La Administración Trump está planeando desplegar fuerzas federales en Chicago la próxima semana para ejecutar una redada masiva contra inmigrantes indocumentados. Esto ha generado una profunda preocupación entre los ciudadanos extranjeros, especialmente en Cheiah Amidoubimba Fall y Cynthia Myers, una pareja que teme ser separada nuevamente por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

Ellos aún recuerdan perfectamente ese día. En una conversación con CBS News, la mujer cuenta que debía asistir a su trabajo, pero decidió acompañar a su esposo, quien tenía una audiencia de asilo en 55 East Monroe.

Todo parecía normal, pues terminaron de hablar con el juez y disponían a regresar a su domicilio. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de retirarse del lugar, las autoridades migratorias detuvieron a Cheiah.

“Intenté intervenir y les pregunté: ‘¿Qué están haciendo? El tipo me empujó y me dijo: ‘No interfieran con un delito federal”, contó Cynthia.

Cynthia recuerda el momento en que su esposo, Cheiah, fue detenido después de su audiencia en 55 East Monroe. (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

No recibió un buen trato

El ciudadano senegalés relató su travesía mientras estuvo bajo arresto. En un principio, lo trasladaron a las instalaciones de ICE en Broadview, donde, según su testimonio, lo dejaron “tirado en el suelo”. Luego, lo llevaron a Texas y, finalmente, quedó recluido en un centro de detención en Luisiana.

Cheiah no imaginó recibir este trato, pero lo que más le afectó fue estar separado tanto tiempo de su amada. “Un oficial me preguntó: ‘Hermano, ¿por qué lloras?’. Le dije: ‘Lloro por mi esposa’”, declaró.

Aunque esta situación generó un duro golpe emocional para esta pareja, lograron reunirse de nuevo después de que un juez de inmigración le concediera al hombre senegalés la libertad bajo fianza.

Cheiah recuerda que lloró delante de un oficial. La razón es porque extrañaba mucho a su esposa. (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

Sienten miedo ser separados nuevamente

Cheiah y Cynthia no son los únicos que sienten gran preocupación ante la ofensiva antiinmigratoria que realizarán los agentes federales en Chicago; muchas familias inmigrantes también tienen esta percepción. Sin embargo, se está preparando para afrontar esta ocasión.

“Mi mayor temor es que vuelvan a hacer esto y, entonces, ¿Quién sabe si podrá salir esta vez? ¿Quién sabe a dónde lo enviarán (Cheiah) esta vez”, declaró Myers.

