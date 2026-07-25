Si viajas con frecuencia por Nueva York, tomas trenes para ir a trabajar desde Queens o Nueva Jersey o sigues de cerca la actualidad local, es probable que en los últimos días te hayas topado con un rumor que volvió a circular y encendió un fuerte debate: la posibilidad de que Penn Station, considerada la terminal ferroviaria más concurrida del hemisferio occidental, deje atrás su denominación histórica para empezar a llamarse Trump Station. La sola idea de rebautizar uno de los puntos de entrada a Midtown ha activado discusiones en el Congreso, en los medios y también en la calle, especialmente entre la comunidad latina que utiliza el complejo para conectar con el metro, con los servicios de New Jersey Transit o con los partidos de los Knicks y los conciertos en Madison Square Garden. En medio de una remodelación estimada en 8,000 millones de dólares, la conversación ya no se limita a cómo quedará el edificio: ahora abarca temas de identidad urbana, memoria colectiva y quién puede decidir el nombre de un lugar por el que pasan miles de hispanohablantes neoyorquinos cada día.

Usuarios de NJ Transit esperando para abordar un tren en Penn Station (Foto: AFP)

¿HABRÁ UN CAMBIO OFICIAL DE NOMBRE?

Por ahora, la respuesta es no. La polémica se disparó cuando la administración del presidente Donald Trump solicitó al Congreso la aprobación de fondos para una renovación integral de la terminal ubicada en el centro de Manhattan. En una carta firmada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, se pide respaldo para el proyecto millonario, pero el documento no incluye una propuesta formal para modificar la denominación del complejo.

Lo que sí existe es una clara simpatía por la idea dentro del gabinete. Duffy ha expresado en varias ocasiones que vería con buenos ojos que la infraestructura lleve el apellido del mandatario y durante un evento vinculado al proceso de selección del desarrollador principal lanzó una frase que encendió las alarmas: “Creo que ‘Trump Station’ suena bien”.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, también reforzó la conversación cuando, consultada sobre esa posibilidad, respondió sin rodeos: “¿Por qué no?”

Esas declaraciones dejaron claro que el proyecto de rebautizar la estación figura en la agenda política, aunque todavía no haya un texto concreto sometido a votación legislativa.

LA POSICIÓN DE DONALD TRUMP

El presidente insiste en que la iniciativa no salió de él. Según ha relatado, durante conversaciones sobre la financiación del Proyecto Gateway —plan clave para modernizar el corredor ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey— la idea fue mencionada por el senador demócrata Chuck Schumer. Trump niega que haya condicionado la liberación de recursos federales a la adopción de su apellido en la estación.

El mandatario también ha cuestionado que uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad conserve una denominación vinculada a otro estado. En mensajes publicados en Truth Social ha asegurado que la propuesta fue planteada por “ciertos políticos y dirigentes sindicales de la construcción”, subrayando que no se trata de una exigencia personal.

Estas intervenciones han alimentado el fuego político: para sus críticos, el intento de asociar la obra con su marca es una maniobra de protagonismo; para sus aliados, una forma de destacar un proyecto que consideran emblemático.

LO QUE ESTÁ DEFINIDO DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN

Más allá del ruido mediático, hay elementos del plan que sí están claros.

Aspecto Situación actual Remodelación de Penn Station Confirmada Inversión estimada 8,000 millones de dólares Cambio oficial de nombre No aprobado Administración del proyecto Liderada por Amtrak bajo supervisión federal Conservación de Madison Square Garden Prevista en el diseño vigente

Las imágenes conceptuales muestran una transformación profunda del entorno ferroviario. El objetivo declarado es recuperar parte del carácter monumental del edificio inaugurado en 1910, con una fachada de piedra, columnas de estilo clásico y espacios mucho más iluminados que la actual estructura subterránea, criticada desde hace años por su aspecto oscuro y laberíntico.

En varias recreaciones digitales aparece el apellido Trump y el sello presidencial en muros interiores, algo que muchos interpretan como una señal de branding. No obstante, la presencia de ese detalle en los diseños no implica automáticamente un cambio en la denominación oficial: para que eso ocurra se necesitarían acuerdos políticos y trámites legales que hoy siguen sin concretarse.

EL ORIGEN DEL NOMBRE PENN STATION

Uno de los elementos que más se ha comentado en estos días es el origen del nombre. La estación adoptó su denominación a partir de la antigua Pennsylvania Railroad, compañía que construyó la terminal original a principios del siglo XX como pieza clave de su red en el noreste del país.

Cuando abrió en 1910, la obra fue considerada durante décadas un referente de la arquitectura estadounidense, con un diseño de inspiración Beaux-Arts, techos elevados, abundante luz natural y grandes espacios de circulación. Esa imagen solo se conserva en fotografías históricas y en la memoria de la ciudad.

En 1963, el edificio fue demolido para levantar el actual Madison Square Garden. En su lugar quedó la estructura subterránea que hoy usan millones de personas al año: trabajadores que llegan desde Long Island y Nueva Jersey, visitantes que van a eventos deportivos, turistas, y también muchos residentes latinos de barrios como Jackson Heights, Corona, el Bronx o Washington Heights que conectan allí con el metro y otros servicios.

Uno de los ingresos a la Penn Station (Foto: AFP)

CRONOLOGÍA BÁSICA DE LA ESTACIÓN

1910: inauguración de la terminal original.

1963: demolición del edificio histórico y construcción de Madison Square Garden.

2025: el gobierno federal transfiere a Amtrak el control del proceso de renovación.

2026: avanza el plan valorado en 8,000 millones de dólares y reaparece el debate sobre un eventual cambio de nombre.

REACCIONES Y CRÍTICAS

La idea de rebautizar la estación ha generado rechazo en distintos frentes. El congresista demócrata Jerry Nadler, representante de Manhattan, ha acusado al gobierno federal de intentar asumir el control de la terminal y ha descrito la iniciativa de renombrarla como un proyecto con motivaciones políticas.

Riders Alliance, organización que agrupa a usuarios del transporte público, sostiene que la discusión debería concentrarse en la calidad del servicio, la seguridad y la experiencia diaria de quienes utilizan la infraestructura, y no en la marca que figura en los letreros.

Además, persisten tensiones entre las instituciones involucradas: Amtrak, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) y New Jersey Transit debaten competencias, responsabilidades y prioridades, mientras se analizan los impactos del Proyecto Gateway y el futuro del propio Madison Square Garden.

En los barrios de mayoría hispana, el tema se ve con otros matices. Vecinos del Bronx, Washington Heights, Corona o Sunset Park comentan si la remodelación y un posible rebranding pueden acelerar procesos de encarecimiento en los alrededores, modificar el tejido comercial y desplazar negocios pequeños —bodegas, restaurantes familiares, servicios cotidianos— que hoy atienden a la comunidad que pasa por la zona.

¿QUÉ PUEDE PASAR EN LOS PRÓXIMOS MESES?

En este momento, la terminal sigue llamándose Penn Station y no existe una decisión oficial que establezca otro nombre. Lo que sí parece inevitable es una transformación física de gran alcance. Se esperan accesos más amplios, mejoras en la iluminación, cambios en la distribución interna y nuevas áreas para servicios, algo que muchos usuarios llevan años reclamando.

Mientras continúan las obras y se negocian detalles técnicos y políticos, el debate sobre si uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad —usado por trabajadores, estudiantes y familias de origen diverso, incluidos cientos de miles de hispanohablantes— debería llevar el nombre de Donald Trump probablemente seguirá apareciendo en titulares y conversaciones tanto en inglés como en español en Nueva York.

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