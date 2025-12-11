No hay duda alguna: mucha gente quiere entender mejor qué es realmente la “Trump Gold Card”, ese nuevo camino migratorio que el presidente de Estados Unidos anunció con bastante entusiasmo en su ya conocida red social Truth Social. Y es normal que esto genere tanta curiosidad, ya que al aparecer una propuesta que promete residencia en Estados Unidos “en tiempo récord” a cambio de una contribución millonaria, el tema no pasa desapercibido, más aún por el precio.

También he notado que hay bastante confusión —no sólo entre potenciales interesados, sino incluso entre quienes siguen de cerca las visas de inversión—, así que vale la pena ordenar qué implica este programa, qué ofrece y cómo funcionaría en la práctica. Además, es preciso tener en cuenta todo el debate que esto está causando en la opinión pública estadounidense.

¿QUÉ ES LA “TRUMP GOLD CARD”?

La “Trump Gold Card” es una vía acelerada hacia la residencia permanente legal en Estados Unidos. De acuerdo con la información divulgada por la Casa Blanca y el sitio oficial trumpcard.gov, el programa permite obtener el estatus de residente bajo las categorías EB-1 o EB-2, que suelen otorgarse a personas con habilidades extraordinarias, ejecutivos internacionales o profesionales altamente calificados.

La clave está en la contribución económica: US$1 millón, además de una tarifa de procesamiento de US$15.000 ante el Departamento de Seguridad Nacional. Según el Gobierno, esta combinación permitiría procesar la residencia en cuestión de semanas, algo que contrasta con los largos plazos habituales del sistema migratorio estadounidense.

Se podría decir que es algo similar a la Green Card, pero con otro color, otros precios y, evidentemente, otro estatus.

¿CÓMO ES EL PROCESO PARA OBTENER ESTA TARJETA?

Aunque se trata de un programa nuevo, el procedimiento se resume en tres fases principales, tal y como se puede encontrar en el sitio oficial de esta tarjeta:

Ingresa tu aplicación

Tu oportunidad comienza con la solicitud y una tarifa de procesamiento no reembolsable de US$15,000, tal y como te lo señalé en líneas superiores. Es el primer paso para asegurar la Trump Gold Card.

El Gobierno de Estados Unidos realiza una verificación

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) realiza una verificación exhaustiva de antecedentes y un proceso de evaluación para determinar la elegibilidad del solicitante.

La aprobación

Una vez aprobada la solicitud, la Trump Gold Card queda habilitada para su uso en los 50 estados y todos los territorios del país.

EMPRESAS TAMBIÉN PUEDEN COMPRARLA

Una parte del anuncio que llamó bastante la atención es la versión corporativa. Las empresas pueden patrocinar la residencia de trabajadores extranjeros pagando US$2 millones por empleado. Trump afirmó que compañías como Apple adquirirían numerosas tarjetas para atraer talento global, aunque la compañía no ha comentado nada sobre ello.

LA VERSIÓN PREMIUM: TRUMP PLATINUM CARD

Además, se abrió una lista de espera para la Trump Platinum Card, cuyo costo es de US$5 millones. La promesa es permitir al beneficiario pasar 270 días al año en Estados Unidos sin pagar impuestos federales por ingresos generados fuera del país. Esta opción todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

¿DE DÓNDE PROVENDRÍA LA MAYOR DEMANDA?

Expertos estiman que el interés más fuerte podría venir de China y Medio Oriente, donde existe una gran concentración de personas con activos elevados. Sin embargo, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y los países asiáticos, así como las restricciones de capital impuestas por Beijing, podrían limitar el número de solicitantes.

También se ha detectado interés en países como México, Reino Unido, India, Brasil, Rusia, Vietnam, Taiwán y Sudáfrica, mercados donde las visas de inversión han ganado terreno.

