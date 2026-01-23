La tormenta invernal que afectará a gran parte de Estados Unidos despierta muchas dudas entre los residentes del Florida. Para quienes viven en el estado, sobre todo en comunidades hispanas de lugares como Miami, Orlando, Kissimmee o el área de Tampa Bay, la gran pregunta después de ver videos virales de nieve en el Panhandle es comprensible: uno se imagina a los niños saliendo con chompas, los vecinos de origen cubano, puertorriqueño, venezolano o colombiano mandando fotos a sus familias en WhatsApp, y hasta más de uno soñando con repetir la experiencia de ver el “Estado del Sol” pintado de blanco por segundo fin de semana consecutivo. Pero, al menos por ahora, todo indica que esa postal se quedará como algo excepcional y que el invierno fuerte se quedará más al norte y al oeste del país, mientras Florida vuelve poco a poco a su mezcla habitual de frío pasajero, brisa marina y tardes templadas.

Para muchos hispanos que viven en Florida —desde los que trabajan en construcción en Hialeah o en restaurantes en Orlando, hasta quienes manejan Uber entre Doral y Brickell— estos días fríos se sienten raros, casi como si el clima de Nueva York o Chicago hubiera hecho una escapada rápida al sur. En los complejos de apartamentos donde se mezcla el acento cubano con el venezolano y el dominicano, la conversación se repite en los pasillos, en la cola del cafecito y en los grupos de Facebook: “¿Tú crees que vuelva a caer nieve acá abajo?” Esa curiosidad, alimentada por los recuerdos recientes de la nevada en el Panhandle y por el constante bombardeo de videos virales en TikTok y WhatsApp, convive con una realidad mucho más simple: Florida puede sorprender con frío, pero sigue siendo el Estado del Sol, incluso en pleno invierno.

LO QUE PASÓ EN EL PANHANDLE

El domingo 18 de enero, algunas zonas del norte de Florida amanecieron con nieve, en un episodio tan breve como histórico para la región. No fue una gran tormenta, pero sí lo suficiente como para que en redes sociales se vieran palmeras blanqueadas y autos cubiertos con una ligera capa de nieve en ciudades del Panhandle, algo que muchos residentes hispanos que emigraron desde sus países de origen solo conocían por fotos del norte del país.

El condado de Okaloosa del Norte reportó la mayor acumulación: unos cinco centímetros en Laurel Hill, justo en la frontera con Georgia, según reportes locales. Patrick Maddox, director de seguridad pública del condado, confirmó por correo electrónico que “la mayoría de los informes indican que hay entre una ligera capa de nieve y dos centímetros y medio”, aunque ese punto específico superó ese promedio, mientras que en otras áreas del Panhandle la nieve apenas alcanzó cerca de una pulgada o menos, suficiente para hacer algunas bolas de nieve, pero no mucho más.

¿PUEDE NEVAR OTRA VEZ ESTE FIN DE SEMANA?

La respuesta de los meteorólogos es no o hay escasas posibilidades: el escenario de otra nevada en Florida este fin de semana es altamente improbable. El nuevo sistema invernal concentrará lo peor de la nieve y el hielo en una franja que se extiende desde Texas hasta el centro y el este del país, lejos del sur de Florida donde la comunidad latina está más pendiente del próximo frente frío que de sacar palas para limpiar la entrada de la casa.

Alex Sosnowski, meteorólogo sénior de AccuWeather, explicó que “existe la posibilidad de que la nieve y el hielo se adentren profundamente en el corazón de Texas y a lo largo de las carreteras interestatales 10 y 20, más al este en los estados centrales y luego más al norte a lo largo de las carreteras I-81 y 95”. También advirtió que el aire frío que sigue al sistema podría causar “daños a la infraestructura y grandes dificultades para el transporte” en buena parte del sur de Estados Unidos, lo que incluye interrupciones de viaje para quienes vuelan desde Florida a ciudades del interior o de la Costa Este.

FLORIDA, EN EL BORDE DEL SISTEMA

Para Florida, el panorama es distinto: el estado queda en el límite sur del sistema invernal, con mucho menos potencial de nieve. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Alabama indicó en su pronóstico del 20 de enero que las probabilidades de nieve en la frontera con Florida son bajas y dependen del momento exacto en que llegue el aire ártico en relación con las lluvias del fin de semana.

“El escenario más confiable, dadas las condiciones actuales, es que, si se produjeran precipitaciones invernales, serían en forma de lluvia helada o aguanieve”, señaló el organismo en su informe, al describir lo que podría ocurrir en el sur de Alabama y zonas cercanas a la línea estatal con Florida. Y remató con una frase clara para los entusiastas de la nieve: “Lo siento, amantes de la nieve, la semana pasada fue suya”, en alusión al episodio ya vivido en el Panhandle y a lo improbable de repetirlo de inmediato.

