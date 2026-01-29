La Universidad de Yale anunció este martes una nueva política de ayuda financiera para estudiantes de pregrado. A partir de ahora, los alumnos provenientes de familias con ingresos anuales inferiores a 200.000 dólares recibirán matrícula gratuita, mientras que aquellos cuyos hogares ganen menos de 100.000 dólares tendrán cubiertos todos los costos de su educación. El rector académico (provost) Scott Strobel explicó el alcance de la medida en un comunicado.

“Esta inversión estratégica es fundamental para nuestra misión de educar a estudiantes excepcionales de todos los orígenes”, dijo la autoridad según el medio Fox News.

“Los beneficios son evidentes, ya que estos estudiantes talentosos enriquecen el campus de Yale y luego sirven a sus comunidades después de graduarse”, agregó.

El cambio comenzará a aplicarse a los estudiantes que ingresen a la universidad a partir del próximo otoño. Hasta ahora, Yale ya cubría todos los gastos, incluidos alojamiento y plan de comidas, para familias con ingresos menores a 75.000 dólares al año.

La institución también anunció que quienes provengan de hogares que ganen menos de US$100.000 al año tendrán cubiertos todos los gastos de su educación. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Con el nuevo umbral de 100.000 dólares para cubrir todos los costos, la universidad estima que casi la mitad de los hogares estadounidenses con hijos de entre 6 y 17 años podrían calificar para que la educación esté completamente financiada.

El decano de Admisiones y Ayuda Financiera de Pregrado, Jeremiah Quinlan, celebró la decisión: “Estoy encantado de que Yale esté haciendo esta importante inversión en accesibilidad económica”.

“Con este anuncio, reiteramos y reforzamos el compromiso de Yale de garantizar que el costo nunca sea una barrera entre estudiantes prometedores y una educación en Yale College”, agregó.

El medio citado señala que, actualmente, el 56% de los estudiantes de pregrado de Yale recibe ayuda financiera basada en la necesidad, mientras que alrededor de 1.000 alumnos cursan sus estudios sin costo alguno.

Las autoridades universitarias afirmaron que la medida refuerza su compromiso con la equidad y el acceso. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

La directora de ayuda financiera, Kari DiFonzo, destacó: “Yale hace un esfuerzo especial para apoyar a los estudiantes con mayor necesidad económica”.

DiFonzo explicó que, además de la ayuda tradicional, también se otorgan fondos extra para comprar ropa de invierno, realizar experiencias académicas en el extranjero y enfrentar dificultades económicas inesperadas.

Por su parte, el decano de Yale College, Pericles Lewis, recordó que esta política forma parte de una tradición de décadas: “Durante más de 60 años, Yale ha considerado a los postulantes sin tener en cuenta su capacidad de pago y ha brindado apoyo mediante becas para cubrir las necesidades financieras completas de las familias”.

Según afirmó, este enfoque ha sido clave para atraer a estudiantes “talentosos, ambiciosos y dinámicos” a la universidad, cuyo costo total anual de asistencia actualmente supera los 90.000 dólares.

¿Cuánto cuesta estudiar en Yale?

Estudiar en la Universidad de Yale suele ser bastante caro si se paga el “precio de etiqueta”, que incluye matrícula, alojamiento, comidas, libros y otros gastos.

Para el año académico 2024-2025, la matrícula sola estaba alrededor de US$ 67,250. Al sumar alojamiento, comida y gastos personales el costo anual puede llegar a unos US$ 88,000 o más.

Estos valores representan lo que Yale llama el “coste de asistencia”, que combina todos los gastos en un año académico habitual: matrícula, alojamiento, comida, libros, cuotas y gastos personales.

Algunas estimaciones colocan el total cerca de US$ 90,550 por año antes de ayudas, según el propio portal de noticias de Yale.

Cabe agregar que la gran mayoría de estudiantes no paga ese monto completo gracias a las becas y ayudas financieras de la universidad.

Yale ofrece ayuda basada en las necesidades económicas de cada familia, lo que puede reducir drásticamente el costo real que paga un estudiante según sus ingresos y situación familiar.

