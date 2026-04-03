El pasado 1 de abril, se llevó a cabo la histórica misión Artemis II de la NASA, un viaje espacial que durará 10 días con la finalidad de orbitar la Luna . El lanzamiento del cohete SLS (Space Launch System) se realizó desde el Centro Especial Kennedy, en Florida, lo que permitió a una gran cantidad de habitantes en presenciar este momento en vivo y en directo, tal como un creador de contenido, quien quedó maravillado al visualizar este ascenso desde el patio de su casa. Lo mejor de todo es que pudo grabarlo con el apoyo de su dispositivo móvil. En esta nota, te contaré cómo fue la experiencia de Anthony Fernández .

Tal como se aprecia en el clip que publicó este creador de contenido en sus redes sociales, estaba visualizando el lanzamiento del cohete desde la comodidad de su sala; sin embargo, al escuchar los ruidos del despegue, no dudó en dirigirse a su patio.

Fue una excelente decisión de su parte, pues pudo presenciar cómo ascendía este equipo de gran magnitud a una velocidad supersónica. Su reacción fue de emoción, pues no tuvo palabras para explicar lo que sentía en dicho momento.

En una conversación con Telemundo Noticias , Anthony señaló que se le hacía poco creíble de lo que estaba observando en dicho día, pues se trataba de una situación que no suele ocurrir todos los días.

“Cuando yo salgo, dije: ‘No puede ser, lo estoy viendo con mis ojos. Es real, esto está pasando’. Todo es real y de verdad que es más que convivirlo en persona”, declaró el influencer de origen latino a la casa televisiva.

La misión Artemis II de la NASA se ejecutó con éxito el pasado 1 de abril del 2026, desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. (Crédito: Jim Watson / AFP) / JIM WATSON

Para él, se trata de una vivencia “mágica”. Si bien se considera un amante de la astronomía, nunca pensó que visualizaría cómo un cohete de la NASA despegaría con dirección hacia al espacio desde su hogar.

Por esa razón, recomendó a cualquier persona que no dejen pasar estas ocasiones, pues señala que existe una diferencia abismal entre observar el acontecimiento astronómico de manera presencial frente a la visualización por medios de comunicación tradicionales.

Capturó un momento icónico

Lo sorprendente del video que grabó Anthony Fernández fue el momento que un avión de la aerolínea American Airlines pasó cerca al cohete SLS , capturando un momento icónico que generó una gran cantidad de interacciones en las redes sociales.

El preciso momento en que el avión de American Airlines pasó muy cerca del cohete SLS de la NASA. (Crédito: @anthonyfernandezvz / Instagram)

“Eso fue muy impresionante. Nosotros jamás nos imaginamos primero el cohete, segundo que pasara un avión; eso hizo que las redes sociales explotarán. Quedó un momento muy bonito para la historia”, añadió el creador de contenido.

La misión Artemis II se trata del primer vuelo tripulado por cuatro astronautas en un plazo de 10 días; el propósito es validar los sistemas vitales, la navegación y la seguridad para futuras misiones de explorar la Luna a largo plazo, y el eventual envío de seres humanos al planeta Marte.

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