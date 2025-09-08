Si bien lo más probable es que los afortunados dueños de los dos boletos ganadores del Powerball, el pasado sábado 6 de septiembre de 2025, reclamen el premio de casi 1,800 millones de dólares, aún queda la posibilidad de que no lo hagan. ¿Cuál es la razón?

Existe un sorprendente número de boletos de lotería ganadores que nunca han sido reclamados, incluyendo premios mayores. Cuando se combina con los innumerables premios menores que no se han cobrado, el monto total de dinero perdido alcanza, probablemente, miles de millones de dólares cada año.

Victor Matheson, economista y experto en loterías, señaló que aproximadamente el 1% de los premios de lotería anuales no son reclamados, basándose en datos de la Comisión de Lotería de Nueva York: “La cantidad de premios no reclamados es similar en todo el país”, afirmó. Y dado que se venden tantos billetes de lotería cada año, esa estimación del 1% suma más de mil millones de dólares.

El premio mayor del Powerball será entregado a dos afortunados ganadores (Foto: AFP)

Ocho premios de loterías, entre Powerball y Mega Millions, no fueron reclamados

Un billete de lotería de 2024, que pudo haber pagado a su dueño hasta $138 millones, sigue sin ser reclamado. La venta ocurrió el 3 de julio en un Walmart Supercenter de Huber Heights, Ohio. El premio se podría haber cobrado en un solo pago de $65.8 millones o en cuotas durante 20 años.

Ocho grandes botes de Mega Millions y Powerball, valorados en un total de $646 millones ($821 millones ajustados a la inflación), no han sido reclamados en el último cuarto de siglo, de acuerdo con los registros de los sitios web de las loterías.

Ocho premios perdidos, o aproximadamente el 1.5% de los 520 botes ganados en total durante ese periodo, no fueron reclamados. La mayoría de las ganancias que quedan sin cobrar son de menor valor, y un gran número de ellas nunca se canjean.

FECHA DE VENTA LUGAR PREMIO Diciembre de 2023 Encino, CA $197M Julio de 2024 Huber Heights, OH $138M Junio de 2011 Tallapoosa, GA $77M Diciembre de 2002 Broolklyn, NY $68M Mayo de 2013 Tampa, FL $50M April de 2003 Brooklyn, NY $46M Agosto de 2023 Jacksonville, FL $39M Agosto de 2006 Queens, NY $31M

¿Cuánto dinero recibe realmente un ganador del Mega Millions después de impuestos? Esto es lo que debes saber. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿Por qué sucede esto?

De acuerdo con Matheson, una gran cantidad de jugadores de lotería no revisa sus billetes cuando el premio gordo queda desierto o el ganador proviene de una zona distinta. Sin saberlo, estos jugadores pueden estar renunciando a posibles premios menores o incluso tener el billete afortunado sin darse cuenta, guardado entre sus pertenencias.

En este juego, los premios varían significativamente. Puedes ganar tan solo $4 si solo aciertas el número de Powerball, pero los montos aumentan a millones si logras acertar los cinco números regulares. En ese caso, Mega Millions otorga $2 millones, mientras que Powerball premia con $1 millón o hasta $2 millones, si se activa la opción de “Power Play” .

Tanto Powerball como Mega Millions otorgan una variedad de premios. En Powerball, los premios modestos oscilan entre $4 y $500. En el caso de Mega Millions, estos premios van de $10 a $800. Adicionalmente, ambos juegos ofrecen la oportunidad de ganar premios de hasta seis cifras, con montos que van desde los $1,000 hasta los $500,000.

Los ganadores de Powerball tienen un plazo limitado para reclamar sus premios, y este tiempo varía según el estado. En su sitio web, la organización publica una lista de premios de $50,000 o más que aún no han sido cobrados. Lamentablemente, un boleto de $50,000 vendido en Covington, Luisiana, en marzo, expiró el viernes pasado sin que su dueño lo reclamara.

Matheson señala que los sorteos de grandes botes no son la principal fuente de dinero para las loterías. De hecho, los juegos de rasca y gana instantáneos representan casi 70% de los 110.000 millones de dólares en billetes vendidos. Sospecha que la mayoría de los premios de esos juegos son cobrados por los ganadores.