Desde que se formó en el Pacífico oriental, frente a las costas de México, durante la madrugada del martes 1 de septiembre, los meteorólogos han seguido de cerca la evolución del huracán Marie. Aunque el sistema se mantiene mar adentro y no se prevé que toque tierra en California, podría influir en las condiciones del sur del estado durante el fin de semana largo de Labor Day. Como se esperan oleaje elevado, corrientes de resaca peligrosas y un riesgo de inundaciones costeras, así como la posibilidad de lluvias en algunas zonas, te contamos cuál podría ser el impacto del fenómeno y qué áreas serían las más afectadas.

El huracán Lowell, el huracán Karina y el huracán Marie sobre el Océano Pacífico, el 3 de septiembre de 2026, a las 14:00 UTC. (Handout / NOAA / AFP) / HANDOUT

LOS POSIBLES EFECTOS DEL HURACÁN MARIE EN EL SUR DE CALIFORNIA

Pese a que Marie se mantiene mar adentro y la probabilidad de que toque tierra directamente en el sur de California es muy baja, el impacto más probable es oleaje elevado, corrientes de resaca y riesgo de inundación costera; la lluvia sigue siendo menos segura y dependerá de la trayectoria y de la humedad que alcance la región, publicó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). A continuación, los efectos del huracán:

OLEAJE Y RIESGO COSTERO

El impacto más probable será en las playas expuestas al sur, desde Los Ángeles y Orange County hasta San Diego:

Se prevén olas de aproximadamente 6 a 10 pies, con mayor riesgo en San Diego y en playas orientadas al sur. En el condado de San Diego ya se emitieron un High Surf Advisory y un Coastal Flood Advisory, vigentes desde las 6:00 a.m. del sábado 5 hasta las 11 p.m. del martes 8 de septiembre, publica FOX5 San Diego.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa corrientes de resaca muy fuertes, posibles avisos de alto oleaje y erosión de playa.

corrientes de resaca muy fuertes, posibles avisos de alto oleaje y erosión de playa. La combinación del oleaje con mareas altas nocturnas –cerca de 6.5 a 6.8 pies el domingo y alrededor de 7 pies el lunes– eleva el riesgo de inundaciones costeras en zonas bajas, estacionamientos y caminos junto al mar, señala KPBS.

POSIBLES LLUVIAS

Aunque la lluvia sigue siendo el componente más incierto, debes tomar en cuenta lo siguiente:

Los pronósticos apuntan a una probabilidad de 50% a 60% de lluvia ligera y generalizada entre domingo y martes, con acumulados aproximados de 0.10 a 0.50 pulgadas en buena parte del sur de California.

Existe una probabilidad menor, de alrededor de 10% a 15%, de lluvias más intensas y tormentas eléctricas que podrían provocar inundaciones localizadas.

En el condado de San Diego, los modelos muestran posibilidad de precipitación medible pero irregular; la lluvia podría no presentarse de la misma forma en todas las ciudades.

Los pronósticos contemplan mar peligroso y posibles inundaciones costeras entre el sábado y el martes (Foto: Magnific / Imagen referencial)

RECOMENDACIONES PARA EL FIN DE SEMANA DE LABOR DAY EN EL SUR DE CALIFORNIA

Si planeas ir a la playa, lo mejor es evitar entrar al mar, mantenerte lejos de muelles, rocas y rompientes, y seguir las banderas y avisos de salvavidas locales.

Si vas a la costa, considera que el peligro mayor puede estar en el agua aunque el cielo parezca despejado: las corrientes de resaca y el oleaje pueden empeorar antes de que lleguen las lluvias.

Si tus planes son estar al aire libre, prepara una alternativa bajo techo y revisa los avisos locales el mismo día, pues un cambio en la trayectoria de Marie podría modificar las cantidades de lluvia.