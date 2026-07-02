Con la llegada del fin de semana del 4 de julio, miles de personas en Los Ángeles se preparan para asistir a celebraciones, reuniones familiares, conciertos y espectáculos de fuegos artificiales en lugares como Grand Park, Marina del Rey o cerca del Dodger Stadium. Como suele ocurrir durante una de las festividades con mayor movimiento en las carreteras de Estados Unidos, las autoridades también reforzarán la vigilancia para reducir los accidentes relacionados con conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas. Si tienes pensado salir durante estos días, conviene conocer dónde estarán los operativos del Los Angeles Police Department (LAPD) y en qué horarios funcionarán, sobre todo si te mueves entre zonas con mucha población latina como South L.A., Boyle Heights, Pacoima o Koreatown. La agencia confirmó que desplegará controles de alcoholemia, puntos de revisión y patrullajes especiales en distintos sectores de la ciudad entre el 1 y el 5 de julio, con el objetivo de sacar de circulación a los conductores que representen un riesgo para los demás.

EL CALENDARIO OFICIAL DE CONTROLES DEL LAPD

El LAPD informó que realizará tanto puntos de control de DUI (Driving Under the Influence) como patrullajes de saturación, una estrategia que consiste en aumentar la presencia de oficiales en zonas donde históricamente se han registrado más arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, así como accidentes relacionados con este tipo de conductas.

Fecha Horario Tipo de operativo Ubicación Miércoles 1 de julio 4:00 p.m. a 12:00 a.m. Patrullaje de saturación Northeast Division Jueves 2 de julio 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Punto de control DUI Melrose Avenue y Oxford Avenue Jueves 2 de julio 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Punto de control DUI Florence Avenue y Main Street Jueves 2 de julio 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Punto de control DUI Venice Boulevard y Western Avenue Viernes 3 de julio 6:00 p.m. a 12:00 a.m. Patrullaje de saturación Divisiones 77th Street y Southeast Viernes 3 de julio 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Punto de control DUI Victory Boulevard y Babcock Avenue Domingo 5 de julio 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Punto de control DUI Vermont Avenue y Monroe Street

¿POR QUÉ EL LAPD ELIGIÓ ESAS ZONAS?

La policía explicó que los lugares donde se instalarán los controles no fueron elegidos al azar. Los puntos de revisión se determinan utilizando datos históricos sobre arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y sobre colisiones relacionadas con este tipo de infracciones. Eso significa que muchas de estas ubicaciones ya han registrado incidentes en años anteriores, especialmente durante fines de semana largos y fechas festivas como el 4 de julio.

Eso sí, también aclaró que las ubicaciones programadas podrían modificarse o incluso cancelarse si las necesidades operativas así lo requieren durante esos días. Por ejemplo, si surge un incidente mayor en otra parte de la ciudad o si el flujo de tráfico cambia de manera significativa.

La Policía de Los Ángeles estará a cargo de estos controles que buscan prevenir accidentes en las carreteras de la ciudad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

NO SOLO EL ALCOHOL PUEDE PROVOCAR UNA INFRACCIÓN POR DUI

Un aspecto que muchas personas pasan por alto es que una detención por DUI no se limita únicamente al consumo de bebidas alcohólicas. El LAPD recordó que también es ilegal conducir cuando la capacidad para manejar está afectada por:

Medicamentos recetados que causan somnolencia o disminuyen los reflejos.

Medicamentos de venta libre (como algunos para alergias o resfriados) que afectan el estado de alerta.

Marihuana, ya sea con fines recreativos o medicinales.

Cualquier otra sustancia que reduzca la capacidad para conducir de forma segura.

En otras palabras, aunque un medicamento haya sido recetado por un médico o pueda comprarse sin receta, si afecta los reflejos o el estado de alerta del conductor, manejar un vehículo puede constituir una infracción. En una ciudad como Los Ángeles, donde mucha gente maneja largas distancias para ir del trabajo a casa o a reuniones familiares, esto cobra especial importancia.

LAS CONSECUENCIAS DE UN PRIMER DUI EN CALIFORNIA

Las autoridades aprovecharon el anuncio para recordar que las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas pueden ser muy severas en California. Según estimaciones habituales, una persona que comete un primer DUI enfrenta, en promedio:

Multas, costos administrativos, honorarios legales y otros cargos que en conjunto pueden llegar o superar los 13,500 dólares.

Suspensión de la licencia de conducir por un periodo determinado, con posibles restricciones posteriores.

Otras consecuencias legales y administrativas que pueden incluir cursos obligatorios, evaluaciones y, en algunos casos, instalación de dispositivos de bloqueo de encendido.

Por ese motivo, la recomendación sigue siendo la misma: si vas a consumir alcohol o cualquier sustancia que pueda afectar tu capacidad para conducir, lo más seguro es designar a un conductor sobrio, utilizar un servicio de transporte o pedir un viaje por aplicación. En L.A., muchas familias hispanas ya optan por Uber, Lyft o compartir carro con un “designated driver” para evitar problemas al regresar de fiestas en barrios como East L.A., Panorama City o el Valle de San Fernando.

EL OBJETIVO DE ESTOS OPERATIVOS DURANTE EL 4 DE JULIO

De acuerdo con el Los Angeles Police Department, el propósito principal de estos controles es proteger a quienes circulan por las calles durante una de las semanas con mayor tráfico del año. Además de detectar y retirar de las vías a conductores presuntamente intoxicados, los operativos también buscan generar conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, las drogas o determinados medicamentos.

El despliegue cuenta con financiamiento de una subvención de la California Office of Traffic Safety, administrada a través de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), como parte de las campañas estatales para reducir los accidentes relacionados con la conducción bajo los efectos de sustancias. Para la comunidad hispana de Los Ángeles, que suele combinar el 4 de julio con reuniones familiares, música y comida típica, estos operativos son un recordatorio directo de la importancia de planificar con anticipación cómo volver a casa sin ponerse en riesgo ni poner en riesgo a los demás.

LAPD realizará un operativo para prevenir accidentes de tránsito (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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