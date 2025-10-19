No es novedad que agentes pertenecientes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usen su fuerza excesiva al momento de ejecutar un arresto hacia aquellas personas que consideren que se tratan de inmigrantes que no cuenten con documentación legal . En un caso reciente, un joven de 23 años compartió cómo fue su experiencia durante su detención, a pesar de contar con alguna discapacidad.

Esta es la vivencia de Jesús Gutiérrez Jr., de 23 años. Según sus declaraciones a Univision Noticias, cuatro agentes federales de inmigración se acercaron con el propósito de detenerlo, pero pensó que no sucedería, ya que cuenta con la ciudadanía estadounidense .

En ese preciso momento, las autoridades migratorias le preguntaron si contaba con sus respectivos papeles legales, a lo que él respondió que sí. Si bien esto es cierto, en dicha ocasión no contaba con sus documentos físicos, pero sí con la foto de su pasaporte en su móvil.

Jesús Gutiérrez Jr. cuenta con una discapacidad intelectual moderada y problemas de audición. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Entonces, trató de buscarlo para mostrárselos. No obstante, la situación ocasionó que Jesús sienta nervios y así no pueda encontrarlo. Esto fue suficiente para que los agentes de ICE estimen que estaba mintiendo.

“Fue cuando me agarraron y me empujaron a la camioneta. Me metieron hacia atrás, me amarraron y luego me pusieron las esposas. Fue una locura, no les importó”, dijo.

Entonces, ¿cómo fue liberado? Te mencionaré que los agentes federales le tomaron una fotografía a este joven y, de manera inmediata, corroboraron su estatus migratorio. Fue así que pudieron determinar que Jesús Gutiérrez Jr. era ciudadano estadounidense.

Jesús Jr. pretendía enseñar su pasaporte estadounidense. Sin embargo, su miedo ocasionó que entre en desesperación. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Causó indignación a su familia

Ante este suceso, la familia de Jesús Gutiérrez Jr. sintieron una profunda indignación por la vivencia de que le tocó atravesar, alegando que este joven presenta una discapacidad intelectual moderada y posee problemas auditivos.

Su padre, Jesús Gutiérrez, cuenta al citado medio que se enteró de la detención de su hijo a través de una llamada que le realizó su esposa, quien se encontraba muy desesperada y lloraba por lo que estaba ocurriendo.

Ahora, los padres de Jesús Jr. están considerando si iniciar acciones legales con esta agencia, que sigue posicionándose en el ojo de la tormenta debido a sus violentas detenciones.