Cada año, cuando febrero se hace eterno, el viento se cuela por las avenidas de Manhattan, se siente más fuerte en los andenes del subway y el frío se queda pegado en los huesos después de bajar del bus o caminar por Queens, el Bronx o Brooklyn, los neoyorquinos —especialmente la comunidad latina— empiezan a hacerse la misma pregunta de siempre: ¿cuándo llega realmente la primavera a Nueva York? Basta con que un día el termómetro suba un poco, que el sol aguante unos minutos más sobre el skyline o que ya no haga falta salir con la chamarra más gruesa para que muchos, saliendo del trabajo, de la escuela o del turno nocturno, sientan que el cambio de estación está a la vuelta de la esquina y empiecen a pensar en los parques llenos, los juegos de los niños en el playground y las primeras escapadas a Coney Island o a caminar por el Riverside Park.

En las últimas semanas, la ciudad y buena parte del estado han vivido un contraste claro: primero una racha de aire helado que congeló calles, autos y hasta las rejillas de ventilación del metro en varias zonas del área metropolitana, y luego un repunte térmico poco habitual para esta época del año. Con ese vaivén tan típico del noreste, es normal que muchos pongan la mirada en dos de las publicaciones climáticas más consultadas en Estados Unidos: el Farmers’ Almanac y el histórico The Old Farmer’s Almanac, que ya publicaron sus perspectivas para la primavera de 2026 y dan pistas de lo que podría esperarse en Nueva York.

Nueva York ha soportado temperaturas muy frías en este invierno (Foto: AFP)

¿QUÉ ES EL FRAMERS’ ALMANAC?

El Farmers’ Almanac es una publicación estadounidense que, desde el siglo XIX, se ha hecho conocida por ofrecer pronósticos meteorológicos a largo plazo, consejos para la vida en el campo y tips prácticos sobre agricultura, jardinería, pesca e incluso estilo de vida. Tradicionalmente se imprime como un pequeño libro que muchos hogares en Estados Unidos consultan cada año para tener una idea general de cómo podrían venir las estaciones —más frías, más cálidas, más secas o más lluviosas— y planificar desde cosechas hasta actividades al aire libre. Aunque no reemplaza a los servicios meteorológicos oficiales ni al pronóstico diario del tiempo, sigue siendo una referencia popular, especialmente en comunidades rurales y entre personas que llevan décadas acostumbradas a revisarlo antes de cada temporada.

¿SE ADELANTARÁ LA PRIMAVERA EN NUEVA YORK?

Si revisamos el pronóstico estacional, la señal es bastante clara: se esperan temperaturas más cálidas de lo normal en el noreste, especialmente en mayo, lo que podría hacer que la primavera se sienta “adelantada” para quienes viven en la ciudad.

De acuerdo con el Farmers’ Almanac, el llamado Atlantic Corridor —que incluye ciudades desde Boston hasta Richmond y donde se ubica Nueva York— experimentará:

Temperaturas por encima del promedio

Menos lluvias de lo habitual en abril

Lluvias más cercanas a lo normal en mayo

En términos concretos, mayo podría registrar temperaturas alrededor de 3 °F por encima del promedio en el norte de la región. Esto no significa que el invierno desaparezca de un día para otro, ni que podamos guardar el abrigo de inmediato, pero sí que el ambiente primaveral podría sentirse antes y con mayor intensidad, con más días templados para pasear por Central Park, caminar por el High Line o hacer picnic de fin de semana en Prospect Park.

Es importante tener en cuenta que un pronóstico estacional no habla de días específicos, sino de tendencias generales para abril y mayo, así que seguirán siendo necesarios los reportes diarios del tiempo para saber cómo vestirse cada mañana antes de salir al trabajo o llevar a los niños a la escuela.

ABRIL SECO, MAYO MÁS LLUVIOSO: EL PATRÓN ESPERADO

Una de las ideas más repetidas cuando pensamos en primavera es la de las clásicas “lluvias de abril” que abren camino a las flores de mayo. Sin embargo, el panorama para 2026 en Nueva York no apunta exactamente en esa dirección.

Mes Tendencia de lluvia Temperatura Abril Por debajo del promedio Más cálida de lo normal Mayo Cercana al promedio Hasta 3 °F por encima del promedio

Esto rompe un poco el esquema tradicional. Según el Farmers’ Almanac y The Old Farmer’s Almanac, abril sería más seco de lo habitual, mientras que mayo concentraría más episodios de lluvia, aunque sin llegar a extremos. Para la vida cotidiana en la ciudad, eso puede traducirse en más días agradables y secos a principios de primavera para salir a caminar, hacer deporte al aire libre o reactivar ferias y eventos comunitarios en barrios como Jackson Heights, Washington Heights o Sunset Park, y luego un mayo algo más húmedo, con chaparrones intermitentes, más paraguas en el subway y esa mezcla de calor y humedad que ya empieza a sentirse en las tardes.

¿QUÉ PASA EN EL RESTO DE ESTADOS UNIDOS?

El panorama a nivel nacional también resulta interesante para entender el contexto general. The Old Farmer’s Almanac divide el país en 18 regiones climáticas y, en términos generales, anticipa una primavera más cálida de lo normal en gran parte del territorio.

Regiones con temperaturas más cálidas:

Noreste

Corredor Atlántico

Sureste

Región de los Grandes Lagos

Texas–Oklahoma

High Plains

Regiones donde se esperan más lluvias:

Texas–Oklahoma

Norte de los Apalaches

Upper Midwest

High Plains

Alaska (especialmente la zona norte)

En contraste, varias zonas del país podrían experimentar condiciones más secas de lo habitual, algo que tiene implicaciones para la agricultura, la jardinería y el manejo del agua. Para muchas familias latinas con raíces en la agricultura o que mantienen la costumbre de sembrar en patios, community gardens o macetas en balcones y ventanas en Nueva York, estos cambios en el patrón de lluvia pueden influir en qué cultivar y cuándo hacerlo.

¿CÓMO ELABORAN ESTOS PRONÓSTICOS?

La pregunta que siempre aparece cuando se mencionan estos reportes es qué tan confiables son y cómo se elaboran.

The Old Farmer’s Almanac explica que sus previsiones estacionales se basan en tres grandes disciplinas: ciencia solar, climatología y meteorología

Lo que hacen es comparar los niveles previstos de temperatura y precipitación con los promedios históricos para determinar si una temporada será más cálida, más fría, más seca o más húmeda de lo normal. En otras palabras, no intentan decir qué va a pasar un martes específico en el Bronx o un domingo en Staten Island, pero sí entregar una especie de “panorama general” para los meses que vienen.

Estos reportes no sustituyen el pronóstico diario del tiempo —el que la mayoría revisa en el celular antes de salir o escucha en la radio camino al trabajo—, pero sí ofrecen una guía útil para planificar con anticipación actividades al aire libre, eventos comunitarios, trabajos de jardinería e incluso viajes dentro y fuera del estado.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS NEOYORQUINOS?

Para quienes viven en la ciudad de Nueva York y en el área metropolitana, el escenario que dibujan estos pronósticos apunta a una primavera:

Más templada que el promedio

Con menos lluvias en abril

Con un mayo más cálido y algo más húmedo

En la práctica, eso podría traducirse en:

Inicio anticipado de floraciones en parques, jardines y calles arboladas

Mayor actividad al aire libre antes de lo habitual, con más gente en los parques y en las terrazas de restaurantes

Cambios en calendarios de siembra y jardinería, tanto en patios como en community gardens

Al mismo tiempo, implica estar atentos a posibles contrastes bruscos, porque la transición entre estaciones en el noreste casi nunca es lineal. No sería raro pasar en cuestión de días de una tarde templada caminando por la 5ª Avenida a una mañana con sensación de invierno en algunos sectores del estado, algo a lo que los neoyorquinos ya están bastante acostumbrados.

Para la comunidad hispana, que muchas veces combina jornadas largas de trabajo, uso intensivo del transporte público y actividades al aire libre en familia durante los fines de semana, estas oscilaciones pueden influir en decisiones tan cotidianas como qué ropa usar, cuándo organizar una carne asada en el parque o en qué momento sacar la bicicleta, los patines o la pelota para ir al parque con los niños.

Una mujer caminando por las calles de Brooklyn en plena nevada (Foto: AP)

ENTONCES, ¿LA PRIMAVERA LLEGA ANTES?

Si nos guiamos por las tendencias de temperatura, todo indica que en 2026 la primavera podría sentirse antes en Nueva York, al menos en términos térmicos. Es decir, podríamos tener más días con ambiente primaveral mientras el calendario aún dice que falta para el cambio oficial de estación.

Sin embargo, una primavera adelantada no siempre significa un clima estable: todavía pueden aparecer frentes fríos tardíos, descensos bruscos de temperatura e incluso alguna nevada fuera de tiempo en ciertas zonas del estado. Esa mezcla de días templados con “recordatorios” invernales es parte de la experiencia típica del noreste de Estados Unidos.

La recomendación sería tomar estos pronósticos como una brújula, no como un calendario exacto. Lo cierto es que, después de semanas de frío intenso, metro congestionado con abrigos pesados y aceras resbalosas, la perspectiva de días más templados y con menos lluvia en abril suena, para muchos neoyorquinos, como una muy buena noticia y una invitación a empezar a pensar, poco a poco, en la llegada de la primavera a la ciudad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!