Como cada año, Labor Day se conmemora el primer lunes de septiembre y, en 2026, caerá el 7 de septiembre. Al tratarse de un feriado federal, la jornada puede implicar cambios en el funcionamiento habitual de distintas oficinas, servicios, comercios e instituciones financieras, por lo que conviene organizar con tiempo cualquier trámite, envío o compra pendiente. Además, la fecha forma parte de un fin de semana largo para muchas familias y suele modificar horarios en distintas ciudades del país. ¿Qué establecimientos y servicios estarán abiertos o cerrados ese día para que puedas planificarte con anticipación? En esta nota te lo contamos.

El fin de semana largo puede cambiar tus planes: conoce los cierres y los servicios que continuarán disponibles durante Labor Day (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ ESTARÁ ABIERTO O CERRADO EN LABOR DAY?

Labor Day es sinónimo de viajes, celebraciones y descanso para millones de personas en Estados Unidos. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para hacer compras, retirar dinero, enviar correspondencia o resolver algún trámite pendiente.

Antes de salir, revisa qué oficinas, bancos y comercios operarán con normalidad y cuáles cerrarán sus puertas el lunes 7 de septiembre.

Lo que estará cerrado en Labor Day

Oficinas de Gobierno: agencias federales, estatales y locales, tribunales y el DMV (Departamento de Vehículos Motorizados).

agencias federales, estatales y locales, tribunales y el DMV (Departamento de Vehículos Motorizados). Bancos y mercados financieros: las sucursales bancarias tradicionales y la Bolsa de Nueva York (NYSE) no operarán.

las sucursales bancarias tradicionales y la Bolsa de Nueva York (NYSE) no operarán. Correo y paquetería: el Servicio Postal de EE.UU. (USPS) y los servicios regulares de entrega de FedEx y UPS, suspenderán sus labores habituales.

el Servicio Postal de EE.UU. (USPS) y los servicios regulares de entrega de FedEx y UPS, suspenderán sus labores habituales. Consulados y oficinas extranjeras: todas las representaciones diplomáticas en EE.UU. tampoco atenderán al público.

todas las representaciones diplomáticas en EE.UU. tampoco atenderán al público. Costco: tampoco abrirá las puertas de sus sucursales, toda vez que Labor Day es uno de los siete feriados al año que acata.

Costco no abrirá en Labor Day, pero otros comercios operarán (Foto: AFP)

Lo que estará abierto en Labor Day

Best Buy

Dick’s

Sporting Goods

Dollar General

Dollar Tree

DSW Family Dollar

Home Depot

HomeGoods

Kohl’s

Lowe’s

Macy’s

Marshalls

Michaels

Nordstrom

Petco

PetSmart

Ross

Staples

TJ Maxx

Walgreens

Estos variarán su horario según su ubicación, por lo que conviene consultar en sus sitios web.

Walmart

Target

Acme

Aldi

Kroger

Publix

Safeway

ShopRite

Stop & Shop

Trader Joe’s

Wegmans

Whole Foods

Sam’s

BJ’s

CVS Pharmacy