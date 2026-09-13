El primer día de clases terminó de una manera inesperada para Julie Kaputa, una estudiante de último año de la Beaver River Central School, en Castorland, Nueva York. La joven recibió una suspensión dentro de la escuela después de llegar a su primera clase con un café y negarse a desecharlo cuando su profesora se lo pidió.

El incidente ocurrió el 3 de septiembre, justo cuando comenzaba el nuevo año escolar. Según contó Kaputa a WWNY, al entrar al salón su maestra le dio tres opciones: deshacerse de la bebida, tomarla inmediatamente o dirigirse a la oficina.

“Entré, tenía mi café conmigo. Llegué a mi primera clase y mi maestra dijo: ‘Voy a necesitar que tires eso o que lo consumas en el acto, o que vayas a la oficina’”, declaró la joven.

La estudiante, quien forma parte del cuadro de honor, decidió no tirar el café y terminó siendo enviada a la oficina. Posteriormente recibió una suspensión dentro de la escuela. Según Kaputa, la medida no aparecerá en su expediente permanente.

La nueva regla generó dudas entre la familia

El conflicto no se centró únicamente en el café. Julie y su madre, MaryAnne Kaputa, cuestionaron la manera en que la institución introdujo un nuevo código de conducta que prohíbe a los alumnos ingresar con alimentos y bebidas del exterior.

MaryAnne sostiene que, antes de poner en marcha una modificación de este tipo, la escuela debía realizar una audiencia pública. La familia buscó información sobre una eventual reunión y, según relató la madre, no encontró evidencia de que se hubiera anunciado de esa manera.

“Dice que se supone que debe haber una audiencia pública. ¿Cuándo fue? Nunca lo supimos. ¿Lo anunciaron?”, cuestionó.

La madre agregó que revisaron la información disponible para encontrar cuándo se había realizado la supuesta audiencia, pero no pudieron localizarla. La controversia llevó a cuestionar si el procedimiento seguido por el distrito escolar había cumplido con los requisitos correspondientes.

La estudiante se negó a tirar la bebida y cuestionó la aplicación de una nueva norma que prohíbe alimentos y bebidas del exterior. (Foto referencial: Pixabay)

El superintendente reconoció un problema con el aviso

El superintendente Todd Green emitió un comunicado el 10 de septiembre en el que explicó que la reunión mensual de la junta escolar realizada en agosto había sido considerada como una audiencia pública; sin embargo, reconoció que la comunicación enviada previamente no utilizó expresamente esa denominación.

“Si bien nuestro proceso de revisión anual refleja en la práctica una audiencia pública, reconocemos que el aviso previo no contenía explícitamente la frase ‘Audiencia Pública’ y que el público puede no haberse dado cuenta de que tenía derecho a hablar sobre el Código de Conducta antes de que la Junta tomara medidas”, indicó.

Green añadió que el distrito corregirá ese aspecto administrativo. “Porque nos exigimos el más alto nivel de cumplimiento, estamos corrigiendo este detalle administrativo”, escribió en su declaración.

El superintendente también valoró que los estudiantes expresen sus desacuerdos y defiendan aquello en lo que creen. “Es bueno ver a los estudiantes defender aquello en lo que creen”, declaró a WWNY, antes de señalar que el distrito intenta cumplir las leyes sobre reuniones públicas y corregir cualquier aspecto que necesite ser modificado.

¿Qué dice la nueva norma sobre los alimentos?

De acuerdo con una publicación de MaryAnne en Facebook, el nuevo reglamento establece que los estudiantes que lleguen a la escuela con comida o bebidas deberán consumirlas antes de ingresar al recinto. La madre señaló que las reglas del año escolar anterior eran diferentes.

Según su explicación, la normativa anterior prohibía las entregas de alimentos, salvo cuando fueran autorizadas o solicitadas por un miembro del personal; sin embargo, no impedía que los estudiantes llevaran sus propios alimentos o bebidas para consumirlos durante el horario escolar o en actividades extracurriculares.

La nueva disposición provocó rechazo entre parte de la comunidad escolar. MaryAnne aseguró que se están reuniendo firmas y que estudiantes, trabajadores y padres consideran que la norma es demasiado restrictiva y difícil de aplicar.

Además, afirmó que las notas de las reuniones de la junta escolar de julio y agosto no fueron publicadas en el sitio web del distrito hasta que ella preguntó por ellas.

Su madre sostiene que la escuela no realizó correctamente la audiencia pública requerida antes de implementar el cambio. (Foto referencial: Pixabay) / Pixabay

La estudiante finalmente pudo regresar con su café

MaryAnne explicó también que su hija sabía de la existencia de la nueva regla cuando decidió negarse a cumplir la orden relacionada con su bebida. Según la madre, Julie tomó el café como una forma de desobediencia civil para llamar la atención sobre lo que considera varias infracciones relacionadas con las leyes de reuniones públicas.

La madre agregó que Julie, como presidenta del cuerpo estudiantil, consideraba que contaba con el respaldo de sus compañeros respecto de este tema. Finalmente, según MaryAnne, la escuela permitió que la joven regresara a clases con su café.

El distrito tiene prevista una nueva audiencia pública para el lunes 14 de septiembre.