Cada primer lunes de septiembre, Estados Unidos celebra el Labor Day, un feriado federal dedicado a reconocer la labor de los trabajadores y su contribución al desarrollo social y económico del país. Aunque su denominación en inglés puede resultar poco conocida, equivale al Día del Trabajo que se conmemora en gran parte de América Latina, solo que en una fecha diferente. En los siguientes párrafos te contamos cuándo cae exactamente este 2026 y por qué se conmemora esta fecha.

¿QUÉ ES EL LABOR DAY Y CUÁNDO SE CONMEMORA ESTE 2026?

El Labor Day es una celebración de Estados Unidos que reconoce a los trabajadores y sus aportes sociales y económicos al país. La fecha también invita a recordar la historia del movimiento obrero y la lucha por los derechos laborales.

La idea de establecer este feriado surgió entre integrantes de sindicatos de Nueva York. La primera celebración se realizó el 5 de septiembre de 1882, organizada por la Central Labor Union. Con el paso de los años, otros estados adoptaron la conmemoración y, para 1894, 23 estados más ya la habían reconocido. Finalmente, el 28 de junio de ese año, el presidente Grover Cleveland firmó la ley que declaró el primer lunes de septiembre como feriado nacional, publicó el Departamento de Trabajo.

El Labor Day en Estados Unidos se conmemora el primer lunes de septiembre; es decir, este 2026 se festeja el 7 de septiembre. Al ser un feriado federal, se detienen las actividades para los empleados en todo el territorio estadounidense con el fin de que puedan pasar tiempo con sus familias y así tener un merecido descanso. Por lo tanto, las agencias federales y estatales, los bancos y diversas instituciones financieras cierran sus puertas.

El Labor Day estadounidense no se conmemora cada 1 de mayo a diferencia del resto de países que conforman América. (Fuente: iStock) / LeoPatrizi

¿POR QUÉ EL LABOR DAY SE CELEBRA EN SEPTIEMBRE Y NO EN MAYO?

El labor Day se conmemora el primer lunes de septiembre y no el 1 mayo por una simple razón: porque buscaban que el feriado coincidiera con la reunión de los Caballeros del Trabajo, una federación laboral más progresista, precisó a BBC Eric Arnesen, profesor de Historia en la Universidad George Washington.

“En EE.UU. celebraban el 1° de mayo sindicalistas radicales, miembros del partido socialista de los trabajadores y del partido comunista, identificados como parte de la izquierda internacional. Pero el grueso del movimiento laboral no se identificaba con la izquierda radical, por lo que escogieron otro día”, señaló.

Además, buscaban evitar la glorificación de los “mártires de Chicago”, cuyo movimiento logró que el 1 de mayo se conmemores el Día del Trabajador en todo el mundo, menciona National Geographic.

¿ALGÚN OTRO PAÍS TAMBIÉN CONMEMORA EL DÍA DEL TRABAJO EN SEPTIEMBRE?

En Canadá, el Día del Trabajo también se conmemora en el noveno mes del año desde 1872, convirtiéndola en uno de los primeros países en adoptar este feriado. La elección del primer lunes de septiembre respondió al interés de crear una jornada de descanso y celebración al cierre del verano, en lugar de asociarla con el 1 de mayo, una fecha que entonces tenía una connotación más radical.

También conocido como “Labour Day”, este feriado nacional suele incluir actividades comunitarias y recreativas, y ofrece a los canadienses una pausa antes de la llegada del otoño.

FESTEJOS POR EL FERIADO NACIONAL POR PRIMER LUNES DE SEPTIEMBRE EN EE.UU.

Varios estadounidenses celebran el Labor Day con torneos deportivos, parrillas, ir de paseo, etc. Al ser convertirse en un feriado largo de tres días, la mayoría lo utiliza para pasar tiempo con sus familias y amigos.

En Labor Day se conmemora a todos los trabajadores, por lo que se da un feriado nacional (Foto: Freepik)