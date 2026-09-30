La próxima vez que llegues a un aeropuerto de Estados Unidos —ya sea para volar a Miami, Nueva York, Los Ángeles o visitar a familiares durante las fiestas— podrías notar un cambio justo antes de pasar por seguridad: los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que revisan tu identificación y tarjeta de embarque ya no podrán desempeñar esa tarea sentados. La agencia comenzó a retirar las sillas de los podios ubicados a la entrada de los controles en terminales comerciales de todo el país, una medida que no modifica los requisitos para el público, pero que abrió una disputa con el sindicato que representa a parte de la fuerza laboral.

Para millones de hispanos que viajan dentro de Estados Unidos —incluidas familias que se trasladan para celebrar Navidad, Thanksgiving, vacaciones de verano, partidos o conciertos— el procedimiento será prácticamente igual. Bastará con presentar una identificación válida y el pase de abordar cuando el oficial lo solicite. La diferencia estará del otro lado del podio: el trabajador deberá realizar la verificación de pie antes de permitir el acceso al área de inspección.

La TSA sostiene que la decisión busca reforzar la alerta, la presencia del personal y el servicio al pasajero. El sindicato AFGE TSA Council 100, en cambio, asegura que los asientos son un apoyo ergonómico básico para empleados que pueden pasar largas jornadas caminando o parados sobre superficies duras.

Miles de empleados de la TSA en Estados Unidos tendrán que trabajar de pie durante toda su jornada (Foto: AFP)

LA TSA RETIRARÁ SILLAS DE LOS PODIOS

Como informan diversos medios como Today de NBC y CNN en Español, la disposición elimina los asientos de los puestos conocidos como Travel Document Checker, ubicados al inicio de los filtros de seguridad aeroportuaria.

Allí, el personal revisa el documento de identidad del viajero y su tarjeta de embarque antes de que continúe hacia las máquinas de rayos X, los detectores de metales o los escáneres corporales. Se trata de una de las primeras interacciones con el sistema de control, especialmente en terminales de gran movimiento como JFK y LaGuardia, en Nueva York; Miami International; Orlando International; LAX, en Los Ángeles; o Chicago O’Hare.

El AFGE TSA Council 100, gremio que representa a trabajadores de la agencia, indicó que el retiro de las sillas comenzó en la mayoría de los aeropuertos comerciales. También sostuvo que conoció la implementación a través de sus afiliados y que no recibió un aviso formal previo de parte de la TSA.

¿Qué cambia? Situación Sillas en los podios de verificación Serán retiradas Agentes que revisan documentos Deberán permanecer de pie Lugar de aplicación Puntos de control de seguridad de aeropuertos comerciales Documentos revisados Identificación y tarjeta de embarque Alcance Aeropuertos de Estados Unidos Cambio para pasajeros No se exigen nuevos documentos por esta medida

¿POR QUÉ LA TSA EXIGE QUE ESTÉN DE PIE?

La explicación de la agencia se vincula con la vigilancia, la interacción con el público y la experiencia durante el paso por el filtro.

Según la TSA, quienes inspeccionan identificaciones y pases de abordar suelen ser los primeros empleados de seguridad que reciben al viajero. La institución considera que mantenerlos de pie contribuye a ofrecer un trato más activo, profesional y atento desde el ingreso al punto de control.

La entidad federal también asocia esta disposición con las exigencias físicas del servicio. Su postura es que los oficiales deben cumplir los estándares de aptitud requeridos para desarrollar funciones relacionadas con la seguridad nacional.

En la práctica, la modificación será visible para quienes forman fila antes de ingresar al área de inspección. No altera, sin embargo, el procedimiento básico que siguen los pasajeros al tomar un vuelo desde un aeropuerto estadounidense:

Tener lista una identificación aceptada por la TSA.

Mostrar el pase de abordar cuando el oficial lo pida.

Seguir las indicaciones del personal en la fila.

Continuar hacia la revisión de equipaje de mano después del control documental.

