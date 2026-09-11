Durante casi 25 años, despedir a un hijo, una pareja o a los abuelos directamente en la puerta de embarque del aeropuerto ha sido imposible para la mayoría de las familias en Estados Unidos. Para muchos hispanos, acostumbrados a convertir una llegada o una despedida en un momento especial —con abrazos, fotos, comida para el trayecto y el clásico “avísame cuando aterrices”— la rutina ha sido quedarse antes del filtro de seguridad. Ahora, la Transportation Security Administration (TSA) abrió una excepción limitada mediante Gateside by TSA PreCheck, una iniciativa que permite a ciertos integrantes de ese programa ingresar sin boleto al área segura de terminales participantes. No es una apertura general para visitantes: se exige elegibilidad, solicitud previa y autorización de la agencia.

La medida permite que algunas personas sin un vuelo programado crucen el control y lleguen hasta las salas de embarque. La iniciativa está disponible inicialmente en 13 terminales de Estados Unidos, entre ellas LAX en Los Ángeles, DFW en Dallas-Fort Worth, San Diego International Airport y Harry Reid International Airport en Las Vegas.

Para muchas familias, el cambio puede resultar útil al despedir a un ser querido que viaja a México, Centroamérica, el Caribe o Sudamérica; recibir a un familiar después de varios meses fuera del país; o acompañar a un adulto mayor, a una persona con dominio limitado del inglés o a alguien que tomará un avión por primera vez.

¿QUÉ CAMBIA CON GATESIDE?

Gateside by TSA PreCheck permite tramitar un pase gratuito para acceder al área protegida de una terminal aun cuando el solicitante no vaya a abordar.

Con una autorización aprobada, el visitante puede:

Acompañar a un familiar o ser querido hasta la sala de salida.

Recibir a un pasajero que llega de viaje dentro del área protegida.

Reunirse con una persona durante una escala.

Acceder a restaurantes, cafeterías, tiendas y otros negocios ubicados después del filtro.

Permanecer en el sector de embarque mientras esté vigente el permiso.

La TSA señala que el objetivo es facilitar la experiencia aeroportuaria para integrantes de TSA PreCheck sin dejar de lado los protocolos vigentes. Toda persona autorizada debe someterse a la inspección correspondiente.

La iniciativa no implica que los aeropuertos hayan eliminado las restricciones aprobadas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Gateside funciona como una excepción controlada, con cupos y condiciones que pueden variar según la terminal y la demanda del día.

Algunos ciudadanos ahora podrán cruzar el punto de control de la TSA y llegar hasta la puerta de embarque para acompañar a amigos y/o familiares (Foto: AFP)

ZONAS A LAS QUE SE PODRÁ INGRESAR

Zona del aeropuerto ¿Se podrá acceder con Gateside? Área pública antes del control de seguridad Sí Punto de control de la TSA Sí Área segura de la terminal Sí Puertas de embarque Sí Restaurantes después del control Sí Tiendas después del control Sí Áreas restringidas para empleados o tripulación No Zonas que requieran permiso adicional No

En términos prácticos, una persona aprobada podrá superar el filtro y permanecer en la misma parte de la terminal donde esperan los viajeros antes de abordar

La credencial no permite acceder a sectores operativos, zonas de equipaje, oficinas, accesos restringidos ni espacios reservados para trabajadores del aeropuerto, aerolíneas, agentes federales o tripulaciones.

¿QUIÉN PUEDE ENTRAR SIN BOLETO?

Este es el punto principal para evitar confusiones: no basta con presentarse en el aeropuerto, mostrar una identificación y explicar que se desea acompañar a alguien.

Gateside está dirigido a miembros activos de TSA PreCheck. Para tramitar el permiso, el interesado debe usar su Known Traveler Number (KTN), el número vinculado con su inscripción en ese sistema.

La TSA también indica que algunas personas con un KTN emitido a través de programas de viajeros confiables elegibles, como Global Entry, NEXUS o SENTRI, podrían cumplir las condiciones si tienen acceso vigente a TSA PreCheck. La validación final se realiza durante el trámite.

Para utilizar Gateside, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener TSA PreCheck vigente o un KTN elegible.

Solicitar la entrada entre uno y tres días antes de la visita.

Seleccionar una terminal incluida en el programa.

Esperar la confirmación antes de acudir al lugar.

Presentar una REAL ID u otro documento aceptado por la agencia.

Pasar por la inspección de seguridad.

Cumplir las reglas específicas del aeropuerto y las indicaciones del personal.

