El feriado del 7 de septiembre traerá ajustes en correo, paquetería, trámites, bancos y comercios. Consulta antes de salir para evitar contratiempos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
El feriado del 7 de septiembre traerá ajustes en correo, paquetería, trámites, bancos y comercios. Consulta antes de salir para evitar contratiempos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Como cada año, y, en 2026, caerá el 7 de septiembre. Al tratarse de un , la jornada puede implicar cambios en el funcionamiento habitual de distintas oficinas, servicios, comercios e instituciones financieras, por lo que conviene organizar con tiempo cualquier trámite, envío o compra pendiente. Además, la fecha forma parte de un fin de semana largo para muchas familias y suele modificar horarios en distintas ciudades del país. ¿Qué establecimientos y servicios estarán abiertos o cerrados ese día para que puedas planificarte con anticipación? En esta nota te lo contamos.

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El fin de semana largo puede cambiar tus planes: conoce los cierres y los servicios que continuarán disponibles durante Labor Day (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
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¿QUÉ ESTARÁ ABIERTO O CERRADO EN LABOR DAY?

Labor Day es sinónimo de viajes, celebraciones y descanso para millones de personas en Estados Unidos. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para hacer compras, retirar dinero, enviar correspondencia o resolver algún trámite pendiente.

Antes de salir, revisa qué oficinas, bancos y comercios operarán con normalidad y cuáles cerrarán sus puertas el lunes 7 de septiembre.

Lo que estará cerrado en Labor Day

  • Oficinas de Gobierno: agencias federales, estatales y locales, tribunales y el DMV (Departamento de Vehículos Motorizados).
  • Bancos y mercados financieros: las y la Bolsa de Nueva York (NYSE) no operarán.
  • Correo y paquetería: el Servicio Postal de EE.UU. (USPS) y los servicios regulares de entrega de FedEx y UPS, suspenderán sus labores habituales.
  • Consulados y oficinas extranjeras: todas las representaciones diplomáticas en EE.UU. tampoco atenderán al público.
  • Costco: tampoco abrirá las puertas de sus sucursales, toda vez que .
Costco no abrirá en Labor Day, pero otros comercios operarán (Foto: AFP)
Costco no abrirá en Labor Day, pero otros comercios operarán (Foto: AFP)

Lo que estará abierto en Labor Day

  • Best Buy
  • Dick’s
  • Sporting Goods
  • Dollar General
  • Dollar Tree
  • DSW Family Dollar
  • Home Depot
  • HomeGoods
  • Kohl’s
  • Lowe’s
  • Macy’s
  • Marshalls
  • Michaels
  • Nordstrom
  • Petco
  • PetSmart
  • Ross
  • Staples
  • TJ Maxx
  • Walgreens

Estos variarán su horario según su ubicación, por lo que conviene consultar en sus sitios web.

  • Walmart
  • Target
  • Acme
  • Aldi
  • Kroger
  • Publix
  • Safeway
  • ShopRite
  • Stop & Shop
  • Trader Joe’s
  • Wegmans
  • Whole Foods
  • Sam’s
  • BJ’s
  • CVS Pharmacy
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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