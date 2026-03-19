Un encuentro inesperado con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede generarte incertidumbre y temor; sin embargo, puedes prepararte recibiendo conocimientos adecuados. Probablemente, formas parte de aquellos inmigrantes que desconocen cómo responder cuando uno de estos oficiales pregunten sobre el estatus migratorio o nacionalidad. Para ello, en esta nota te brindaré una serie de recomendaciones por parte de un abogado experto en inmigración para saber cómo afrontar esta hipotética situación en caso estés residiendo en Estados Unidos.

Esta duda surge ante diversos casos de inmigrantes que han sido detenidos en cualquier calle o durante una parada de tráfico en este país. Si bien la pregunta “¿De qué nacionalidad eres?" parece que requiere de una respuesta simple, el letrado considera que es clave saber cómo responder.

Qué responder si un agente de ICE me pregunta sobre mi nacionalidad en EE.UU.

De acuerdo a Armando Olmedo, asesor jurídico de Televisa Univision , es clave que el inmigrante sea sincero al momento de contestar esta pregunta; no es viable que la persona invente una nacionalidad creyendo que dicha respuesta evitará una detención.

“La persona que recibe esa pregunta no debe mentir, eso es lo primero. No es recomendable mentirle al gobierno”, explicó el letrado expertos en temas migratorios.

El experto en inmigración recomienda a los inmigrantes que contesten con total sinceridad dicha pregunta. (Crédito: Charly Triballeau / AFP)

Si bien el abogado afirma que el extranjero cuenta con el derecho a no contestar dicha interrogante, ya que está amparado por la Constitución de los EE.UU., esta opción no lo libraría de un arresto, pues el oficial tomaría dicha decisión al considerar que existen otros elementos sospechosos.

Se puede deducir que esta pregunta sí tiene un efecto negativo en el inmigrante, así responda con sinceridad o evite contestarla, pero es necesario aplicar la honestidad en caso de que ocurra esta situación.

Incrementa la preocupación por el acuerdo 287(g)

Recientemente, los inmigrantes están sintiendo temor y preocupación ante una “alianza” que mantiene ICE con distintas jurisdicciones del país. También conocido como acuerdo 287 (g), la iniciativa permite a las agencias policiales estatales y locales actuar en reemplazo de los agentes federales con un solo propósito: detener a la mayor cantidad de extranjeros.

Entonces, la policía puede intervenir a cualquier ciudadano o conductor en caso considere que esté cometiendo una infracción y así aprovechar la situación para conocer su estatus migratorio.

El acuerdo 287(g) permite a los policías detener a inmigrantes y después ponerlos a disposición de ICE. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

De comprobar que no cuenta con su documentación en regla, procede a detenerlo, facilita el intercambio de información y realiza la transferencia para que esté bajo custodia de ICE.

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