La fuerte tormenta de nieve sigue afectando el transporte público en el área de Nueva York y Nueva Jersey, con cambios importantes para quienes planean desplazarse durante la mañana. Las autoridades recomiendan revisar el estado de cada servicio antes de salir de casa y prever demoras. En el caso del Long Island Railroad (LIRR), el servicio opera de forma limitada a partir de las 4:00 a. m. de este lunes 24 de febrero. Para conocer los detalles actualizados sobre rutas y horarios, las autoridades piden consultar la información oficial en este enlace.

El sistema de NJ Transit mantiene suspendidos sus servicios de trenes y autobuses hasta nuevo aviso debido a las condiciones climáticas; no obstante, los trenes ligeros de Newark y Hudson-Bergen ya están funcionando con horarios de fin de semana.

Due to severe weather, NJ TRANSIT Train, Bus, & Access Link service is suspended.



Newark Light Rail & River LINE service is resuming within the hour & will operate on a Sunday Schedule.



HBLR service will resume in the 6 PM hour.



Details at https://t.co/3Pyk3JXVWU pic.twitter.com/h9rHeEB3nN — NJ TRANSIT (@NJTRANSIT) February 23, 2026

Por su parte, Metro-North Railroad informó que este lunes operó con una frecuencia de cada 30 minutos durante las horas pico. Además, el Hudson Rail Link reanudará sus operaciones de manera regular.

En cuanto al sistema de Metropolitan Transportation Authority (MTA), las únicas líneas del metro que presentan afectaciones por la nieve son la C, la Z y el ferrocarril de Staten Island.

There are still service changes across the subway, bus, the @LIRR, @MetroNorth, and Access-A-Ride, and it may be safer to stay home.



Avoid unnecessary travel if possible. If you must travel, check service status before you go in the MTA app, the TrainTime app, or at… pic.twitter.com/aOFpHrYR81 — MTA (@MTA) February 23, 2026

Para conocer el estado exacto del servicio y posibles retrasos, las autoridades recomiendan consultar la información más reciente en este enlace.

Alcalde Mamdani confirma clases presenciales en NYC pese a tormenta

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que las escuelas públicas de la ciudad mantendrán las clases presenciales este martes 24 de febrero pese al clima invernal. El objetivo es asegurar la continuidad educativa mientras se monitorea la tormenta, aunque se aclaró que cada sistema escolar local evalúa su propia situación, lo que generó cierres y retrasos en distintos puntos de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

En el estado de Nueva York, distritos como Ardsley Union Free, Rockville Centre y Wyandanch anunciaron el cierre total de actividades, mientras que otros, como Pearl River, optarán por un inicio retrasado de dos horas. Por su parte, en Nueva Jersey la situación es similar con numerosos cierres en lugares como Livingston Township y Millburn Township, junto a retrasos de hasta 90 minutos en centros como Fair Lawn.

Pese a que Zohran Mamdani mantuvo las clases presenciales en la ciudad de Nueva York, diversos distritos del área triestatal han anunciado cierres y retrasos escolares para este martes. (Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL) / SARAH YENESEL

Connecticut también registra cierres, confirmándose la suspensión total de clases en la Norwalk High School a la espera de mejores condiciones meteorológicas.

Ante la variabilidad de la tormenta, las autoridades recomiendan a las familias verificar directamente con sus respectivos distritos escolares antes de salir de casa, ya que la lista de cierres y demoras podría actualizarse durante la madrugada.

