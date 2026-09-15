Durante algunos meses del año, el centro de la Vía Láctea ofrece uno de los espectáculos naturales más llamativos que pueden contemplarse desde la Tierra; sin embargo, 2026 está entrando en la última etapa de la llamada “temporada de la Vía Láctea”, por lo que quedan pocas semanas para aprovechar las mejores condiciones de observación.

La buena noticia para los aficionados a la astronomía es que el fenómeno todavía debería ser relativamente fácil de observar en Estados Unidos y en otras partes del hemisferio norte. Además, no hace falta contar con un telescopio sofisticado: unos cielos oscuros y los propios ojos son suficientes, aunque una cámara puede servir para quienes quieran fotografiarla.

¿Qué es exactamente lo que vemos en el cielo?

La Vía Láctea es la galaxia en la que se encuentra nuestro planeta y tiene un disco de estrellas que se extiende por más de 100.000 años luz. Su forma corresponde a la de una galaxia espiral y la Tierra está ubicada en uno de sus brazos, aproximadamente a mitad de camino entre el centro y el borde.

Desde nuestro planeta, la galaxia aparece como una tenue franja blanquecina que atraviesa el cielo, de ahí el nombre de Vía Láctea. Aunque puede observarse durante todo el año, existen determinadas épocas en las que su zona central resulta mucho más favorable para los observadores.

Septiembre ofrece buenas condiciones para encontrar su centro, especialmente durante las noches con poca luz lunar. (Foto referencial: Magnific)

Septiembre todavía ofrece buenas oportunidades

La llamada “temporada de la Vía Láctea” suele extenderse aproximadamente de febrero a octubre, aunque su duración cambia según la latitud. En el hemisferio norte, donde se encuentra Estados Unidos continental, marzo a septiembre suele ser uno de los periodos más favorables.

El centro galáctico, que también es descrito como “el núcleo”, comienza a destacar especialmente desde junio en el hemisferio norte. Preston Dyches, presentador de la serie mensual de NASA What’s Up, explicó que puede verse como una tenue banda de luz nebulosa que se arquea por el cielo.

En septiembre, la mitad del mes puede ser especialmente conveniente porque la Luna todavía presenta una iluminación relativamente baja. Después de la Luna nueva del 10 de septiembre, el satélite entró en fase creciente y entre el 14 y el 17 tendrá entre 13,6% y 38,7% de iluminación, lo que favorece la observación antes de la llegada de la Luna llena del 26 de septiembre según Old Farmer’s Almanac.

¿A qué hora se puede observar?

La Vía Láctea puede aparecer desde el atardecer hasta el amanecer, pero la oscuridad es fundamental para distinguir sus detalles. Generalmente, el cielo alcanza sus condiciones más oscuras entre aproximadamente la medianoche y las 5 a. m., aunque el horario exacto depende del lugar.

Dan Zafra, cofundador de Capture the Atlas, advierte que la puesta del Sol no significa que la Vía Láctea pueda verse inmediatamente. “Esto no significa que tan pronto como se ponga el sol puedas ver la Vía Láctea”, escribió.

“Incluso si está en el cielo, la Vía Láctea apenas será visible durante la hora azul, por lo que tendrás que esperar al menos hasta el final del crepúsculo astronómico para ver todos los detalles de la Vía Láctea”, agregó.

Los mejores resultados se obtienen lejos de las ciudades, en lugares oscuros y durante noches despejadas. (Foto referencial: Pixabay)

Un truco para encontrar el centro galáctico

Entre el 14 y el 20 de septiembre, una formación de estrellas conocida como “la tetera” puede ayudar a localizar el centro de la Vía Láctea. La NASA explica que, si se encuentra la Luna en el cielo del sur durante la noche, estará pasando cerca de Antares, una estrella rojiza situada en la constelación de Escorpio.

La referencia está en Sagitario, donde las estrellas forman una figura que recuerda a una tetera por su asa, tapa y pico. Desde un sitio suficientemente oscuro, los observadores pueden seguir una especie de “vapor” nebuloso que parece salir del pico de esa figura y conduce hacia la zona más densa, correspondiente al centro de nuestra galaxia.

Para tener mayores posibilidades de verla, lo recomendable es alejarse de las luces de las ciudades y buscar lugares con cielos oscuros, despejados y con poca contaminación lumínica.

DarkSky International publicó un listado de comunidades certificadas de cielo oscuro, incluidas 178 ubicaciones en Estados Unidos, que pueden servir como referencia para planificar la observación.