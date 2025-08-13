La Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), piedra angular de la radio y televisión públicas en Estados Unidos durante más de seis décadas, anunció que reducirá drásticamente sus operaciones y cerrará a finales de septiembre de 2025. El anuncio llega tras la aprobación por el Congreso de la iniciativa del presidente Donald Trump para retirar US$1,100 millones en fondos federales destinados a las estaciones locales de PBS y NPR.

Esta medida forma parte de un paquete de recortes de US$9,000 millones que incluye también reducciones en ayuda exterior. Para Trump, el cierre representa una victoria política después de múltiples intentos de reducir el financiamiento a los medios públicos, a los que ha acusado de “sesgo liberal”.

“LOS REPUBLICANOS HAN INTENTADO HACER ESTO DURANTE 40 AÑOS Y HAN FRACASADO… PERO NO MÁS”, celebró Trump en Truth Social tras la aprobación legislativa.

La publicación del mandatario atacó la financiación de la radiodifusión pública, diciendo que los recortes de US$9,000 millones incluyen “LA ATROZ NPR Y LA RADIODIFUSIÓN PÚBLICA, DONDE SE DESPERDICIARON MILES DE MILLONES DE DÓLARES AL AÑO”.

¿QUÉ ES LA CPB y POR QUÉ ES IMPORTANTE SU CIERRE?

Fundada en 1967, la CPB es una corporación privada sin fines de lucro que ha administrado la inversión federal en medios públicos, sosteniendo más de 1,500 estaciones de radio y televisión locales. También ha financiado investigación, tecnología y programas educativos como “Plaza Sésamo”, “Arthur” y “Daniel Tiger’s Neighborhood”.

“Sin financiamiento federal, muchas estaciones de radio y televisión públicas locales se verán obligadas a cerrar”, advirtió la presidenta de la CPB, Patricia Harrison.

Subrayó que “a pesar de los extraordinarios esfuerzos de millones de estadounidenses” para preservar la financiación, la realidad es que las operaciones se cerrarán, manteniendo solo un equipo de transición hasta enero de 2026 para garantizar un cierre ordenado.

El impacto será mayor en zonas rurales, donde muchas emisoras dependen casi por completo de fondos federales (Foto: AFP)

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DE LA TELEVISIÓN INFANTIL EN EE.UU.?

Aunque programas icónicos como “PBS NewsHour”, “Plaza Sésamo” y “Daniel Tiger” no desaparecerán de inmediato, el recorte obligará a replantear formatos, reducir producción y, en algunos casos, trasladar contenido a plataformas de pago, afectando el acceso gratuito de millones de familias.

De hecho, Netflix será el nuevo hogar de Plaza Sésamo, debido a que la plataforma adquirió 90 horas de episodios antiguos que se verán en todo el mundo.

Desde su estreno el 10 de noviembre de 1969, “Plaza Sésamo” se convirtió en un referente educativo para la infancia. La producción comenzó a emitirse en PBS en 1970, y por décadas se erigió como sinónimo de contenido pedagógico, inclusivo y socialmente comprometido.

Plaza Sésamo se podrá ver en la plataforma Netflix (Foto: Shutterstock)

El cierre, previsto para el 30 de septiembre de 2025, marca un momento histórico: por primera vez desde su creación, la CPB dejará de operar, con un impacto que se sentirá tanto en la cultura como en la educación de generaciones enteras.