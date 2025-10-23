Los operativos migratorios de ICE que se están realizando en distintos puntos de Estados Unidos han ocasionado que inmigrantes y los propios ciudadanos muestren su rechazo ante estas acciones. En un caso reciente, una tienda de chocolates en Logan Square, Chicago, se ha manifestado en contra de esta agencia de una manera singular y ha conseguido un apoyo masivo.

Según información compartida por CBS News, se trata del negocio ‘Katherine Anne Confections’. Sucede que colocó un cartel en la puerta principal cuyo mensaje indica “Todos son bienvenidos aquí, excepto los agentes de ICE”.

Esta simple acción ha provocado distintas reacciones entre los usuarios. Si bien algunos se mostraron en contra por esta iniciativa, un gran sector aplaudió la manifestación de este negocio.

Este es la tienda de chocolates que mostró su rechazo contra ICE. Recibió el apoyo de usuarios y ciudadanos. (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

La propietaria de este negocio, Katherine Duncan, justifica que este cartel se debe ante los constantes arrestos de ICE en los alrededores de su local. Si bien no puede evitar esas detenciones, considera que su mensaje es claro ante las autoridades migratorias.

“Tenemos muchas personas acosadas por ICE, han detenido a personas a pocas cuadras de nuestra ubicación. Así que queríamos mostrar solidaridad y brindarles a las personas un lugar seguro a donde ir”, declaró Katherine.

Este mensaje dice "Todos son bienvenidos aquí, excepto ICE". (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

Un mensaje con apoyo masivo

Si consideras que solo los usuarios de las redes sociales apoyaron esta medida, esto tuvo una repercusión que la propietaria del negocio nunca imaginó, ya que ha existido una gran presencia de clientes para comprar las distintas golosinas que ofrecen en estos últimos días.

Katherine Duncan también añadió que sus empleados están brindando refugio a aquellos inmigrantes que sienten temor de ser capturados por autoridades migratorias. Además, realizarán donaciones a organizaciones que ayudan a estos extranjeros en Chicago.