Una técnica veterinaria de Carolina del Norte fue acusada penalmente y despedida de su trabajo luego de rescatar a un perro que había sido abandonado en plena ola de frío tras una fuerte tormenta invernal. El problema, según las autoridades, fue que la mujer no entregó al animal a control animal, como se le había indicado. La protagonista del caso es Dason Garner, quien enfrenta cargos por retener a un animal callejero, no entregarlo a las autoridades e interferir con la labor policial, de acuerdo con el medio WRAL.

Garner asegura que su acción fue un acto de compasión luego de ver al perro expuesto a temperaturas extremas tras una intensa nevada en la ciudad de Wilson, Carolina del Norte.

Según el reporte, Garner vio imágenes de una cámara de seguridad donde se observa a una mujer, identificada como Ashley Baker, dejando al perro en el porche de una casa vecina y marchándose rápidamente.

Las autoridades aseguran que la veterinaria incumplió la orden de entregar al can a control animal, mientras ella sostiene que actuó para proteger su vida. (Foto: GoFundMe)

El hecho ocurrió mientras una tormenta conocida como ciclón bomba o “bombogénesis” azotaba el estado, dejando hasta 28 centímetros de nieve en algunas zonas.

Garner decidió resguardar al animal y llamó a control animal para reportar el hallazgo, pero se le pidió que llevara al perro para una investigación. Ella se negó, argumentando que, por su experiencia como técnica veterinaria y groomer (peluquero canino/felino), su hogar era un lugar más seguro para el animal en ese estado.

“En su condición, (y) como técnica veterinaria y como groomer, no preveo que venga así”, dijo. “No tendría ninguna oportunidad en un refugio”.

Garner afirma que el perro no habría sobrevivido en un refugio dadas las condiciones climáticas. (Foto: Dason Bailey Garner / Facebook)

Garner expresó el impacto emocional que le causó la situación. “Solo estaba tratando de ayudar a un perro que estaba sufriendo, con frío y necesitado. Actué por compasión, instinto y amor por un animal que no podía ayudarse a sí mismo”, escribió en Facebook.

“Ser castigada por intentar proteger a un perro vulnerable me ha dejado devastada, confundida y traicionada por un sistema que se suponía debía valorar la vida y la bondad”, agregó.

Con el paso de los días, Garner logró contactar al dueño legítimo del perro, quien llevaba más de dos meses buscándolo. El animal fue finalmente reunido con su familia. En paralelo, Ashley Baker fue acusada de abandono de un animal, según confirmaron las autoridades.

Carolina del Norte acaba de ser golpeada por un evento meteorológico extremo que los meteorólogos clasificaron como bombogénesis (o "ciclón bomba"). (Foto: Joseph Prezioso / AFP)

Pese a ello, Garner asegura que el caso tuvo un gran costo: perdió su empleo en una clínica veterinaria de Rocky Mount, enfrenta gastos legales y sufre ansiedad constante.

“Mi reputación ha sido dañada, mi carácter cuestionado y mi compasión, algo de lo que siempre me he sentido orgullosa, usada en mi contra”, escribió.

Aun así, afirmó que no se arrepiente: “Lo que más duele es que volvería a tomar la misma decisión si eso significara salvar una vida”.

Qué hacer si encuentras un perro abandonado en EE. UU.

Si no logras localizar al dueño, debes contactar a las autoridades locales de Control Animal (Animal Control) o al refugio municipal de tu condado. En muchos estados, la ley exige reportar al animal encontrado, ya que legalmente se considera “propiedad” y el refugio es el lugar oficial donde los dueños buscarán primero. Puedes usar el sitio Petfinder para ubicar el centro más cercano a tu código postal.

Mientras se resuelve su situación, puedes publicar fotos en aplicaciones como Nextdoor o en grupos de “Lost and Found Pets” de Facebook de tu ciudad. Si decides quedarte con el perro temporalmente (proceso conocido como fostering), asegúrate de haber notificado formalmente al refugio local para evitar problemas legales de “robo” y para que el perro sea incluido en sus bases de datos de animales encontrados.

