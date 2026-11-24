El Día de Acción de Gracias es una de las fechas con mayor movimiento de viajeros en Estados Unidos ya que se suelen mover miles y miles de ciudadanos que visitan a sus seres queridos para compartir una de las fechas con mayor emotividad e importancia en el país. Miles de familias se preparan para reunirse el jueves 26 de noviembre de 2026, y muchas personas aprovechan sus vuelos para llevar platos preparados en casa, postres y otros alimentos que compartirán durante la celebración. Sin embargo, antes de guardar todo en la maleta, conviene revisar qué productos están permitidos por la TSA.

Ante el aumento de los desplazamientos por esta festividad, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) recordó a los pasajeros que pueden viajar con buena parte de la comida tradicional de Thanksgiving, aunque existen diferencias importantes entre el equipaje de mano y el equipaje facturado. La clave está en distinguir los alimentos sólidos de aquellos que tienen una consistencia líquida, gelatinosa o que se pueden untar.

Si tienes pensado llevar algo para la cena de Acción de Gracias o regresarte con algo que sobró, ten en cuenta qué está permitido por la TSA (Foto: Magnific)

LA LISTA DE ALIMENTOS DE THANKSGIVING QUE PUEDES LLEVAR EN EL EQUIPAJE DE MANO

Entre los alimentos autorizados se encuentran los siguientes:

Alimento Ejemplos permitidos Productos horneados Pasteles, tartas, galletas y brownies Carnes Pavo, pollo, jamón y bistec, cocidos, crudos o congelados Relleno (stuffing) Preparado, sin cocinar, en caja o en bolsa Cazuelas y guisos Preparaciones de verduras que mantengan su forma Macarrones con queso Preparados o ingredientes secos para cocinarlos en el destino Verduras frescas Papas, batatas, brócoli, zanahorias, calabaza y coles de Bruselas Frutas frescas Manzanas, peras, piñas, fresas, arándanos y plátanos Dulces Caramelos y otros productos sólidos Especias Condimentos secos utilizados para preparar los alimentos

Eso sí, hay una recomendación importante de la Administración de Seguridad en el Transporte: aunque estos productos estén permitidos, los agentes pueden someterlos a una inspección adicional. Por eso, lo más conveniente es colocarlos en una zona accesible de la maleta de mano y retirarlos para ponerlos en una bandeja cuando llegues al punto de control.

¿QUÉ ALIMENTOS DE THANKSGIVING DEBES LLEVAR EN EL EQUIPAJE FACTURADO?

Aquí es donde conviene prestar más atención. No todos los platos tradicionales pueden pasar por el control de seguridad dentro del equipaje de mano, especialmente aquellos que tienen una consistencia líquida, gelatinosa o que se pueden untar.

La TSA aplica la conocida regla 3-1-1 para líquidos, geles y aerosoles. En términos prácticos, los recipientes que lleves en la cabina no pueden superar las 3.4 onzas (100 mililitros) cada uno. Si quieres transportar cantidades mayores de determinados alimentos, tendrás que colocarlos en el equipaje facturado.

La agencia utiliza una explicación bastante sencilla para que los viajeros recuerden esta restricción: si un alimento se puede derramar, untar, rociar, bombear o verter, y supera las 3.4 onzas, debe viajar en una maleta facturada.

Estos son algunos de los productos que debes considerar:

Alimento Motivo por el que debes facturarlo Salsa de arándanos (cranberry sauce) Tiene una consistencia gelatinosa o untable Salsa de carne (gravy) Es un alimento líquido Vino y champán Son bebidas sujetas a la restricción de líquidos Sidra de manzana espumosa Es una bebida y supera el límite permitido Frutas y verduras enlatadas Contienen líquido dentro del envase Mermeladas y jaleas Tienen una consistencia untable Conservas Se consideran alimentos untables Jarabe de arce (maple syrup) Es un producto líquido

Es importante aclarar que estas restricciones no significan que esté prohibido viajar con dichos alimentos. Puedes llevarlos en el equipaje facturado, siempre que cumplas también con las condiciones de peso, tamaño y contenido establecidas por tu aerolínea.

Tampoco significa que todos los productos líquidos estén prohibidos en la cabina: los recipientes de hasta 3.4 onzas pueden pasar por seguridad, siempre que cumplan con las demás condiciones de la regla 3-1-1.

La TSA tiene una de las temporadas más cargadas en la semana de Acción de Gracias (Foto: AP)

¿CÓMO CONSULTAR SI PUEDES LLEVAR UN ALIMENTO ESPECÍFICO EN EL AVIÓN?

Si todavía tienes dudas sobre algún plato que quieras transportar, no necesitas arriesgarte a que lo retiren durante la inspección. La TSA cuenta con diferentes canales para que los pasajeros consulten las restricciones antes de llegar al aeropuerto.

Estas son las alternativas disponibles: