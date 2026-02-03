El fútbol americano se ha ganado, con justicia, la fama de ser uno de los deportes más duros que existen. No solo por los golpes, las colisiones y el desgaste físico que soportan los jugadores semana tras semana, sino también por su relación casi desafiante con el clima. Lluvia intensa, frío extremo, viento o nieve forman parte del paisaje habitual de la NFL y rara vez son motivo para detener un partido. De hecho, esa resistencia al mal tiempo es parte del ADN del deporte y del orgullo de sus aficionados. Por eso, cuando se habla de la posibilidad de suspender un evento tan gigantesco como el Super Bowl, la pregunta no es si va a llover o nevar, sino cuál es esa única condición que realmente obligaría a frenar el espectáculo más importante del fútbol americano.

La lluvia o la nieve no detendrán a la NFL

A diferencia de otras ligas, la NFL mantiene estándares muy claros y estrictos a la hora de posponer o suspender partidos por cuestiones climáticas. Las lluvias fuertes, el mal estado del campo o incluso las nevadas intensas no suelen ser suficientes para detener el juego.

Al contrario: la liga presume su capacidad de adaptación. Los balones están diseñados para mantener el agarre en casi cualquier condición, y los estadios cuentan con sistemas avanzados de drenaje y, en muchos casos, calefacción bajo el césped para que el campo siga siendo jugable.

Lluvia, frío o nieve no suelen afectar al Super Bowl, aunque hay un límite que la NFL no cruza. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Esta mentalidad se ha convertido en parte de la cultura del fútbol americano. Ver a jugadores cubiertos de nieve o avanzando sobre un terreno embarrado no es una excepción, sino casi un símbolo de la dureza del deporte.

El límite que no se negocia

Sin embargo, incluso la NFL tiene límites claros. Aunque es común que los partidos se jueguen bajo avisos de frío extremo o después de tormentas intensas, existen protocolos estrictos que obligan a detener el juego de inmediato bajo ciertas condiciones específicas.

La clave no está en la lluvia ni en la nieve, sino en la actividad eléctrica. La política es tajante: si se detecta un rayo a menos de ocho millas del estadio, el partido se suspende automáticamente. Desde el último rayo detectado, comienza un conteo de 30 minutos. Si durante ese tiempo no se registra nueva actividad eléctrica, el juego puede reanudarse. Pero si los retrasos se prolongan, los árbitros tienen la autoridad para suspender el partido por completo.

Una regla que va más allá del fútbol americano

Estas normas no son exclusivas de la NFL. También se aplican en otras grandes ligas deportivas de Estados Unidos, como la MLS y la MLB, donde la seguridad de jugadores, árbitros y aficionados es prioritaria. La amenaza de un rayo convierte cualquier evento al aire libre en un riesgo real, incluso en competencias de alto perfil.

Este punto cobra especial relevancia de cara al Super Bowl LX, que se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, un estadio al aire libre donde el clima sí puede jugar un papel importante. No es un escenario hipotético: el último partido de la NFL suspendido por mal tiempo fue el inaugural de la temporada 2025 entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles, precisamente debido a actividad eléctrica.

El Super Bowl solo se suspendería si el mal tiempo representa un riesgo real para todos en el estadio. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Además, las interrupciones por tormentas eléctricas se han vuelto más frecuentes incluso a nivel internacional. Durante el Mundial de Clubes 2025, celebrado en Estados Unidos, la FIFA suspendió seis partidos por este mismo motivo, marcando un récord.

En resumen, el Super Bowl puede soportar lluvia, frío o nieve sin problema. Pero hay una sola razón que realmente podría detenerlo: los rayos. Ahí, ni la tradición, ni el espectáculo, ni la importancia del evento pesan más que la seguridad.

