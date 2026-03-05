La llegada oficial de la primavera este viernes 20 de marzo promete traer una panorama agradable en gran parte de Estados Unidos, pero no todo parece positivo, pues el cambio de estación traerá consigo una serie de desafíos meteorológicos que generaría complicaciones a los habitantes del país. Los servicios de meteorología consideran que, a medida que las temperaturas suban, el choque entre masas de aire provocaría un escenario perfecto para fenómenos climáticos preocupantes. Por consecuente, es importante que descubras qué riesgos se activan desde la fecha indicada y cómo protegerte.

Para Brandon Buckingham, meteorólogo de AccuWeather, la primavera representa “una de las estaciones más volátiles de EE.UU. porque es un verdadero periodo de transición”. Entonces, el cambio de aire frío a cálido ocasiona la aparición de un mal tiempo.

“Esa combinación de contrastes de temperatura, humedad y energía atmosférica hace que la primavera sea temporada de severas condiciones climáticas”, expresó el experto en meteorología a USA Today .

La combinación de aire frío con aire cálido permite la aparición de ciertos fenómenos meteorológicos preocupantes. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Qué peligros climáticos podrían ocurrir ante la llegada de primavera en EE.UU.

INUNDACIONES

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), los terrenos saturados debido al deshielo y a las intensas precipitaciones registradas al inicio de la temporada elevan el riesgo de inundaciones, un peligro que persiste incluso cuando los radares meteorológicos indican que las tormentas tienen una intensidad moderada.

La Oficina Nacional de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) advierte que incluso unos pocos centímetros de agua en movimiento rápido tienen la fuerza suficiente para arrastrar vehículos.

TORNADOS NOCTURNOS

Los tornados en horas de la noche también suelen ser un fenómeno que ocurre con la llegada de la primavera. Lo preocupante es que aparecen cuando la mayoría de los ciudadanos están durmiendo; esto imposibilita a que se tomen acciones preventivas.

INCENDIOS FORESTALES

Para el NOAA, la nueva estación que aparecerá a fines de marzo también incrementa el riesgo de incendios forestales. La combinación de vegetación seca, niveles reducidos de humedad y vientos intensos establece un escenario ideal para el origen de estos eventos.

Las temperaturas altas pueden causar el origen de incendios forestales; también dependerá de otros factores como la escasa humedad y vientos fuertes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

TORMENTAS DE POLVO

Un riesgo que suele ser ignorado es la tormenta de polvo; esto se debe que las ráfagas de primavera pueden generar tormentas repentinas que anulan la visibilidad. Esta situación climática es la causante de accidentes fatales en las vías, pues los conductores no tienen tiempo de reaccionar.

FRÍO, GRANIZO, RAYOS Y CAMBIOS DE TEMPERATURAS

Aunque la primavera se caracteriza por el aumento de las temperaturas, las autoridades no descartan la posibilidad de nevadas y heladas; además de la caída de granizo, un fenómeno que puede causar severos daños en vehículos, techos y cultivos en muy poco tiempo.

A medida que se intensifiquen las tormentas eléctricas, la mayor frecuencia de rayos se convierte en una amenaza que requiere especial atención y precaución.

