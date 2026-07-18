En medio del aumento de operativos migratorios en Estados Unidos, cada vez más inmigrantes llevan consigo la llamada tarjeta roja, un documento que resume algunos de los derechos constitucionales que pueden ejercer durante un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, existe una duda frecuente: ¿mostrar esta tarjeta evita un arresto? De acuerdo con el abogado de inmigración Jonathan Shaw, la respuesta es no, aunque sí puede desempeñar un papel importante para proteger los derechos de la persona y fortalecer su defensa legal.

El especialista explicó que existe una idea equivocada sobre el alcance de este documento. Según Shaw, ejercer el derecho a guardar silencio o presentar la tarjeta roja no impide que un agente de ICE realice un arresto, pero sí evita que la persona proporcione información que más adelante pueda perjudicar su caso migratorio.

“El no contestar o sacar lo que llaman la tarjetita roja ahora es un arma que les va a proteger. Es un escudo, no los va a proteger de un arresto; igual muchas veces van a arrestar a las personas. Hay que tener esto muy claro”, explicó el abogado de inmigración Jonathan Shaw.

El abogado agregó que el verdadero objetivo de la tarjeta roja es permitir que el inmigrante ejerza sus derechos constitucionales sin renunciar a posibles argumentos de defensa.

“Lo que tú estás haciendo al no contestar preguntas y al decir que quieres hablar con tu abogado, básicamente, es preservar posibles argumentos para tu abogado. No estás evadiendo el arresto; estás reservando argumentos que tu abogado puede utilizar en el futuro”, señaló.

Shaw insistió en que guardar silencio puede ser una decisión importante desde el punto de vista legal, ya que evita proporcionar información que posteriormente pueda ser utilizada en un proceso migratorio.

La tarjeta roja ayuda a ejercer derechos ante ICE, pero no garantiza evitar un arresto. | Crédito: Charly TRIBALLEAU / AFP

¿Qué dice la tarjeta roja para inmigrantes?

Usted tiene derechos constitucionales:

• NO ABRA LA PUERTA si un agente de inmigración está tocando la puerta.

• NO CONTESTE NINGUNA PREGUNTA de un agente de inmigración si el trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho de mantenerse callado.

• NO FIRME NADA sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado.

• Si usted está afuera de su casa, pregunte al agente si es libre para irse y si dice que sí, váyase con tranquilidad.

• ENTREGUE ESTA TARJETA AL AGENTE. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta.

Antes de responder preguntas de ICE, la tarjeta roja recomienda guardar silencio y pedir un abogado. | Crédito: Flickr / U.S. Immigration and Customs Enforcement

¿La tarjeta roja garantiza que ICE no hará un arresto?

La respuesta, según Jonathan Shaw, es no. La tarjeta roja no impide ni invalida un arresto por parte de ICE. Su función principal es recordar al inmigrante que puede ejercer derechos como guardar silencio, solicitar un abogado y evitar firmar documentos sin asesoría legal.

En otras palabras, portar la tarjeta roja no representa una inmunidad frente a un procedimiento migratorio, pero sí puede ayudar a que la persona no perjudique su propio caso al proporcionar información innecesaria durante el encuentro con los agentes.

Por ello, el abogado recomienda entender que este documento debe verse como una herramienta para proteger los derechos constitucionales y facilitar una mejor defensa jurídica en caso de enfrentar un proceso migratorio.

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