieron a la pareja gracias a una recomendación en un grupo de redes sociales para madres locales. Según contaron, los Judge se presentaron con entusiasmo y una imagen muy profesional.

“Vinieron a nuestra casa y se vendieron como si fueran algo al estilo Chip y Joanna Gaines”, relató Simmons a WFAA.

Prometían casas al estilo de famosos programas de televisión, pero dejaron obras inconclusas y peligrosas. (Foto: FOX 4 Dallas-Fort Worth / YouTube)

La realidad fue muy distinta. “Mi casa: todo lo que hicieron está mal. En pocas semanas las baldosas se rompieron, los pisos se agrietaron, el piso de la cocina se hunde. El acabado exterior parece hecho por un niño. Todo el entramado hubo que desmontarlo y reconstruirlo. La escalera también tuvo que rehacerse; estaba sostenida solo por una tabla. Violación tras violación del código”, explicó Simmons.

El afectado contó que aceptó la propuesta porque el presupuesto era mucho más bajo que el de otras empresas, algo que luego reconoció como una clara señal de alerta.

En total, pagó más de 200.000 dólares y tuvo que invertir aún más para corregir los errores. “Un amigo de la familia que es contratista revisó todo y dijo: ‘Esto es muy inseguro. Es el peor trabajo que he visto’”, recordó.

Las víctimas perdieron millones de dólares y debieron pagar nuevamente para reparar los daños. (Foto: FOX 4 Dallas-Fort Worth / YouTube)

Otra víctima, Kristin Newman, contrató a la pareja para construir la casa de sus sueños desde cero. Ante retrasos, cobros excesivos y fallas estructurales, exigió respuestas, pero Christopher desapareció. “Simplemente se fue. Dejó de hablar con nosotros. Nunca volvió”, dijo a WFAA.

Newman entregó 200.000 dólares y luego tuvo que pagar otros 200.000 a nuevos contratistas. “Esto no fue una mala decisión empresarial. Él eligió mentir, eligió robar. Y Raquelle eligió mentir y robar junto a él”, afirmó.

Los estafadores dejaban las viviendas a medio terminar y en condiciones inseguras. (Foto: FOX 4 Dallas-Fort Worth / YouTube)

Las autoridades federales señalaron que los Judge usaron unos 865.000 dólares del dinero obtenido para gastos personales, incluidos 10.000 dólares en cirugías estéticas y 82.000 en compras por Amazon.

Raquelle se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y enfrenta hasta cinco años de prisión, mientras que Christopher podría recibir una condena de hasta 20 años. Ambos serán sentenciados en los próximos meses.

Cómo evitar estafas al contratar contratistas

Para evitar estafas al contratar contratistas en EE. UU., el paso más importante es verificar que posean una licencia estatal vigente y un seguro de responsabilidad civil. Puedes comprobar esto fácilmente en el sitio web de la junta de licencias de tu estado (como el CSLB en California).

La FTC sugiere nunca confiar en un contratista que solo acepta pagos en efectivo o que te presiona para que pagues la totalidad del proyecto por adelantado. Un esquema de pago seguro suele dividirse en hitos conforme avanza la obra.

Por su parte, State Farm recomienda exigir siempre un contrato por escrito que detalle minuciosamente el alcance del trabajo, los materiales a utilizar, las fechas de inicio y finalización, y el cronograma de pagos.

Antes de firmar, solicita y contacta al menos a tres referencias de clientes previos para confirmar la calidad de su trabajo y su puntualidad. Desconfía de los precios que parecen “demasiado buenos para ser verdad”.

Finalmente, infórmate sobre tus derechos locales. Por ejemplo, en muchos estados existe una “cláusula de rescisión” que te permite cancelar un contrato firmado en tu casa dentro de los tres días posteriores a la firma.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí