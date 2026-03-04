Cada vez más viajeros en Estados Unidos están poniendo a prueba su suerte con una tendencia viral conocida como la “airport theory” o teoría del aeropuerto. La idea es simple, pero arriesgada: llegar apenas minutos antes de pasar el control de seguridad, incluso solo 15 minutos antes del abordaje, con el objetivo de evitar largas esperas y reducir el tiempo dentro de la terminal. A pesar del riesgo evidente de perder el vuelo, el interés no ha dejado de crecer. De hecho, las búsquedas del término aumentaron más de 11,000% en el último año, según la empresa internacional de eSIM de viajes Holafly, que decidió analizar qué tan viable es realmente esta estrategia en los aeropuertos más transitados del país.

¿Qué es la “teoría del aeropuerto”?

La llamada “teoría del aeropuerto” es una tendencia que se hizo viral en redes sociales y que propone llegar al aeropuerto con el tiempo extremadamente justo, confiando en que el proceso de seguridad será rápido y que el vuelo saldrá puntual.

Quienes siguen esta práctica suelen presentarse en la terminal apenas 15 minutos antes del inicio del abordaje, con la intención de evitar largas esperas en los controles de la TSA y reducir el tiempo “muerto” dentro del aeropuerto. La lógica detrás de esta estrategia es que muchas recomendaciones oficiales exageran el tiempo necesario de llegada. Sin embargo, el margen de error es mínimo: cualquier retraso en seguridad, cambio de puerta o fila inesperada puede significar perder el vuelo.

Un estudio analizó cómo la teoría del aeropuerto podría funcionar en distintos aeropuertos de EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Dónde sería más “seguro” intentarlo?

Para determinar dónde esta estrategia podría ser más factible, Holafly examinó 25 de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos. El estudio consideró factores como:

Tiempo promedio de espera en los controles de la TSA

Puntualidad en las salidas

Volumen anual de pasajeros

Tamaño y facilidad de navegación del aeropuerto

Estos fueron los cinco mejor posicionados:

Salt Lake City International Airport. Encabezó la lista con una tasa de puntualidad de 82.75% y un tiempo promedio de espera en seguridad de 15 minutos. Atiende a más de 13 millones de pasajeros al año y cuenta con solo dos explanadas, lo que facilita la movilidad interna. San Diego International Airport. Ocupó el segundo lugar, con tiempos de espera en la TSA de alrededor de 10 minutos. Boston Logan International Airport. Se ubicó en tercera posición, también con esperas promedio cercanas a los 10 minutos. Washington Dulles International Airport. Cuarto lugar, con una puntualidad de 75.90% y un tiempo de espera promedio de 15 minutos. Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport. Quinto puesto, con 76.25% de puntualidad y unos 15 minutos de espera en seguridad.

¿Vale la pena el riesgo?

El experto en viajes con sede en Texas, Gary Leff, autor del blog View From the Wing, ha advertido que reducir el tiempo de llegada a solo 15 minutos antes del abordaje es, en efecto, arriesgado.

Según explicó, las recomendaciones oficiales de aerolíneas y aeropuertos suelen ser conservadoras por una razón: evitar casos extremos en los que un pasajero llega demasiado justo y pierde su vuelo. Además, llegar temprano también beneficia a los aeropuertos y aerolíneas, ya que muchos viajeros aprovechan para comprar o comer antes de despegar.

En definitiva, aunque la teoría del aeropuerto puede parecer atractiva, especialmente en terminales con controles ágiles y buena puntualidad, sigue siendo una apuesta. Y cuando se trata de vuelos, el margen para equivocarse es mínimo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!