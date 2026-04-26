La tranquilidad de un paseo cotidiano cercano al río Charles se convirtió en un momento de pura tensión y heroísmo cuando un hombre que radica en Boston no dudo en ningún momento en lanzarse a las gélidas aguas con el propósito de rescatar a su perro. Si bien este momento pudo terminar en un desenlace fatal, finalmente se convirtió en un momento que demostró el inmenso amor de un dueño a su mascota. En esta nota, te compartiré más detalle sobre este rescate que ya está obteniendo muchos reconocimientos por los usuarios.
La historia la protagoniza Hans Nagrath y su goldendoodle de dos años, Benny. Según sus declaraciones al medio CBS News Boston, este can no contaba con una correa para que tuviera libertad al momento de transitar; sin embargo, la presencia de dos gansos fue suficiente para que desencadene un momento de tensión.
El animal de cuatro patas persiguió a estas aves sin darse cuenta que saltaría al río Charles. En aquel momento, Hans imaginó lo peor, pero no tuvo dudas para tomar la decisión de ingresar a estas aguas frías con la finalidad de rescatarlo.
“Creo que nunca en mi vida había sentido tanto miedo. De hecho, pensé que me iba a ahogar”, declaró el dueño ante el medio citado.
A pesar de toda la ímpetu por salvar a Benny, Hans admitió que se estaba quedando sin aliento mientras nadaba; además, el frío también era un punto en contra que afectaba su rendimiento.
“Estaba a unos tres metros de Benny cuando pensé: ‘Dios mío, no puedo mover los brazos y no sé que va a pasar’”, añadió.
Un rescate sumamente difícil
Las condiciones frías y la poca experiencia de nado no fueron suficientes para que Hans se diera por vencido; luchó en cada momento para que su amigo fiel pudiera retornar a salvo. Aunque no lo cargó, tuvo la idea de empujarle las patas traseras.
Fue así que cumplió con su propósito, aunque no dudó en solicitar ayuda cuando llegó al muelle. Gracias a unas personas que transitaban por la zona, el hombre y su mascota fueron rescatados y recibieron asistencia para que entraran en calor.
Lo llamativo es que Hans y Benny se encontraban en aguas cuyas temperaturas se situaban en 39.2 °F; es decir, la sensación era de frío extremo.
A pesar de este momento aterrador que les tocó afrontar, el hombre no se arrepiente de haber tomado dicha decisión, aunque hubiera preferido contar con la ayuda de rescatistas o un equipo de flotación.
“Hubo un momento en el que pensé: ‘Necesito ayuda’. Miré a mi alrededor y no había barcos ni nada”, relató el autor de esta historia.
