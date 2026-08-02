La residencia condicional por matrimonio se ha vuelto más estricta porque conservarla depende de un trámite clave: el Formulario I‑751, que debe presentarse en un plazo específico antes de que venza la green card de 2 años. Si no se envía a tiempo, la condición de residente se extingue automáticamente y la persona puede quedar expuesta a un proceso de deportación. Si estás en esta situación, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para no poner en riesgo tu futuro ni el de tu pareja.

El formulario solo puede enviarse en un plazo previo al vencimiento de la green card condicional de 2 años (Foto: Magnific)

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL FORMULARIO I‑751

El Formulario I-751 es la “Petición para Cancelar las Condiciones en la Residencia”, que debe ser presentado por los residentes permanentes condicionales que obtuvieron su green card por matrimonio para pasar de una tarjeta de 2 años a una residencia “plena” de 10 años.

Si no se hace este trámite, la residencia no se renueva automáticamente: la condición de 2 años existe precisamente para que el gobierno vuelva a revisar que el matrimonio no es fraudulento y sigue siendo real (o que, si el matrimonio terminó, hubo buena fe al casarse).

¿En qué momento se presenta?

Debes presentar el I‑751 dentro de los 90 días inmediatamente anteriores a la fecha de vencimiento de tu green card condicional (la de 2 años).

Si lo envías antes, USCIS puede rechazarlo por presentación prematura.

Si lo envías después, corres el riesgo de que te deporten por presencia ilegal.

Por ejemplo: si tu tarjeta condicional vence el 15 de diciembre de 2026, la ventana se abre el 15 de septiembre de 2026 y tienes hasta el mismo 15 de diciembre para presentar dicho formulario.

¿Se debe hacer una presentación conjunta o por cuenta propia?

Lo usual es que el formulario se presente en conjunto (petición conjunta) firmado por la persona residente condicional y su cónyuge ciudadano o residente permanente.

Sin embargo, existen exenciones a la petición conjunta (waivers) cuando, por ejemplo, hubo divorcio, separación, violencia doméstica o el cónyuge falleció, siempre que se pueda demostrar que el matrimonio fue de buena fe.

La ley permite cierto margen si de verdad hubo motivos de peso

USCIS puede aceptar un I‑751 presentado tarde si el solicitante demuestra “good cause and extenuating circumstances” (causa justificada y circunstancias atenuantes) para el retraso.

Esto implica presentarlo lo antes posible. Con el formulario debes incluir una carta explicando el motivo del retraso (puede ser enfermedad grave, violencia doméstica, problemas familiares severos, error documentado de un abogado, etc.) y pedir expresamente a USCIS que admita la presentación extemporánea.

Si se envía tarde sin esa explicación, lo más probable es que USCIS lo deniegue por fuera de plazo.

¿Qué pasa con la green card mientras el I‑751 está en trámite?

Cuando presentas a tiempo el I‑751, recibes un acuse de recibo de USCIS que extiende automáticamente el estatus de residencia condicional más allá de la fecha impresa en la tarjeta.

Ese recibo, junto con la green card vencida, sirve como prueba de residencia legal para trabajar, viajar y renovar documentos mientras se procesa la petición.

Green Card por matrimonio: el USCIS endureció el proceso para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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