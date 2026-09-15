Viajar en avión dentro de Estados Unidos exige revisar los documentos antes de salir de casa rumbo al aeropuerto. Desde el 7 de mayo de 2025, los pasajeros de 18 años o más deben mostrar una licencia o tarjeta estatal compatible con REAL ID, o presentar otra credencial admitida por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), para superar el filtro y abordar vuelos comerciales. La medida alcanza tanto a quienes parten desde JFK, en Nueva York, como a los viajeros de Miami, Los Ángeles, Chicago, Dallas o cualquier otra terminal aérea del país. Una salida familiar, un viaje de trabajo, una visita a parientes o unas vacaciones escolares pueden complicarse si el documento quedó en casa, está vencido o no cumple con las reglas federales. Para esos casos, la agencia habilitó TSA ConfirmID, un procedimiento alternativo que cuesta US$45 para determinados pasajeros desde el 1 de febrero de 2026.

La tarifa no aplica de forma general. Solo puede afectar a personas adultas que se presentan en el punto de inspección sin una REAL ID válida y tampoco tienen otro documento autorizado para comprobar su identidad.

Tener una licencia de conducir estatal sin el sello REAL ID no obliga automáticamente a pagar. Un viajero puede usar, por ejemplo, un pasaporte estadounidense, una tarjeta de pasaporte, una Green Card u otra credencial incluida entre las opciones permitidas por la TSA.

¿QUIÉNES PUEDEN PAGAR LOS US$45?

El cobro de TSA ConfirmID está relacionado con una verificación adicional para quienes no cuentan con una identificación aceptable al llegar al filtro de seguridad.

Situación del pasajero ¿Debe pagar US$45? Presenta una licencia o identificación estatal REAL ID vigente No Presenta un pasaporte estadounidense vigente No Muestra otra credencial aceptada por la TSA No Lleva una licencia estatal sin REAL ID, pero presenta un pasaporte u otro documento válido No Tiene una licencia que no cumple con REAL ID y no cuenta con otra opción autorizada Puede necesitar TSA ConfirmID Llega sin una identificación aceptable y debe utilizar TSA ConfirmID Sí, US$45

Los adultos deben identificarse ante los agentes antes de ingresar a la zona de embarque. Entre las alternativas permitidas figuran el pasaporte de Estados Unidos, las tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional —como Global Entry, NEXUS y SENTRI—, la tarjeta de residente permanente y ciertos pasaportes emitidos por gobiernos extranjeros.

¿QUÉ ES TSA CONFIRMID?

TSA ConfirmID es un mecanismo creado para algunos pasajeros que llegan a una terminal aérea sin una credencial admitida. No reemplaza la REAL ID, no transforma una licencia estándar en documento federal y tampoco permite omitir la inspección obligatoria.

El usuario debe completar un proceso de verificación de identidad y cubrir la tarifa de US$45. Después, los agentes aplicarán las medidas de revisión que correspondan antes de permitir el acceso al área restringida.

Pagar no garantiza que la persona pueda continuar hacia las puertas de embarque. La autoridad puede ordenar controles complementarios, generar esperas adicionales o negar el paso si no logra confirmar la identidad del pasajero.

En términos prácticos, esta opción no debería usarse como un plan habitual. Si alguien va con el tiempo justo para tomar un vuelo desde Newark, Fort Lauderdale, Houston, Atlanta u otra ciudad, dejar los documentos en casa puede convertirse en un problema costoso.

La TSA ha detallado qué es lo que se debe hacer en este tipo de casos (Foto: TSA)

EL TRÁMITE PUEDE SUMAR HASTA 30 MINUTOS

El tiempo es uno de los factores más importantes para cualquier persona con una salida programada. La TSA advierte que el proceso de ConfirmID puede durar hasta 30 minutos, sin contar la espera habitual en la fila de seguridad.

La situación puede resultar más complicada durante Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, Spring Break, el 4 de Julio o los fines de semana largos. En esas fechas aumenta la afluencia de familias que se trasladan para reunirse con seres queridos, celebrar cumpleaños, visitar a los abuelos o aprovechar los días libres de la escuela.