Los menores pueden ser incluidos en la solicitud de un padre, madre o tutor, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Para las familias, hay un detalle importante: el proceso no debe dejarse para la mañana del vuelo. Quien desee acompañar a su mamá, hijo, abuelo o pareja debe completar la gestión con anticipación y esperar la respuesta oficial.

Ahora más personas podrán acompañar a sus familiares hasta casi abordar el avión. Eso sí, no todas las personas califican (Foto: TSA)

¿CÓMO SOLICITAR ACCESO A GATESIDE?

El trámite debe realizarse en línea antes de llegar al aeropuerto. Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial entre uno y tres días antes de la fecha prevista.

El proceso se resume de la siguiente forma:

Entrar al portal de Gateside de la TSA. Ingresar el Known Traveler Number asociado a TSA PreCheck. Elegir el aeropuerto participante. Completar la solicitud dentro del plazo permitido. Esperar la respuesta de la agencia. Llegar a la terminal con una identificación válida. Mostrar la información de autorización en el punto de inspección. Superar el control correspondiente antes de entrar.

La confirmación no garantiza un ingreso automático a cualquier hora. La disponibilidad puede verse limitada durante fines de semana, vacaciones, feriados federales, grandes eventos o momentos de alta actividad aérea.

Por ello, contar con TSA PreCheck no es suficiente. También se requiere un permiso específico para la fecha y el aeropuerto seleccionados.

EL PASE ES GRATUITO Y PUEDE PERMITIR REINGRESO

Gateside no tiene un costo adicional para quienes cumplen las condiciones y reciben autorización. El pase tiene vigencia durante un día calendario y, de acuerdo con los términos actuales, puede permitir volver al área segura durante esa misma jornada.

Así, una persona podría acompañar a un familiar hasta su sala de salida, retirarse y regresar posteriormente, siempre que mantenga el permiso válido y pase otra vez por la inspección.

Hay que tomar en cuenta los tiempos. En complejos grandes como LAX, DFW o LAS, los trayectos internos pueden ser extensos y las filas varían considerablemente según la hora, el día y la terminal.

LOS 13 AEROPUERTOS DONDE FUNCIONA GATESIDE

Gateside by TSA PreCheck opera inicialmente en 13 aeropuertos de Estados Unidos. La lista incluye terminales de California, Texas, Nevada, Arizona, Michigan, Ohio, Kansas, Indiana, Arkansas, Oklahoma, Nebraska y Utah.

Aeropuert Ciudad/estad Códig Los Angeles International Airpor Los Ángeles, Californi LAX San Diego International Airpor San Diego, Californi SA Mesa Gateway Airpor Mesa, Arizon AZ John Glenn Columbus International AirporT Columbus, Ohi CM Dallas Fort Worth International Airport Dallas-Fort Worth, Texas DFW Detroit Metropolitan Wayne County Airport Detroit, Michigan DTW Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport Wichita, Kansas ICT Indianapolis International Airport Indianápolis, Indiana IND Harry Reid International Airport Las Vegas, Nevada LAS Bill and Hillary Clinton National Airport Little Rock, Arkansas LIT Will Rogers International Airport Oklahoma City, Oklahoma OKC Eppley Airfield Omaha, Nebraska OMA Salt Lake City International Airport Salt Lake City, Utah SLC

¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON EL 11-S?

Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, familiares, amigos y parejas podían acompañar a los viajeros hasta la puerta de salida. Las despedidas ocurrían dentro de la terminal, cerca de las salas de espera, una escena habitual para quienes viajaban por Estados Unidos.

Después de los ataques, el país endureció la seguridad aérea. El acceso a los sectores posteriores al filtro quedó reservado casi por completo para pasajeros con tarjeta de embarque, trabajadores acreditados y otras personas con permisos especiales. La creación de la TSA fue una de las consecuencias de esa transformación.

Gateside recupera, de forma limitada, una posibilidad que durante años fue excepcional: llegar a las puertas sin contar con un vuelo. Sin embargo, el programa no elimina las normas aplicadas después del 11-S.

La diferencia es clara: antes de 2001, el acompañamiento era una práctica común; ahora, la entrada depende de tener TSA PreCheck, realizar una solicitud previa, recibir la aprobación y superar el control de seguridad.

¿SE AMPLIARÁ A MÁS AEROPUERTOS?

Por el momento, Gateside opera únicamente en las 13 terminales incluidas en la etapa inicial. La TSA ha indicado que espera extenderlo a otros puntos del país durante los próximos meses, aunque la expansión dependerá de la implementación, capacidad operativa y condiciones particulares de cada instalación.

Antes de organizar una despedida o una bienvenida dentro de la terminal, conviene seguir estas recomendaciones: