Los inmigrantes residentes en Estados Unidos no tienen la tranquilidad necesaria cada vez que desean pasear por las distintas calles de este país, ya que inesperadamente aparecen los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . En esta ocasión, una mujer de Chicago presenció cómo las autoridades migratorias arrestaron a su esposo.

La extranjera, quien ha decidido no revelar su identidad por temor a ser buscada, aún tiene en la mente ese preciso momento. Aún no encuentra la explicación de su detención, ya que afirma que su esposo contaba con “todos sus documentos en regla”. Es más, estaba a la espera de su asilo político.

“No se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo se lo deseo. No entiendo por qué nos quieren hacer tanto daño. Que si buscaran a los propios delincuentes, está bien”, fueron las palabras de la mujer.

Ante la experiencia que le tocó vivir, esta mujer de Chicago decidió no exponer su aspecto físico por temor a ser buscada por ICE. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Está viviendo una “pesadilla”

Desde aquel día, la mujer tuvo la fortuna de comunicarse con su pareja, quien está recluido en un centro de detención. Según las propias palabras de este prisionero, no imaginó que realmente sería tal como lo describieron aquellos inmigrantes que vivieron esta situación.

“He hablado con mi esposo. Me dijo que allá lo maltratan, lo ponen a dormir en el suelo, sin sábanas, sin nada, sin comer. Desde hoy no han comido”, expresó.

Es más, consideró que, desde que el papá de sus hijos llegó a dicha prisión, no ha tenido la oportunidad de asearse, pues las autoridades no le permiten. Esto evidencia las duras condiciones que viven los inmigrantes arrestados en estos centros de detención.

La situación que está vivienda latina es sumamente dolorosa, pues ambos estuvieron unidos para vivir el “sueño americano”; sin embargo, un operativo de ICE los terminó por separar. Ahora, está pidiendo su liberación, pues afirma que su documentación “está en regla”.

En esta imagen, solo se enfoca al periodista, ya que la denunciante no pretende revelar su identidad. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

“Si no tienes que salir, no salgas”

Ante los distintos operativos que se están realizando en Chicago, distintos activistas han lanzado ciertas recomendaciones para aquellos inmigrantes que residen en este estado. Por suponer, Berto Aguayo, copresidente de Latino Leadership Council, aconseja que no deben salir a las calles en caso no sea necesario.

“Es tiempo de usar nuestra voz y ese privilegio para decirle a tu mamá o tu tía ‘Oye, en vez de que tú salgas a la tienda, yo salgo por ti’, ‘En vez de que tú lleves los niños a la escuela, yo los llevo por ti’”, dijo.