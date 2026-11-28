El temporal costero que azotó Nueva York y Nueva Jersey en el Día de Acción de Gracias complicó una de las fechas más sagradas del calendario para millones de familias e incluso obligó a Macy’s a postergar su icónico desfile. Mientras en muchas cocinas se horneaba el pavo, se sazonaba el pernil o se servía el arroz con gandules, afuera se acumulaban charcos, ramas rotas y apagones. Las precipitaciones, las ráfagas y las inundaciones del litoral afectaron desde los barrios de Queens y el Bronx hasta los pueblos de la costa de Jersey y de Long Island. Quien debía manejar hasta casa de un pariente, cruzar un puente o un túnel, o sencillamente llegar a la cena sin quedarse a oscuras, vivió una jornada más difícil de lo previsto.
Los registros del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) revelan que no se trató de un fenómeno cualquiera. Ciertas estaciones marcaron máximos históricos para un jueves de Thanksgiving, y otras midieron empujones de aire superiores a 80 millas por hora. Si resides en el área triestatal, estos datos explican dónde pegó con más fuerza el sistema y qué comunidades sufrieron más.
NUEVA YORK TUVO SU THANKSGIVING MÁS LLUVIOSO
El dato más llamativo salió de Central Park, en Manhattan. Según el NWS, el observatorio de la estación midió 2.18 pulgadas de agua el Día de Acción de Gracias, una cifra que superó la marca previa para esa fecha. El antecedente era de 1.91 pulgadas y databa de 1996. Con ese volumen, el jueves 26 de noviembre de 2026 quedó en el primer puesto de los registros históricos de Central Park para Thanksgiving.
En Long Island, el aeropuerto MacArthur de Islip también rompió su tope diario: 1.64 pulgadas, frente a las 1.38 de 1977. Así quedan los dos máximos confirmados por el NWS:
|Estación meteorológica
|Lluvia registrada
|Récord anterior
|Año del récord anterior
|Central Park, Manhattan
|2.18 pulgadas
|1.91 pulgadas
|1996
|Aeropuerto MacArthur, Islip
|1.64 pulgadas
|1.38 pulgadas
|1977
NUEVA JERSEY SE LLEVÓ LOS MAYORES ACUMULADOS
Los datos preliminares colocan a Nueva Jersey entre las áreas más castigadas. En varias localidades se acumularon más de cuatro pulgadas, un volumen que ayuda a entender las inundaciones y los contratiempos reportados durante el episodio.
Según las cifras preliminares del NWS, estos puntos del área triestatal registraron los mayores acumulados:
|Localidad
|Estado
|Lluvia acumulada
|Schooleys Mountain
|Nueva Jersey
|4.68 pulgadas
|Howell
|Nueva Jersey
|4.54 pulgadas
|Sayreville
|Nueva Jersey
|2.80 pulgadas
|Commack
|Nueva York
|2.61 pulgadas
|Warwick
|Nueva York
|2.59 pulgadas
|Stratford
|Connecticut
|2.40 pulgadas
|Central Park, Manhattan
|Nueva York
|2.37 pulgadas
|Huguenot, Staten Island
|Nueva York
|2.07 pulgadas
LAS RÁFAGAS MÁS FUERTES SUPERARON LAS 80 MPH
Las precipitaciones no fueron el único dolor de cabeza. El viento derribó árboles y dejó a muchas comunidades sin electricidad. De acuerdo con el NWS, los golpes más intensos se concentraron en el litoral, y en algunos puntos de Nueva Jersey superaron las 70 millas por hora.
La mayor racha de la lista oficial se midió en Mantoloking, Nueva Jersey, con 82 mph. Estos fueron algunos de los picos reportados:
|Localidad
|Estado
|Ráfaga máxima
|Mantoloking
|Nueva Jersey
|82 mph
|Manasquan
|Nueva Jersey
|72 mph
|Eatons Neck
|Nueva York
|69 mph
|Stamford
|Connecticut
|68 mph
|Aeropuerto LaGuardia, Queens
|Nueva York
|66 mph
|Glen Cove
|Nueva York
|64 mph
|Central Park, Manhattan
|Nueva York
|54 mph