Más temprano que de lo habitual, el virus de la influenza comenzó a propagarse por Estados Unidos, generando alerta en las autoridades sanitarias que prevén el incremento de casos de gripe, ya que al estar próximos a las fiestas navideñas y de fin de año, muchas personas se movilizarán para visitar a sus familiares o reunirse con amigos. Ante este aumento de contagios, te contamos cuál es la cepa que preocupa a las autoridades.

LA CEPA QUE PREOCUPA A LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN EE.UU.

La cepa que ha generado preocupación en las autoridades sanitarias en Estados Unidos es la H3N2 subclade K, la cual también tiene brotes infecciosos en Canadá y el Reino Unido. Basándonos solamente en EE.UU., en esta época lo común era tener uno o dos casos de contagios por semana, pero ahora hay hasta cuatro al día, dio a conocer Cameron Wolfe, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Duke en Carolina del Norte, a Telemundo.

“Con una temporada de influenza tan adelantada hay riesgo de que en hogares tipo asilos no hayan conseguido vacunar a todos todavía, o de que en los hospitales no todo el personal médico ya esté inmunizado, por lo que la comunidad en general no está tan protegida como cuando el virus empieza a circular más hacia enero o esas fechas”, dijo.

A raíz de los contagios, la directora del equipo de vigilancia de influenza en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Alicia Budd, alertó que “en las siguientes semanas se espera ver mucha mayor actividad” de casos, publica el mismo medio.

Según los reportes de los CDC, aproximadamente 650,000 personas se contagiaron esta temporada; de ese total, 7,400 se hospitalizaron y 300 perdieron la vida. Con estas cifras, es inminente el aumento de los casos, siendo los más afectados los menores de edad.

¿QUÉ ES LA CEPA H3N2 SUBCLADE K?

H3N2 subclade K es una variante específica del virus de la influenza A tipo H3N2; es decir, una rama dentro de ese mismo subtipo de gripe. En virología, subclade se usa para nombrar subgrupos genéticamente diferenciados dentro de un clado mayor; en este caso, K identifica un linaje que comparte ciertas mutaciones características.

En otras palabras, H3N2 indica el subtipo de influenza A (H = hemaglutinina 3, N = neuraminidasa 2) y “Subclade K” hace referencia a una versión más reciente y concreta de esa cepa, con cambios genéticos que la distinguen de otras variantes del mismo subtipo.

No se trata de un tipo totalmente nuevo de virus, por lo que debes tener en cuenta que puede propagarse con rapidez y volverse dominante en una temporada de gripe; por tanto, debes vacunarte si deseas combatirla o reducir su eficacia si te contagias.

“La vacunación es clave y aún estamos a tiempo. Se necesitan unas dos semanas para desarrollar anticuerpos que reduzcan la tasa de hospitalizaciones y enfermedades graves, e incluso la de muerte, aunque no sea una cepa totalmente compatible con la gripe actual”, señaló la Dra. Tara Narula, corresponsal médica principal de ABC News, en “Good Morning America”.

¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?

Narula explicó que sus síntomas son distintos a un resfriado: fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, tos, goteo nasal, congestión nasal, e incluso vómitos y diarrea, publica ABC News.

Si tienes alguna infecciona, lo recomendable es quedarte en casa y buscar atención médica lo antes posible con el fin de que te receten medicamentos antivirales con el fin de aliviar los síntomas y disminuir el riesgo de desarrollar complicaciones graves.

