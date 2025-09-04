Las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están generando un profundo temor entre los latinos situados en Estados Unidos. En un caso reciente, los agentes federales se hicieron presentes en un Home Depoat de Paramount, Los Ángeles, con el propósito de arrestar a los inmigrantes que encontraban a su paso.

En un video difundido por Univision Los Angeles, se aprecia cómo los jornaleros huyen ante la presencia de las autoridades migratorias. Si bien algunos tuvieron fortuna, un total de cuatro inmigrantes terminaron bajo custodia de ICE.

Los agentes federales se hicieron presentes en el estacionamiento del Home Depoat en Paramount. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

Hubo testigos durante este operativo

Hubo unos cuantos latinos que observaron esta redada realizada por ICE en el sur de California y brindaron sus descargos ante estas acciones. Una señora, llamada Claudia, aseguró que sintió frustración por no ayudar a los afectados.

“La verdad, me dio mucha impotencia, me dio tristeza. Tuve que cerrar las puertas y me fui para no ver”, fue el pronunciamiento de una testiga.

Otra mujer, de nombre Angie, cuenta que observó un vehículo a toda velocidad pasando por la zona y se percató que era agentes migratorios. Por su parte, el latino ‘Beto’ decidió no correr, ya que pensó que se convertiría en el próximo objetivo.

Este testigo, de nombre Beto, optó por no correr para no ser perseguido por los agentes de ICE. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

Uno de los detenidos ya estuvo arrestado

Lo curioso de esta redada es que uno de los cuatro inmigrantes interceptados por ICE ya había sido arrestado con anterioridad. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta persona fue intervenida por cometer el delito de conducta desordenada.

Si bien solo ha pasado una semana desde que se iniciaron estos operativos migratorios en California, la Patrulla Fronteriza ha confirmado que han arrestado a más de 5,000 inmigrantes, demostrando la eficacia entre sus tácticas. Esta cifra se puede incrementar conforme pasen los días.

