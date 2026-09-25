Nueva York se prepara para un fin de semana de paraguas, viento y precaución cerca del agua. Una tormenta costera con características de nor’easter avanzará frente al Atlántico entre el viernes y el domingo y podría dejar lluvias, ráfagas, mareas elevadas, oleaje fuerte y anegamientos en sectores vulnerables. Aunque los pronósticos sitúan el núcleo más intenso del sistema y las precipitaciones más abundantes hacia el este de la ciudad, las autoridades ya activaron medidas preventivas por el riesgo en lugares como Rockaways, Jamaica Bay y la costa oriental de Staten Island. Para muchas familias latinas que viven en apartamentos de planta baja, sótanos o vecindarios próximos a la bahía, la recomendación es revisar las alertas, asegurar objetos exteriores y no dejar el carro en calles que suelen inundarse durante la marea alta.

El alcalde Zohran Mamdani y NYC Emergency Management informaron que la ciudad podría recibir entre 1 y 1.5 pulgadas de lluvia desde el viernes por la tarde hasta el domingo. También se anticipan ráfagas de hasta 40 mph, principalmente entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

El escenario aún puede modificarse. El National Weather Service sigue de cerca el recorrido del sistema, ya que un desplazamiento hacia el oeste incrementaría las posibilidades de precipitaciones, vientos intensos y problemas costeros en los cinco distritos.

Las lluvias en Nueva York serían las protagonistas de lsos primeros días del otoño (Foto: AFP)

¿CUÁNDO LLOVERÁ Y CÓMO ESTARÁ EL TIEMPO EN NYC?

La lluvia podría comenzar durante la tarde del viernes, aunque el período más incómodo se concentraría entre la noche de ese día, el sábado y parte del domingo.

El National Weather Service prevé mayores probabilidades de precipitaciones al este de la ciudad, especialmente en Long Island. En NYC, los efectos por acumulación de agua podrían ser más limitados, pero las autoridades advierten que el drenaje deficiente, las alcantarillas obstruidas y las calles bajas pueden complicar traslados o actividades al aire libre.

Día Qué se espera en NYC Viernes Cielo cubierto, viento del noreste en aumento y posibilidad de lluvia desde la tarde o noche Sábado Precipitaciones intermitentes, ráfagas fuertes y mayor amenaza de inundaciones costeras durante la marea alta Domingo Posibles chubascos, ambiente ventoso y una mejoría gradual conforme el sistema se aleje Lunes Tiempo en proceso de recuperación, aunque todavía podrían registrarse algunos chubascos

Para quienes tengan planes de visitar familiares, hacer compras, trabajar un turno extra o moverse por la ciudad durante el fin de semana, conviene salir con más tiempo. El mal tiempo puede afectar la circulación vehicular, en especial en vías cercanas a la costa, puentes, parkways y accesos a sectores bajos de Brooklyn, Queens y Staten Island.

ALERTAS METEOROLÓGICAS VIGENTES EN NUEVA YORK

El National Weather Service mantiene varios avisos y vigilancias para partes del área metropolitana por oleaje, corrientes de resaca, vientos y posibles inundaciones costeras. Las alertas no cubren necesariamente los mismos barrios ni tienen idénticos horarios, por lo que es importante consultar el pronóstico específico de cada zona.

Alerta o riesgo Qué significa Áreas o período de mayor atención Aviso de viento Posibles ráfagas capaces de afectar la conducción y derribar ramas u objetos sueltos NYC, Long Island, sur de Westchester y partes del sur de Connecticut Aviso o vigilancia de inundación costera Posible ingreso de agua en calles bajas durante la marea alta Jamaica Bay, Rockaways, costa de Staten Island y sectores del puerto de Nueva York Riesgo alto de corrientes de resaca Condiciones peligrosas para entrar al mar, incluso para nadadores experimentados Playas oceánicas del área de Nueva York Aviso de oleaje alto Olas fuertes, corrientes peligrosas y posible erosión de playa Principalmente playas expuestas al Atlántico y Long Island Avisos marítimos Condiciones peligrosas para embarcaciones y navegación Aguas costeras y zonas marítimas cercanas a NYC

Las mareas altas más preocupantes serían las de la noche del viernes y la mañana del sábado. Durante esas franjas, algunas áreas podrían sufrir inundaciones de nivel menor a moderado, según su ubicación.

Nueva York volverá a experimentar un episodio de intensas lluvias que provocarán inundaciones (Foto: AFP)

EL VIENTO PUEDE COMPLICAR LOS TRASLADOS

Las ráfagas serán uno de los efectos más notorios del sistema. NYC Emergency Management estima velocidades de hasta 40 mph entre el viernes por la noche y la mañana del sábado.

El National Weather Service advierte que el aire podría soplar con mayor fuerza hacia Long Island y los sectores más expuestos al litoral. En ciertos puntos, las velocidades podrían acercarse o superar las 40 mph si el fenómeno se desplaza más cerca de tierra.

Para quienes viven en edificios con balcones, patios, azoteas o pequeños jardines, es buen momento para asegurar todo lo que pueda salir despedido:

Muebles de exterior.

Parrillas y decoraciones.

Bolsas o recipientes de basura.

Macetas, bicicletas y objetos livianos.