Es importante aclarar que esta decisión no crea una regla nueva sobre licencias de conducir, pasaportes, REAL ID ni tarjetas de residencia. El ajuste se concentra en las condiciones bajo las cuales trabajan los oficiales asignados al primer filtro.

EL SINDICATO CUESTIONA EL CAMBIO

El AFGE TSA Council 100 tiene una lectura distinta. Para la organización, los asientos no representan una comodidad extra, sino una herramienta de prevención física durante turnos extensos y en instalaciones con flujo constante de personas.

El gremio advierte que retirar ese apoyo puede afectar a empleados que alternan largos periodos de permanencia de pie con desplazamientos por los controles. También cuestiona que la implementación haya comenzado sin una comunicación formal con la representación sindical.

Postura de la TSA Postura del AFGE TSA Council 10 Busca reforzar la alerta y la presencia de los agentes Considera que las sillas son apoyo ergonómico esencial Afirma que mejora la atención al pasajero Advierte riesgos para quienes permanecen de pie durante largos periodos Relaciona la medida con la aptitud para el servicio Cuestiona que no existiera aviso formal previo Destaca la seguridad y el servicio Plantea un asunto de seguridad laboral

El desacuerdo pone el foco en una parte del viaje que suele quedar fuera de la conversación pública. Mientras los pasajeros calculan el tráfico, el tiempo para facturar maletas, la conexión entre vuelos o la hora de abordar, los trabajadores encargados del acceso al control cumplen una tarea repetitiva y de alta exposición frente a miles de personas.

Sindicatos de trabajadores han manifestado su rechazo a la nueva norma adoptada por la TSA (Foto: AFP)

EL CAMBIO LLEGA CON DAVID CUMMINS

La medida se conoce pocas semanas después de que David P. Cummins asumiera como administrador de la TSA. El funcionario fue juramentado el 7 de agosto de 2026, luego de que el Senado confirmara su designación para dirigir la entidad federal.

Bajo su liderazgo, la institución lanzó en agosto la estrategia Horizon 25, anunciada en la antesala del 25.º aniversario de la agencia, que se cumplirá en noviembre.

El plan plantea objetivos relacionados con la modernización de los controles, el fortalecimiento de la seguridad del transporte y la mejora de la experiencia para quienes se desplazan por el país.

Entre las iniciativas mencionadas por la TSA figuran:

La expansión de TSA PreCheck.

La incorporación de nuevas tecnologías.

La actualización de algunos puntos de inspección.

La mejora de procesos para viajeros.

La búsqueda de sistemas más eficientes sin reducir los estándares de protección.

La institución no ha confirmado que la eliminación de las sillas forme parte de Horizon 25. Por el momento, no existe una relación oficial establecida entre el programa estratégico y esta decisión laboral.

¿QUÉ DEBEN SABER LOS VIAJEROS?

Para las personas con un vuelo próximo, la disposición no altera los documentos que deben llevar ni la forma de ingresar al área de inspección. La novedad se limita a la postura de los empleados que desempeñan la revisión inicial.

Para el viajero Qué debe saber Identificación Se seguirá verificando en el punto de control Tarjeta de embarque Continúa siendo parte del proceso de acceso Nuevos requisitos El retiro de sillas no crea un documento obligatorio adicional Interacción con el agente El empleado realizará la revisión de pie Seguridad aeroportuaria El proceso sigue bajo responsabilidad de la TSA Recomendación práctica Lleva tus documentos listos antes de acercarte al podio

Si tienes un vuelo programado, conviene revisar los requisitos de tu aerolínea, llegar con anticipación —sobre todo durante fines de semana, feriados y temporadas de alta demanda— y mantener la identificación junto al pase de abordar antes de acercarte al filtro.

La disposición no modifica la rutina del público, pero abre un debate sobre las condiciones laborales de quienes reciben a los pasajeros en la primera línea de seguridad aeroportuaria. La TSA defiende la medida por razones de vigilancia y servicio; el sindicato la cuestiona por sus posibles efectos ergonómicos y por la falta de diálogo previo.