La recomendación es no considerar el pago como una alternativa cómoda. Se trata de un recurso limitado, sujeto a controles y posibles retrasos, que puede comprometer la llegada puntual a la puerta de abordaje.

¿QUÉ RECOMIENDA LA TSA ANTES DEL VUELO?

Antes de dirigirse a la terminal, conviene seguir estas recomendaciones:

Confirmar que el documento esté vigente y sea válido ante la TSA.

Revisar si la licencia de conducir o tarjeta estatal tiene la marca REAL ID.

Llevar un pasaporte u otra alternativa autorizada si existe alguna duda sobre la credencial principal.

Consultar las normas antes de viajar, sobre todo si es el primer vuelo desde la entrada en vigor de esta exigencia.

Llegar con mayor anticipación si falta una REAL ID o si será necesario realizar una revisión adicional.

Dejar el documento en la cartera, billetera o bolso de mano desde la noche anterior, junto con el celular, la tarjeta de embarque y los medicamentos necesarios.

DOCUMENTOS ACEPTADOS EN LOS CONTROLES

La REAL ID es solo una de las opciones disponibles. La TSA autoriza el uso de diferentes credenciales para los viajeros adultos que deben pasar por los puntos de inspección aeroportuaria.

Entre las principales se encuentran:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal compatible con REAL ID.

Pasaporte de Estados Unidos.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Licencia de conducir mejorada o tarjeta de identificación mejorada emitida por determinados estados.

Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional, incluidas Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

Tarjeta de residente permanente, conocida como Green Card.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Identificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Tarjeta de Trabajador de Transporte, conocida como TWIC.

Tarjeta de Autorización de Empleo emitida por USCIS.

Algunas identificaciones tribales reconocidas por el gobierno federal.

La relación de documentos permitidos puede cambiar. Por esa razón, es recomendable consultar la información vigente de la TSA antes de viajar, especialmente si se utilizará una credencial distinta a la licencia o al pasaporte.

¿QUÉ OCURRE SI LA LICENCIA NO TIENE REAL ID?

Las licencias de conducir y tarjetas estatales que no cumplen con REAL ID dejaron de ser válidas para estos filtros federales el 7 de mayo de 2025. Sin embargo, eso no significa que una persona con una licencia estándar tenga prohibido volar.

El pasajero puede continuar con su itinerario si presenta otra alternativa aceptada, como un pasaporte. La dificultad aparece cuando llega al punto de control con una licencia no compatible y no lleva ninguna otra forma aprobada de identificación.

Por ejemplo, una persona que vive en Florida, California, Texas, Nueva York o Illinois puede tener una licencia vigente para conducir, hacer trámites bancarios o identificarse en actividades cotidianas. Sin embargo, esa misma tarjeta estatal podría no ser suficiente para ingresar al control aeroportuario federal.

Antes de asumir que será necesario pagar US$45, lo más conveniente es revisar si en casa hay un pasaporte, una Green Card, una tarjeta Global Entry u otra opción incluida en las reglas de la agencia.

Los controles de la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos son cada vez más estrictos (Foto: AFP)

NO ES UN CARGO PARA TODOS LOS PASAJEROS

TSA ConfirmID no creó una tarifa universal para viajar en avión dentro de Estados Unidos. El monto de US$45 está asociado con un procedimiento alternativo destinado a ciertas personas que se presentan sin una REAL ID ni otro documento permitido.

Quienes lleven una credencial compatible, un pasaporte estadounidense, una tarjeta de residente permanente o alguna identificación admitida no tendrán que cubrir ese cargo por este concepto.

La recomendación final es sencilla: revisar todo antes de pedir el Uber, subir al automóvil o salir hacia la terminal. En medio de las maletas, el tráfico, las filas y la prisa, olvidar un documento puede traer un trámite extra, una demora importante y el riesgo de perder el vuelo.