Adornos ubicados en ventanas, terrazas o patios.

Estas condiciones también pueden hacer más incómodo el viaje por puentes y avenidas expuestas, en particular para quienes manejan camionetas, vehículos altos o motocicletas. Si usas transporte público, revisa las cuentas oficiales de la MTA antes de salir, ya que el mal clima puede ocasionar cambios de servicio o demoras puntuales.

ZONAS COSTERAS DE NYC BAJO VIGILANCIA

La amenaza no afectará a toda la ciudad por igual. La mayor atención se concentra en sectores bajos próximos al litoral, donde el viento del noreste puede empujar el agua hacia calles, estacionamientos y accesos durante los ciclos de pleamar.

NYC Emergency Management identificó como puntos especialmente sensibles la costa oriental de Staten Island, Rockaways y las áreas alrededor de Jamaica Bay.

En barrios como Far Rockaway, Arverne, Broad Channel, Howard Beach, Canarsie, Sheepshead Bay, Gerritsen Beach o partes de Staten Island, los residentes conocen la rapidez con la que puede cambiar el panorama cuando coinciden viento, marea y lluvia. Incluso sin aguaceros intensos, el agua de la bahía o del océano puede alcanzar calles que habitualmente presentan problemas de drenaje.

Las autoridades recomiendan evitar dejar vehículos en sectores propensos a anegarse. Si tienes la posibilidad de mover el carro antes de la pleamar, es preferible hacerlo con anticipación y no esperar a que una calle esté cerrada o cubierta de agua.

PLAYAS CERRADAS Y CORRIENTES PELIGROSAS

Aunque algunas personas aprovechen un fin de semana templado para caminar por la costa o visitar el malecón, la ciudad recuerda que las playas públicas de Nueva York cerraron oficialmente por temporada el 13 de septiembre.

La medida significa que ya no hay salvavidas en servicio y que no está permitido nadar. La advertencia cobra más importancia ante el riesgo elevado de corrientes de resaca, el oleaje intenso y la posible erosión en el litoral.

No es un buen momento para entrar al agua en Rockaway Beach, Coney Island, Orchard Beach ni en otras playas del área. Las olas y los arrastres marinos pueden parecer manejables desde la arena, pero las condiciones cambian en pocos minutos.

¿CUÁL SERÁ EL PEOR MOMENTO DE LA TORMENTA?

Con la información disponible hasta ahora, el tramo más delicado para NYC sería desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado, especialmente por la coincidencia de viento, lluvia y marea alta.

Momento Riesgos principales Viernes por la tarde Inicio de las precipitaciones y aumento gradual del viento. Viernes por la noche Ráfagas más fuertes, mayor probabilidad de lluvia y riesgo de inundación costera durante la marea alta. Sábado por la mañana Uno de los períodos de mayor atención por pleamar, viento y posibles calles anegadas cerca del agua. Sábado por la tarde y noche Persistencia de lluvias, oleaje y ráfagas; las condiciones comenzarían a mejorar hacia la noche. Domingo Chubascos y aire en descenso gradual, aunque seguirán siendo posibles algunos impactos en el litoral. Lunes Mejoría paulatina, con menor probabilidad de condiciones peligrosas.

La ciudad espera una recuperación progresiva desde la noche del sábado hacia el domingo, a medida que el sistema se aleje mar adentro. Sin embargo, la previsión podría cambiar, por lo que los neoyorquinos deben mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

MAMDANI PIDE PREPARARSE ANTE INUNDACIONES

El alcalde Zohran Mamdani pidió a los residentes tomar medidas preventivas, especialmente si viven en sectores cercanos al agua, calles bajas, apartamentos en sótanos o edificios donde suele entrar agua durante episodios de lluvia intensa o mareas elevadas.

Estas son las principales recomendaciones de NYC Emergency Management:

Mueve tu vehículo a un lugar más alto si estacionas en una calle que suele inundarse.

Asegura muebles, parrillas, decoraciones y recipientes de basura en balcones, patios o terrazas.

Limpia desagües, canaletas y escaleras exteriores para facilitar el paso del agua.

Si vives en un sótano o apartamento de planta baja, identifica más de una salida y mantén los accesos despejados.

Si entra agua a un sótano, sube a un piso más alto y no regreses hasta que sea seguro.

No camines ni manejes por calles inundadas.

No cruces barricadas colocadas por la Policía, el Departamento de Transporte u otras agencias.

Reporta situaciones no urgentes al 311 y llama al 911 si existe peligro inmediato.

Revisa a vecinos mayores, personas con discapacidad y familiares que vivan en zonas bajas o próximas al litoral.

Mantente pendiente de Notify NYC y de los avisos meteorológicos oficiales.

La ciudad recuerda que seis pulgadas de agua en movimiento pueden derribar a una persona, mientras que un pie puede arrastrar un automóvil.

¿CÓMO RECIBIR ALERTAS EN NYC?

Los residentes pueden registrarse en el sistema gratuito Notify NYC para recibir avisos de emergencia de la ciudad. Para hacerlo, se puede enviar el texto NOTIFYNYC al número 692-692.

También es recomendable seguir los comunicados del National Weather Service de Nueva York, NYC Emergency Management y las agencias de transporte si necesitas viajar durante el fin de semana.