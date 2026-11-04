Si manejas por Tremont Avenue para hacer compras, recoger a un familiar o visitar algún negocio del vecindario, conviene revisar las nuevas restricciones antes de salir de casa. La primera busway del Bronx funciona desde el 19 de septiembre de 2026 y reserva el paso continuo para autobuses, determinados camiones y otros vehículos autorizados. Aunque los carros particulares conservan acceso a las direcciones ubicadas dentro del tramo, sus conductores tienen que abandonarlo en la próxima salida permitida hacia la derecha. El cambio busca agilizar los desplazamientos de quienes dependen del transporte público, pero también exige prestar atención a las señales: incumplir estas disposiciones puede derivar en multas que comienzan en US$50 y aumentan hasta US$250 por reincidencia.

Para quienes combinan el bus con el subway o recurren a un servicio por aplicación, la diferencia fundamental está entre llegar a un destino dentro de la zona y utilizarla como atajo. Dejar pasajeros o encontrar estacionamiento permitido no autoriza a atravesar toda la vía.

¿DÓNDE ESTÁ LA BUSWAY DE TREMONT AVENUE Y EN QUÉ HORARIO FUNCIONA?

El corredor ocupa aproximadamente media milla y tiene límites distintos según el sentido de circulación. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York —NYC DOT— establece la siguiente distribución:

Sentido de circulación Tramo de la busway Hacia el este —eastbound— Desde Third Avenue hasta Southern Boulevard Hacia el oeste —westbound— Desde Southern Boulevard hasta Belmont Avenue

Las restricciones rigen de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., los siete días de la semana. También se aplican los sábados, domingos y feriados.

Fuera de ese horario, cualquier vehículo puede recorrer el tramo completo y girar hacia ambos lados, salvo que la señalización indique lo contrario. Las normas de estacionamiento mantienen su vigencia según lo publicado en cada cuadra.

Así se ve la primera busway en El Bronx, que mejorará el servicio de la línea Bx36 (Foto: NYC DOT)

LAS REGLAS PARA ENTRAR CON UN AUTO PARTICULAR, TAXI, UBER O LYFT

La nueva organización permite llegar a viviendas, comercios y otras direcciones del sector. Puedes ingresar desde una calle lateral para recoger o dejar pasajeros, realizar una visita y estacionar donde esté autorizado; después, debes salir en el siguiente giro disponible a la derecha.

Por ejemplo, acercar a un familiar a su destino no habilita a continuar varias cuadras para cruzar el vecindario. El NYC DOT publica recorridos de acceso local, mientras que las señales indican dónde corresponde abandonar la vía.

Situación durante el horario de funcionamiento ¿Qué está permitido? Entrar desde una calle lateral Sí, para acceso local y respetando las señales Atravesar todo el corredor en un auto particular No Recoger o dejar pasajeros Sí, cumpliendo las normas de tránsito Estacionar Sí, donde esté autorizado Salir mediante un giro a la derecha Es obligatorio hacerlo en la siguiente oportunidad disponible Girar a la izquierda desde la busway No; la excepción indicada corresponde a camiones que lo hacen en Third Avenue

Los taxis y servicios como Uber o Lyft están sujetos a las mismas condiciones que los demás automóviles. Recoger un cliente dentro del perímetro no les concede permiso para circular de punta a punta.

¿QUÉ VEHÍCULOS PUEDEN RECORRER TODA LA VÍA?

El NYC DOT contempla excepciones para facilitar el transporte colectivo, las entregas comerciales y la atención de emergencias. Durante las horas de operación, tienen permitido completar el trayecto:

Autobuses, incluido el Bx36.

Camiones diseñados para transportar mercancías con más de dos ejes o seis o más neumáticos.

Camionetas de Access-A-Ride.

Vehículos de emergencia.

Bicicletas, que pueden utilizar el carril destinado a ciclistas sin realizar las salidas obligatorias para los carros.

Las actividades de carga y descarga cuentan con zonas designadas. Quienes realizan repartos deben consultar la señalización para conocer su ubicación y condiciones de uso.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS MULTAS DE HASTA US$250?

