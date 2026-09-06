Como cada año, Labor Day se conmemora el primer lunes de septiembre y, en 2026, caerá el 7 de septiembre. Al tratarse de un feriado federal, la jornada puede implicar cambios en el funcionamiento habitual de distintas oficinas, servicios, comercios e instituciones financieras, por lo que conviene organizar con tiempo cualquier trámite, envío o compra pendiente. Además, la fecha forma parte de un fin de semana largo para muchas familias y suele modificar horarios en distintas ciudades del país. ¿Qué establecimientos y servicios estarán abiertos o cerrados ese día para que puedas planificarte con anticipación? En esta nota te lo contamos.
¿QUÉ ESTARÁ ABIERTO O CERRADO EN LABOR DAY?
Labor Day es sinónimo de viajes, celebraciones y descanso para millones de personas en Estados Unidos. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para hacer compras, retirar dinero, enviar correspondencia o resolver algún trámite pendiente.
Antes de salir, revisa qué oficinas, bancos y comercios operarán con normalidad y cuáles cerrarán sus puertas el lunes 7 de septiembre.
Lo que estará cerrado en Labor Day
- Oficinas de Gobierno: agencias federales, estatales y locales, tribunales y el DMV (Departamento de Vehículos Motorizados).
- Bancos y mercados financieros: las sucursales bancarias tradicionales y la Bolsa de Nueva York (NYSE) no operarán.
- Correo y paquetería: el Servicio Postal de EE.UU. (USPS) y los servicios regulares de entrega de FedEx y UPS, suspenderán sus labores habituales.
- Consulados y oficinas extranjeras: todas las representaciones diplomáticas en EE.UU. tampoco atenderán al público.
- Costco: tampoco abrirá las puertas de sus sucursales, toda vez que Labor Day es uno de los siete feriados al año que acata.
Lo que estará abierto en Labor Day
- Best Buy
- Dick’s
- Sporting Goods
- Dollar General
- Dollar Tree
- DSW Family Dollar
- Home Depot
- HomeGoods
- Kohl’s
- Lowe’s
- Macy’s
- Marshalls
- Michaels
- Nordstrom
- Petco
- PetSmart
- Ross
- Staples
- TJ Maxx
- Walgreens
Estos variarán su horario según su ubicación, por lo que conviene consultar en sus sitios web.
- Walmart
- Target
- Acme
- Aldi
- Kroger
- Publix
- Safeway
- ShopRite
- Stop & Shop
- Trader Joe’s
- Wegmans
- Whole Foods
- Sam’s
- BJ’s
- CVS Pharmacy