Cada vez más estadounidenses logran superar el cáncer: hoy, 7 de cada 10 pacientes viven al menos cinco años después del diagnóstico, una cifra histórica que refleja avances médicos sostenidos durante décadas. El dato surge del informe anual de la American Cancer Society, publicado el 13 de enero en la revista científica CA: A Cancer Journal for Clinicians. Rebecca Siegel, directora científica senior de investigación de vigilancia en la organización, explicó la importancia del progreso.

“Siete de cada 10 personas ahora sobreviven a su cáncer cinco años o más, frente a solo la mitad a mediados de los años 70”, comentó.

“Esta impresionante victoria es en gran medida el resultado de décadas de investigación contra el cáncer que brindaron a los médicos las herramientas para tratar la enfermedad de manera más efectiva, convirtiendo muchos cánceres de una sentencia de muerte en una enfermedad crónica”, agregó.

El informe detalla que la tasa de supervivencia general es del 70%, pero varía según el momento en que se detecta la enfermedad. En los casos diagnosticados en etapa regional, la supervivencia alcanza el 69%, mientras que en cánceres metastásicos llega al 35%.

Aunque esta última cifra sigue siendo baja, representa una mejora significativa frente a años anteriores.

Una de las principales razones de esta mejora es la reducción del tabaquismo y los avances en tratamientos para cáncer de pulmón.

“La tasa de mortalidad por cáncer continuó disminuyendo hasta 2023, evitando 4,8 millones de muertes desde 1991, en gran medida debido a la reducción del tabaquismo, la detección más temprana y el mejor tratamiento”, señala el reporte.

También se observan progresos en cánceres tradicionalmente más letales. La supervivencia del mieloma aumentó de 32% a 62%, la del cáncer de hígado pasó de 7% a 22% y la del cáncer de pulmón subió de 15% a 28%; sin embargo, la American Cancer Society advierte que estos avances podrían verse amenazados por recortes en investigación.

Shane Jacobson, CEO de la American Cancer Society y de ACS CAN, alertó: “Durante décadas, el gobierno federal ha sido el mayor financiador de la investigación contra el cáncer, lo que se ha traducido en vidas más largas para personas incluso con los cánceres más mortales”.

“Pero ahora, las amenazas al financiamiento de la investigación contra el cáncer y el impacto significativo en el acceso al seguro médico podrían revertir este progreso y frenar futuros avances. No podemos detenernos ahora. Aún queda mucho trabajo por hacer“, advirtió.

El informe también expone grandes desigualdades raciales en el acceso a la atención. El doctor Ahmedin Jemal, vicepresidente senior de investigación de la American Cancer Society, explicó: “La falta de acceso a atención oncológica de alta calidad y las condiciones socioeconómicas siguen desempeñando un papel importante en las persistentes disparidades raciales”.

“Los esfuerzos deben centrarse en estas áreas para que las intervenciones exitosas de control del cáncer puedan aplicarse de manera más amplia y equitativa a todas las poblaciones”, agregó.

¿Cómo lograr que la tasa de supervivencia al cáncer en EE. UU. siga aumentando?

Para seguir elevando las tasas de supervivencia, es fundamental mejorar la prevención y detección temprana del cáncer. Según el Instituto Nacional del Cáncer, estudios muestran que la mayoría de vidas salvadas en los últimos 45 años se deben a la prevención de factores de riesgo (como el tabaquismo) y al diagnóstico precoz mediante exámenes regulares, lo que permite intervenir antes de que la enfermedad avance.

Ampliar y facilitar el acceso a pruebas de detección recomendadas (como mamografías, colonoscopias y exámenes de cuello uterino) ayuda a encontrar tumores en etapas iniciales cuando son más tratables.

Además de la detección, mantener estilos de vida saludables también influye. The Guardian cita un estudio y señala que evitar el tabaco, llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio y mantener un peso adecuado puede disminuir riesgos y mejorar resultados en pacientes con cáncer. Las investigaciones sugieren que incluso la actividad física moderada antes y después del diagnóstico puede reducir la mortalidad asociada a la enfermedad.

Finalmente, invertir de forma sostenida en investigación científica y en tratamientos innovadores es clave para impulsar nuevos avances terapéuticos. Esto incluye políticas de salud pública que apoyen la investigación y eliminen barreras de acceso a cuidados de calidad para todas las comunidades, reduciendo disparidades en resultados de supervivencia.

Los tipos de cáncer con mayor incidencia en Estados Unidos

Según las proyecciones más recientes de la Sociedad Americana del Cáncer (ACS) y el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) para 2026, estos son los tipos de cáncer con mayor incidencia en Estados Unidos (excluyendo los cánceres de piel de células basales y escamosas por ser comunes y altamente tratables):

Cáncer de mama (seno): Es el más diagnosticado en mujeres y el líder general en nuevos casos estimados para este año.

Cáncer de próstata: Se mantiene como el cáncer más frecuente en hombres, con una tendencia de incidencia al alza en los últimos años.

Cáncer de pulmón y bronquios: Aunque es el tercero en diagnósticos, sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en el país.

Cáncer colorrectal: Es el cuarto más común y preocupa especialmente el aumento de casos en adultos jóvenes menores de 50 años.

Melanoma de piel: Ocupa el quinto lugar, impulsado por factores de exposición solar y detección temprana.

Cáncer de vejiga: Sigue siendo altamente frecuente, afectando significativamente más a hombres que a mujeres.

Cáncer de riñón y pelvis renal: Mantiene una incidencia alta ligada en parte a factores de riesgo como la obesidad y la hipertensión.

