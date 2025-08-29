A veces basta con un impulso y un poco de fortuna para cambiar el rumbo de la vida. Eso fue lo que le ocurrió a Kaci Powers, una mujer de 51 años de Michigan, quien decidió comprar un boleto de la lotería Powerball en línea en lugar de ir hasta la tienda. Lo que comenzó como una compra sencilla terminó convirtiéndose en una experiencia que jamás olvidará.

Powers, residente de Charlotte, a unos 30 kilómetros de Lansing, acertó cuatro bolas blancas y el Powerball (23-40-49-65-69 PB: 23) en el sorteo del 16 de agosto. El premio inicial de $50,000 se triplicó gracias a la opción Power Play, elevando la suma a los $150,000.

Kaci Powers descubrió que ganó el Powerball al revisar su cuenta de la Lotería de Michigan. | Crédito: Reuters

La ganadora cuenta que descubrió su fortuna al revisar su cuenta en el portal oficial de la Lotería de Michigan. “Vi un montón de números en la notificación de premio que apareció en pantalla. Al principio estaba confundida, pero cuando entendí que había ganado $150,000, entré en shock”, relató.

Tras visitar recientemente las oficinas centrales de la Lotería para reclamar su cheque, la afortunada no tardó en compartir lo que hará con el dinero: planea disfrutar de unas vacaciones familiares y guardar el resto como ahorro.

La ganadora, de 51 años, reclamó su cheque en las oficinas centrales de la Lotería de Michigan. | Crédito: cbs8.com / AP

¿Qué días se juega el Powerball en Estados Unidos?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados. Asegúrese de comprar sus boletos antes de las 9:59 p.m. para participar. Puede agregar Power Play para aumentar los premios que no sean del jackpot, o Double Play para tener la oportunidad de ganar hasta $10 millones en efectivo.

¿Cuáles son los 6 números ganadores más comunes del Powerball?

Según NBC 7 San Diego, en la historia del juego, los números de la Powerball roja que más veces han salido son: 4 (60 veces), 21 (59), 24 (58), 18 (56), 14 y 25 (55 veces cada uno).

¿Cuánto cuesta una jugada de Powerball?

Cada jugada de Powerball cuesta $2. En estados como Idaho y Montana, el juego se combina con Power Play, elevando el precio mínimo a $3 por jugada. Para participar, seleccione cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y uno del 1 al 26 para la Powerball roja.

