El temporal costero que azotó Nueva York y Nueva Jersey en el Día de Acción de Gracias complicó una de las fechas más sagradas del calendario para millones de familias e incluso obligó a Macy’s a postergar su icónico desfile. Mientras en muchas cocinas se horneaba el pavo, se sazonaba el pernil o se servía el arroz con gandules, afuera se acumulaban charcos, ramas rotas y apagones. Las precipitaciones, las ráfagas y las inundaciones del litoral afectaron desde los barrios de Queens y el Bronx hasta los pueblos de la costa de Jersey y de Long Island. Quien debía manejar hasta casa de un pariente, cruzar un puente o un túnel, o sencillamente llegar a la cena sin quedarse a oscuras, vivió una jornada más difícil de lo previsto.

Los registros del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) revelan que no se trató de un fenómeno cualquiera. Ciertas estaciones marcaron máximos históricos para un jueves de Thanksgiving, y otras midieron empujones de aire superiores a 80 millas por hora. Si resides en el área triestatal, estos datos explican dónde pegó con más fuerza el sistema y qué comunidades sufrieron más.

NUEVA YORK TUVO SU THANKSGIVING MÁS LLUVIOSO

El dato más llamativo salió de Central Park, en Manhattan. Según el NWS, el observatorio de la estación midió 2.18 pulgadas de agua el Día de Acción de Gracias, una cifra que superó la marca previa para esa fecha. El antecedente era de 1.91 pulgadas y databa de 1996. Con ese volumen, el jueves 26 de noviembre de 2026 quedó en el primer puesto de los registros históricos de Central Park para Thanksgiving.

En Long Island, el aeropuerto MacArthur de Islip también rompió su tope diario: 1.64 pulgadas, frente a las 1.38 de 1977. Así quedan los dos máximos confirmados por el NWS:

Estación meteorológica Lluvia registrada Récord anterior Año del récord anterior Central Park, Manhattan 2.18 pulgadas 1.91 pulgadas 1996 Aeropuerto MacArthur, Islip 1.64 pulgadas 1.38 pulgadas 1977

NUEVA JERSEY SE LLEVÓ LOS MAYORES ACUMULADOS

Los datos preliminares colocan a Nueva Jersey entre las áreas más castigadas. En varias localidades se acumularon más de cuatro pulgadas, un volumen que ayuda a entender las inundaciones y los contratiempos reportados durante el episodio.

Según las cifras preliminares del NWS, estos puntos del área triestatal registraron los mayores acumulados:

Localidad Estado Lluvia acumulada Schooleys Mountain Nueva Jersey 4.68 pulgadas Howell Nueva Jersey 4.54 pulgadas Sayreville Nueva Jersey 2.80 pulgadas Commack Nueva York 2.61 pulgadas Warwick Nueva York 2.59 pulgadas Stratford Connecticut 2.40 pulgadas Central Park, Manhattan Nueva York 2.37 pulgadas Huguenot, Staten Island Nueva York 2.07 pulgadas

Varias zonas de Nueva Jersey quedaron totalmente inundadas tras la cantidad de lluvia que cayó (Foto: Getty Images) / Anadolu

LAS RÁFAGAS MÁS FUERTES SUPERARON LAS 80 MPH

Las precipitaciones no fueron el único dolor de cabeza. El viento derribó árboles y dejó a muchas comunidades sin electricidad. De acuerdo con el NWS, los golpes más intensos se concentraron en el litoral, y en algunos puntos de Nueva Jersey superaron las 70 millas por hora.

La mayor racha de la lista oficial se midió en Mantoloking, Nueva Jersey, con 82 mph. Estos fueron algunos de los picos reportados:

Localidad Estado Ráfaga máxima Mantoloking Nueva Jersey 82 mph Manasquan Nueva Jersey 72 mph Eatons Neck Nueva York 69 mph Stamford Connecticut 68 mph Aeropuerto LaGuardia, Queens Nueva York 66 mph Glen Cove Nueva York 64 mph Central Park, Manhattan Nueva York 54 mph