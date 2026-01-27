A partir de este martes 27 de enero, Southwest Airlines comenzará a aplicar una nueva política que viene generando polémica porque encarecerá los viajes para pasajeros con sobrepeso. La norma establece que quienes no sean capaces de acomodarse entre los apoyabrazos de su asiento deberán comprar un asiento adicional con anticipación, lo que supone un cambio importante frente a la práctica anterior. La aerolínea explicó su postura en un comunicado oficial.

“Para garantizar el espacio, estamos comunicando a los clientes que han utilizado anteriormente la política de asiento adicional que deben comprarlo al momento de la reserva”, dijo la compañía según el New York Post.

Con esto, Southwest deja atrás su antigua política llamada “Customizer of Size”, que permitía adquirir un segundo asiento con posibilidad de reembolso posterior o incluso solicitar uno gratuito en el aeropuerto.

Con las nuevas reglas, el reembolso del segundo asiento solo será posible si el vuelo no está completamente lleno, si ambos boletos fueron comprados en la misma tarifa y si el pasajero solicita la devolución dentro de los 90 días posteriores al viaje.

Ahora, Southwest exige que los pasajeros que no quepan entre los apoyabrazos compren un segundo asiento antes de volar. (Foto: AFP)

Además, si el vuelo está lleno, el pasajero será reubicado en otro vuelo, lo que podría generar molestias y retrasos.

Las críticas no tardaron en aparecer. Jason Vaughn, agente de viajes de Orlando especializado en turismo para personas con sobrepeso, advirtió: “Creo que esto va a empeorar la experiencia de volar para todos”.

También lamentó que la empresa haya perdido el rumbo y agregó: “Ya no tienen idea de quién es su cliente”.

En esa misma línea, Tigress Osborn, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para Promover la Aceptación de las Personas con sobrepeso, dio su opinión.

La decisión causó críticas de activistas y viajeros frecuentes, aunque también recibió respaldo de algunas figuras públicas. (Foto: AFP)

“Southwest era el único rayo de esperanza para muchas personas gordas que, de otro modo, no estarían volando. Y ahora esa luz se ha apagado”, dijo en conversación con el New York Times.

Algunos usuarios también expresaron su decepción en redes sociales. Un cliente escribió en Reddit que estaba “debatiendo cambiarse a Frontier”; sin embargo, no todos rechazaron la medida.

El conductor radial Charlamagne tha God respaldó el cambio y opinó que las personas con obesidad deberían comer menos si no quieren pagar por un segundo asiento.

Este cambio se suma a otras políticas recientes con las que Southwest eliminó beneficios como el equipaje gratuito y la elección libre de asientos. (Foto: AFP)

Esta decisión forma parte de una serie de cambios con los que Southwest ha ido eliminando políticas populares que la diferenciaban de otras aerolíneas.

En mayo, por ejemplo, eliminó su histórica política de equipaje gratuito y también puso fin al sistema de asientos abiertos.

Desde este martes, los pasajeros tendrán asientos asignados, lo que aumenta la posibilidad de terminar en el asiento del medio, una indeseada situación que fue aprovechada por la cadena Subway para lanzar una promoción: regalará tarjetas de regalo de 20 dólares a algunos pasajeros que vuelen ese día y demuestren que les tocó ese lugar.

Todos los cambios en la política de viaje de Southwest Airlines

Southwest Airlines puso fin a su tradición de más de 50 años de “asientos libres” para implementar un modelo más similar al de las aerolíneas tradicionales.

Estos son los cuatro cambios principales que entran en vigor desde hoy:

Fin del sistema de “open seating” (asientos libres): Southwest eliminó la política de abordaje donde los pasajeros elegían asiento según el orden de llegada. Ahora todos los vuelos tendrán asientos asignados previamente, lo que significa una estructura más parecida a otras aerolíneas tradicionales, según AP News.

Nuevo proceso de embarque y tarifas por posición de asiento: La asignación de asientos dependerá de la clase de tarifa, estado en el programa de viajero frecuente y posibles pagos extra por asientos preferentes o con mayor espacio para las piernas.

Cambio en la política para pasajeros con mayor talla (“Customers of Size”)

Quienes no quepan entre los apoyabrazos deberán comprar un asiento adicional por adelantado . La antigua práctica de pedir un asiento extra el mismo día en el aeropuerto sin costo se acabó.

. La antigua práctica de pedir un asiento extra el mismo día en el aeropuerto sin costo se acabó. Los reembolsos por esos asientos solo se otorgarán si el vuelo no está lleno, ambos boletos están en la misma clase tarifaria y la solicitud se hace dentro de los 90 días posteriores al viaje, informa People.

Mayor alineación con prácticas comunes de otras aerolíneas: estos cambios forman parte de una transformación más amplia que incluye el fin de otras ventajas históricas, como la política “bags fly free” (bolsas volaban gratis), que ya se terminó en mayo de 2025, e introduce nuevas estructuras tarifarias y servicios adicionales de pago.

