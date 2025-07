En cualquier otra ciudad, ir al médico, surtir una receta o inscribirse en un servicio público sería parte de la rutina diaria. Pero en Weslaco, una pequeña localidad al sur de Texas, esas actividades cotidianas se han transformado en actos de riesgo. Aquí, el temor a ser interceptado por agentes migratorios supera, incluso, al miedo a enfermarse.

En los últimos meses, la comunidad migrante —e incluso personas con estatus legal— ha empezado a evitar hospitales, farmacias y centros comunitarios. ¿La razón? El miedo a encontrarse cara a cara con agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que según diversos reportes, han intensificado su presencia en la zona.

Una mujer con prediabetes resumió el dilema con una sola pregunta: “Si me detienen, ¿quién cuida a mi hija?” Su esposo la alertó por teléfono al ver varios agentes migratorios rondando el estacionamiento de la farmacia. Desde entonces, prefiere no salir. Su salud ha quedado en segundo plano frente al temor de ser separada de su familia.

El costo humano del miedo migratorio

Según The Associated Press, varios habitantes de Weslaco han dejado de acudir a citas médicas o a recoger sus tratamientos. Y no se trata únicamente de personas indocumentadas. La incertidumbre migratoria se ha convertido en una sombra que alcanza a toda la comunidad latina de la región.

Datos del centro TRAC Reports revelan que hasta julio de 2025 había 12,813 personas bajo custodia del ICE en Texas, lo que representa más del 22 % del total nacional. En ciudades como San Antonio y Dallas, más del 50 % de los detenidos no tenían antecedentes penales, según Axios.

Esto indica un cambio preocupante en las prioridades del ICE. Las redadas ya no se centran exclusivamente en personas con historial criminal. El miedo se ha vuelto generalizado.

De Texas a California: un patrón que se repite

Weslaco no es un caso aislado. En Colony Ridge, también en Texas, familias han dejado de ir al supermercado o de llevar a sus hijos a la escuela. Lo mismo ocurre en zonas de Arizona y California, donde la participación comunitaria ha disminuido drásticamente.

La presencia de operativos migratorios en espacios públicos ha impuesto un nuevo tipo de confinamiento. Ya no es legal, pero es igual de real. El acceso a derechos básicos como salud o educación se encuentra ahora condicionado por el miedo.

Comunidades enteras viven en silencio, atrapadas entre la necesidad de sobrevivir y el riesgo constante de perderlo todo.

En Weslaco, Texas, muchos migrantes han dejado de asistir a hospitales o farmacias por miedo a encontrarse con agentes del ICE. (Foto: Getty Images)