Darnela Hernández está atravesando un momento angustiante ante la detención de su esposo, Jhon Palacio Morales, por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Desde hace dos semanas, está separada de su compañero de vida, pero lo curioso es que está afirmando que se trataría de un error. Si te interesa este caso, presta atención a los siguientes párrafos.

Esta situación no ha sido fácil para la mujer inmigrante, ya que necesita de él para poder criar en conjunto a su bebé de tres meses. Además, la detención de su esposo es una incógnita, pues asegura que él ingresó legalmente a Estados Unidos, contaba con un permiso de trabajo vigente y no contaba con antecedentes penales.

A pesar de estas afirmaciones, ICE tiene otra perspectiva de Jhon. Según la agencia, este hombre de 49 años se le considera un “ extranjero que ingresó ilegalmente” a Estados Unidos , pero eso no es lo único. Según CBS News, su arresto se debe a dos razones: un cargo criminal del 2007 y se ausentó a una audiencia de inmigración.

Darnela Hernández considera que su esposo, Jhon, está detenido erróneamente. (Crédito: CBS Boston/YouTube)

Estos dos motivos fueron suficientes para que agentes federales de inmigración se aparecieran en los exteriores de su hogar situado en Lowell, Massachusetts, para detenerlo. A pesar de esto, Darnela cree fielmente que arrestaron a la persona equivocada.

Debes saber que Palacio Morales llegó a Estados Unidos en el 2022 procedente de Colombia. Solicitó asilo y se le permitió ingresar legalmente al país. Por lo tanto, obtuvo un permiso de trabajo. Estas afirmaciones de su familia ponen en debate lo indicado por ICE.

El preciso momento en que Jhon Palacio fue intervenido por agentes de ICE en los exteriores de su domicilio. (Crédito: CBS Boston/YouTube)

“Realmente no les importa”

Jhon Palacio Morales tuvo la posibilidad de dialogar con el medio citado sobre cómo es su estancia en una celda. Según sus palabras, estuvo recluso en distintos centros de detención del país, pero, actualmente, está en Arizona.

Además, suele permanecer con esposas en los manos y pies cuando era trasladado a los distintos centros. Ahora, lo llamativo de este caso es que, según Jhon, está portando una pulsera que posee una fecha de nacimiento y nombre que no corresponden al de él.

Darnela siente mucha angustia ante la ausencia de su esposo. Existe una alta posibilidad de que él termine deportado. (Crédito: CBS News/YouTube)

Por ahora, este ciudadano colombiano permanece bajo custodia de ICE, pero existe una gran posibilidad de que sea deportado a su país natal por “no poseer documentos legales”. Eso significaría separarse de su familia.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!