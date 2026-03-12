Con una tarjeta EBT no solo recibes dinero para comida, sino que también puedes acceder a varios beneficios indirectos y descuentos adicionales en muchos lugares de Estados Unidos. Sí, así como lo leíste: además de ayudarte a comprar alimentos básicos para tu hogar, esta tarjeta puede darte acceso a programas con precios reducidos en determinados servicios, actividades y comercios afiliados. Si eres uno de los beneficiarios que reciben ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), te damos a conocer cuáles son estos beneficios y cómo acceder a ellos para aprovechar al máximo el apoyo que ya recibes.

La tarjeta EBT de SNAP es la tarjeta con la que se entregan los “cupones de alimentos” en Estados Unidos de manera mensual. El gobierno carga en esa tarjeta un monto de dinero para que la gente la use como una tarjeta de débito (con PIN) para comprar comida en supermercados, tiendas autorizadas, mercados de agricultores e incluso algunos comercios en línea.

Cada mes, los beneficiarios del programa SNAP reciben un depósito en una tarjeta EBT (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS GRATIS QUE OFRECE LA TARJETA EBT DE SNAP?

Quienes forman parte del SNAP tienen acceso a varios beneficios gratuitos o con descuento en diferentes servicios. Los más comunes son:

Descuentos en servicios: rebajas mensuales en teléfono e internet para hogares de bajos ingresos a través de programas federales de conectividad. En la gran mayoría de estados, los beneficiarios que califican pueden recibir hasta US$9.25 de descuento al mes en su factura con ahorros adicionales de hasta $34.25 al mes para personas que viven en tierras tribales. Algunas zonas pueden aplicar otros montos.

rebajas mensuales en teléfono e internet para hogares de bajos ingresos a través de programas federales de conectividad. En la gran mayoría de estados, los beneficiarios que califican pueden recibir hasta US$9.25 de descuento al mes en su factura con ahorros adicionales de hasta $34.25 al mes para personas que viven en tierras tribales. Algunas zonas pueden aplicar otros montos. Descuentos en museos y centros culturales: entradas a precio reducido mostrando la tarjeta EBT en la taquilla; asimismo, galerías de arte, zoológicos y acuarios, y jardines botánicos

entradas a precio reducido mostrando la tarjeta EBT en la taquilla; asimismo, galerías de arte, zoológicos y acuarios, y jardines botánicos ​Programas de frutas y verduras: solamente en algunos estados, cada dólar que gastas en mercados de agricultores o minoristas participantes se “bonifica” con saldo extra para comprar productos frescos.

solamente en algunos estados, cada dólar que gastas en mercados de agricultores o minoristas participantes se “bonifica” con saldo extra para comprar productos frescos. Programas de verano para niños: ayudas alimentarias adicionales (como Summer EBT/SUN Bucks) que se cargan en la misma tarjeta cuando no hay comidas escolares.

ayudas alimentarias adicionales (como Summer EBT/SUN Bucks) que se cargan en la misma tarjeta cuando no hay comidas escolares. Compras en línea con beneficios EBT: posibilidad de usar la tarjeta en plataformas aprobadas (como ciertos supermercados en línea) y, en algunos casos, acceso a entregas con tarifas reducidas o sin costo mínimo.

posibilidad de usar la tarjeta en plataformas aprobadas (como ciertos supermercados en línea) y, en algunos casos, acceso a entregas con tarifas reducidas o sin costo mínimo. Paga menos en transporte: puedes movilizarte con pases gratuitos o con descuento para autobús y metro. También membresías de bicicletas compartidas y servicios de transporte compartido con descuento en algunas ciudades.

puedes movilizarte con pases gratuitos o con descuento para autobús y metro. También membresías de bicicletas compartidas y servicios de transporte compartido con descuento en algunas ciudades. Ayuda con las facturas de calefacción y aire acondicionado: además de mejoras de eficiencia energética en el hogar y protección contra cortes de servicios públicos a través de LIHEAP, el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, publica Marca.

además de mejoras de eficiencia energética en el hogar y protección contra cortes de servicios públicos a través de LIHEAP, el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, publica Marca. Membresías de gimnasio y programas de bienestar: basta con mostrar la tarjeta EBT para acceder a clases de entrenamiento, piscinas, programas para niños y más.

Los beneficiarios de SNAP ya pueden saber cuándo obtendrán los pagos directos a sus tarjetas EBT (Foto: Estado de Nueva Jersey / USDA)

¿CÓMO ACCEDER A LOS BENEFICIOS GRATUITOS QUE VIENEN CON UNA TARJETA EBT?

Para acceder a los beneficios extra que vienen con tu tarjeta EBT, simplemente tienes que usarla como “credencial” de que recibes SNAP y seguir las reglas de cada programa.

Infórmate en tu estado

Revisa la web de tu oficina local de SNAP o del Departamento de Servicios Sociales. Muchos tienen secciones tipo “EBT discounts” o “Museums for All / cultura con EBT”.

Lleva siempre la tarjeta (y un ID)

A donde vayas (museos, zoológicos, acuarios y centros culturales que participan en Museums for All u otros programas) siempre llevar tu tarjeta EBT y un documento de identidad para mostrarlos en la taquilla con el fin de obtener los beneficios.

Pide descuentos en servicios

Para teléfono e internet, solicita los programas Lifeline o de conectividad asequible indicando que recibes SNAP; muchas compañías aceptan la participación en SNAP como prueba para darte tarifa reducida o incluso celular/tableta gratis.

Pregunta por beneficios locales

En algunos estados y ciudades hay pases especiales de transporte, parques estatales, gimnasios (como YMCA) o cursos de capacitación laboral con rebajas para hogares con EBT; normalmente se aplican mostrando la tarjeta al inscribirte o al comprar el pase.

Verifica condiciones y límites

Cada lugar decide si el descuento se aplica solo en persona, si permite usarlo online con un código y cuántas personas cubre por tarjeta (por ejemplo, hasta 4 miembros de la familia).

