Para miles de residentes permanentes en Estados Unidos, la naturalización es el camino más claro para obtener la ciudadanía. Pero antes de llegar a ese punto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) exige cumplir con una serie de requisitos claves, entre ellos uno que suele generar dudas: la regla de los 30 meses.

Así funciona la regla de los 30 meses del USCIS

La naturalización, a través del Formulario N-400, es el proceso mediante el cual una persona nacida fuera de Estados Unidos se convierte, de manera voluntaria, en ciudadano estadounidense. Por lo general, los titulares de una green card deben haber mantenido ese estatus por al menos cinco años, además de cumplir otros requisitos esenciales.

Según el Manual de Políticas de USCIS, la mayoría de solicitantes debe demostrar que permaneció físicamente en EE.UU. durante al menos la mitad del período requerido de residencia continua. En términos legales, bajo el artículo 316(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), esto significa demostrar 30 meses (913 días) de presencia física antes de presentar la solicitud.

La regla de los 30 meses es uno de los requisitos que USCIS evalúa para otorgar la citizenship estadounidense. | Crédito: mediaphotos / iStock / mediaphotos

Qué significa la presencia física para obtener la ciudadanía

USCIS precisa que la “presencia física” es el número de días en los que el solicitante estuvo realmente dentro de Estados Unidos desde que comenzó su período legal hasta la fecha en que presenta la solicitud de naturalización.

Un detalle importante: la agencia aclara que tanto el día en que una persona sale del país como el día en que regresa cuentan como días de presencia física a efectos del proceso de naturalización.

Tener una Green Card por sí solo no confirma que se cumplió el requisito de presencia física. El solicitante debe demostrar, mediante documentación y registros, que realmente vivió y permaneció dentro de Estados Unidos durante el período requerido.

USCIS revisará todos los documentos pertinentes para verificar los días dentro del país y también tomará en cuenta el testimonio del solicitante durante el proceso.

Para obtener la ciudadanía estadounidense, los solicitantes deben probar ante USCIS que cumplen la regla de los 30 meses. | Crédito: John Moore / Getty Images / John Moore

Requisitos de elegibilidad para los residentes permanentes

Además de cumplir la regla de los 30 meses, quienes buscan la ciudadanía por haber sido residentes permanentes durante al menos cinco años deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años al presentar el Formulario N-400.

al presentar el Formulario N-400. Demostrar que han sido residentes permanentes admitidos durante un mínimo de cinco años.

durante un mínimo de cinco años. Probar residencia continua en Estados Unidos durante esos cinco años previos a la solicitud.

en Estados Unidos durante esos cinco años previos a la solicitud. Acreditar que han vivido al menos tres meses en un estado o distrito con jurisdicción de USCIS sobre su lugar de residencia.

en un estado o distrito con jurisdicción de USCIS sobre su lugar de residencia. Comprobar que poseen buena conducta moral durante los últimos cinco años.

durante los últimos cinco años. Mostrar adhesión a los principios e ideales de la Constitución de Estados Unidos.

de Estados Unidos. Ser capaces de leer, escribir y hablar inglés básico .

. Demostrar conocimientos sobre la historia y el sistema de gobierno del país.

del país. Prestar el juramento de lealtad a Estados Unidos.

Cumplir la regla de los 30 meses es solo uno de los pasos, pero es un punto crucial para avanzar hacia la naturalización. Con documentación sólida y preparación, los residentes permanentes pueden acercarse de forma segura a su meta final: convertirse en ciudadanos estadounidenses.