¿POR QUÉ CASI NUNCA SE VE NIEVE EN FLORIDA?

Según el NWS, para que nieve en Florida deben alinearse varias condiciones muy específicas en la atmósfera, algo que rara vez ocurre tan al sur. Los modelos suelen mostrar “una capa cálida muy pronunciada en altura que derrite la nieve y la convierte en lluvia”, que luego puede congelarse al cruzar capas de aire más frío cerca del suelo y transformarse en aguanieve o lluvia helada en lugar de copos clásicos.

Por eso, aunque el termómetro baje, no siempre significa nieve: muchas veces lo que se ve es hielo en puentes y carreteras, un escenario peligroso para conductores que no están acostumbrados a manejar en esas condiciones, incluidos muchos latinos que se instalaron en Florida huyendo justamente de los inviernos severos de otros estados. Esos eventos pueden generar impactos importantes en el norte del estado, desde cierres de vías hasta cortes de energía puntuales.

RIESGO DE HIELO EN EL NORTE DEL ESTADO

Desde Tallahassee, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que existe alrededor de un 20% de probabilidad de “impactos menores de clima invernal por lluvia helada y hielo” durante el fin de semana, especialmente al norte del corredor de la US-82, en la franja que cubre el sur de Georgia y parte del noroeste de Florida. En su informe, los meteorólogos insistieron en que el pronóstico aún tiene incertidumbre, sobre todo en cuanto a cuánto se extenderá hacia el sur el aire frío más intenso.

“Pueden entender por qué les pedimos que vuelvan a consultar el pronóstico esta semana”, señaló el NWS Tallahassee, al explicar que todavía se está definiendo “dónde estará el borde sur de ese aire frío superficial durante las lluvias más intensas”, algo clave para saber si el efecto será solo lluvia fría o también zonas con hielo. Para quienes viajan por carretera desde Florida hacia estados vecinos, como muchos floridanos que manejan a Georgia o Alabama para visitar familia o trabajar, esa diferencia puede marcar el paso entre un trayecto lento pero seguro y uno con puentes resbalosos y accidentes.

“Esta semana hay aire húmedo en el sur del país y aire frío que llega de Canadá. La lluvia helada no es algo común en Florida. Ocurre cuando la precipitación cae y el aire de la superficie es fría. Eso hace que la gotita se congele y forme capas de hielo”, dijo Luis Carrera, jefe de meteorología en Telemundo 51 Miami.

UNA TORMENTA POTENTE PARA EL RESTO DE EE. UU.

Mientras en Florida el foco está en la posibilidad de hielo, el resto de Estados Unidos sí se prepara para un evento invernal mucho más severo. De acuerdo con reportes nacionales, la tormenta llegará el viernes y podría convertirse en un episodio de gran impacto desde el este del país hasta el sur profundo, con una combinación de nieve, lluvia helada y frío extremo.

Hay alertas de tormenta invernal en estados como Texas, Oklahoma, Misuri y Arkansas, y advertencias por tormenta de hielo en partes de Alabama, con riesgo de acumulaciones importantes. El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido sobre condiciones potencialmente mortales, con sensaciones térmicas muy por debajo de cero en el norte y la posibilidad de que el hielo derribe árboles y líneas eléctricas, provocando cortes de energía y afectando vuelos en aeropuertos clave como Dallas, Atlanta, Memphis y Charlotte, destinos frecuentes para quienes vuelan desde Miami, Orlando o Fort Lauderdale.

¿CUÁNDO VUELVE EL CALOR A FLORIDA?

La buena noticia, especialmente para quienes viven en el sur de Florida y están acostumbrados a ir a la playa incluso en invierno, es que el frío no durará demasiado. Según el NWS, las temperaturas comenzarán a subir durante la semana, dejando atrás las mínimas cercanas a los 30 °F en el norte y centro del estado, para dar paso a máximas de entre 50 y 60 °F, con valores que podrían volver a los 70 °F hacia finales de la semana.

En Florida Central, los pronósticos apuntan a máximas cercanas a los 27 °C durante el fin de semana, antes de que un nuevo frente frío deje valores más frescos, alrededor de los 15 °C, el lunes. Para muchas familias hispanas en áreas como Orlando, Kissimmee o Tampa, eso significa volver a la rutina habitual de chaqueta ligera por la mañana y ropa veraniega al mediodía, más acorde con la imagen del “Estado del Sol” que con la de un paisaje nevado.

¿DÓNDE REVISAR REPORTES ACTUALIZADOS DEL CLIMA EN FLORIDA?