El cumplimiento está a cargo de agentes de tránsito del Departamento de Policía de Nueva York —NYPD— y sistemas automatizados de fiscalización. Para identificar los sectores restringidos, los conductores encontrarán señales y marcas rojas sobre el pavimento con la inscripción “BUS TRUCK ONLY”.

La sanción máxima de US$250 no se aplica automáticamente a una primera falta. En las infracciones de carril de autobús registradas por cámaras fijas, el Departamento de Finanzas municipal establece una escala progresiva según los antecedentes acumulados durante 12 meses.

Número de infracción en un período de 12 meses Multa por cámara fija Primera US$50 Segunda US$100 Tercera US$150 Cuarta US$200 Quinta y posteriores US$250

Estos importes corresponden al sistema indicado y no deben interpretarse como una tarifa única para cualquier citación de tránsito.

Cuando se confirma una falta captada mediante ese mecanismo, el propietario registrado recibe un aviso de responsabilidad, conocido como Notice of Liability. El documento incorpora información del hecho y las imágenes que lo respaldan.

¿QUÉ CALLES PUEDES UTILIZAR COMO ALTERNATIVA?

Si tu destino queda fuera del área restringida, el NYC DOT señala otras opciones para evitar el paso por Tremont Avenue. La elección depende de la dirección del viaje:

Dirección del recorrido Vías alternativas Hacia el oeste 180th Street, 179th Street, 175th Street y Cross Bronx Expressway Hacia el este 180th Street, Crotona Park North y Cross Bronx Expressway

Estas opciones no garantizan un traslado más rápido. Conviene planificar según el punto de partida, la dirección de llegada y las condiciones del tránsito, además de obedecer los giros señalizados si necesitas entrar al corredor.

Zohran Mamdani inauguró esta reciente obra que tiene la finalidad de mejorar el servicio de buses en la ciudad (Foto: NYC DOT)

¿POR QUÉ NUEVA YORK MODIFICÓ LA CIRCULACIÓN EN ESTA ZONA DEL BRONX?

La intervención busca reducir las demoras de aproximadamente 39,000 pasajeros diarios del Bx36. Según la Alcaldía, las unidades llegaron a desplazarse a apenas 5 millas por hora sobre Tremont Avenue, una velocidad que afectaba la regularidad del servicio.

El contexto ayuda a entender la prioridad otorgada al transporte público: el 72% de los hogares del corredor no dispone de automóvil particular. Además, las conexiones cercanas con el subway y Metro-North hacen que un retraso pueda complicar el resto del trayecto.

Para quienes salen a trabajar, acuden a una cita médica o hacen compras en los negocios del barrio, la propuesta apunta a ofrecer desplazamientos más confiables. El diseño mantiene también acceso local y espacios de carga para atender las necesidades comerciales.

Como referencia, el NYC DOT destaca que otras busways de la ciudad han aumentado hasta un 60% la velocidad de los autobuses y reducido hasta un 45% las lesiones de peatones y ciclistas. Esos porcentajes describen experiencias anteriores, no resultados ya comprobados en Tremont Avenue.

LAS OCHO INTERSECCIONES INCLUIDAS EN LAS MEJORAS DE SEGURIDAD

El proyecto también incorpora medidas para proteger a quienes caminan por el área. De acuerdo con la Alcaldía, los siniestros registrados a lo largo de esta avenida entre 2020 y 2024 dejaron cuatro personas fallecidas y cerca de 630 heridas.

Las intervenciones abarcan los siguientes cruces:

Tremont Avenue y Webster Avenue.

Tremont Avenue y Third Avenue.

Tremont Avenue con Southern Boulevard y Crotona Parkway.

Third Avenue y East 175th Street.

Southern Boulevard con Crotona Parkway y 180th Street.

Crotona Avenue y 180th Street.

Third Avenue y 180th Street.

Tremont Avenue y Washington Avenue.

Entre las obras figuran extensiones de acera pintadas para acortar el recorrido peatonal y favorecer giros a menor velocidad. Esos espacios se refuerzan con postes flexibles, bloques de granito y estacionamientos para bicicletas, elementos destinados a desalentar la ocupación ilegal de las esquinas.

La operación comenzó el 19 de septiembre de 2026. Cuatro días después, el alcalde Zohran Mamdani y el comisionado de Transporte, Mike Flynn, anunciaron la finalización del proyecto.