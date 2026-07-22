Si vas a manejar por Los Ángeles esta semana, especialmente si te mueves por barrios con alta presencia latina como Northridge, Van Nuys, Koreatown o South Los Angeles, es importante que tengas muy claro que el Los Angeles Police Department (LAPD) desplegará una serie de operativos para detectar a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, con puntos de control fijos, patrullajes intensivos y presencia policial extra en avenidas clave donde muchos residentes suelen ir a trabajar, hacer compras o salir a comer con la familia. Estos operativos, que forman parte de una estrategia más amplia de seguridad vial en California, buscan reducir accidentes en zonas donde se han registrado más choques y arrestos por DUI, y podrían afectar tus tiempos de traslado si usas el auto para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela de verano o moverte hacia lugares muy concurridos por la comunidad.

Se trata de un operativo que se desarrollará entre el 22 y el 26 de julio, abarcando barrios como Northridge, Mar Vista, Koreatown, Van Nuys, South Los Angeles y el San Fernando Valley. Si bien las autoridades difundieron el cronograma previsto, también advirtieron que las ubicaciones podrían modificarse o incluso cancelarse en función de las necesidades operativas del momento, por lo que recomiendan a los conductores estar atentos a los anuncios oficiales del LAPD y a las actualizaciones en redes sociales.

¿DÓNDE ESTARÁN LOS CONTROLES DEL LAPD DEL 22 AL 26 DE JULIO?

Para que puedas planificar tus desplazamientos con anticipación, este es el calendario oficial difundido por el LAPD, con las divisiones, puntos de control y horarios estimados de cada operativo.

Fecha Zona Tipo de operativo Horario Miércoles 22 de julio Newton Division Patrullaje intensivo (Saturation Patrol) 4:00 p.m. a 12:00 a.m. Viernes 24 de julio Northridge (Nordhoff Street y Zelzah Avenue) Control de alcoholemia (Checkpoint) 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Viernes 24 de julio Mar Vista (Venice Boulevard y Centinela Avenue) Control de alcoholemia (Checkpoint) 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Domingo 26 de julio Van Nuys Division Patrullaje intensivo 12:00 p.m. a 8:00 p.m. Domingo 26 de julio 77th Division y Southeast Division Patrullajes intensivos 4:00 p.m. a 12:00 a.m. Domingo 26 de julio Koreatown (Western Avenue y 8th Street) Control de alcoholemia 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

¿POR QUÉ EL LAPD ELIGE ESTAS UBICACIONES?

De acuerdo con la policía de Los Ángeles, los puntos de control y los patrullajes no se instalan al azar. Los agentes seleccionan las zonas utilizando información sobre:

Historial de accidentes de tránsito.

Cantidad de arrestos previos por conducir bajo la influencia de sustancias (DUI).

Tendencias de seguridad vial registradas en cada división policial.

El objetivo es concentrar los recursos en los lugares donde existe un mayor riesgo de incidentes relacionados con conductores en estado de intoxicación, especialmente en corredores viales muy transitados por familias trabajadoras y por personas que usan el auto como herramienta de trabajo.

NO SOLO BUSCAN A CONDUCTORES QUE HAYAN CONSUMIDO ALCOHOL

Algo que muchas personas pasan por alto es que un DUI en California no está relacionado únicamente con bebidas alcohólicas. El LAPD recordó que también es ilegal conducir cuando las capacidades están afectadas por:

Cannabis o marihuana.

Medicamentos recetados.

Medicamentos de venta libre que reduzcan los reflejos o la capacidad para conducir.

Cualquier otra sustancia que afecte el estado físico o mental del conductor.

En otras palabras, aunque un medicamento haya sido indicado por un médico o pueda comprarse sin receta en farmacias frecuentes para la comunidad latina, conducir después de consumirlo puede convertirse en una infracción si disminuye la capacidad para manejar de forma segura. Esto incluye productos que muchas personas usan para el dolor, la ansiedad o el sueño y que, combinados con el cansancio de la jornada laboral, pueden aumentar el riesgo al volante.

LAS CONSECUENCIAS DE UN PRIMER DUI EN CALIFORNIA

Las autoridades aprovecharon el anuncio para recordar que las sanciones pueden ser muy severas, incluso para quienes son detenidos por primera vez. Entre las principales consecuencias se encuentran:

Sanción Detalle Multas y costos legales En promedio pueden alcanzar los 13.500 dólares entre multas, cargos judiciales y otros gastos. Suspensión de la licencia El conductor puede perder temporalmente el derecho a manejar. Antecedentes legales Un arresto por DUI puede generar consecuencias judiciales y afectar futuros procesos administrativos.

Además del impacto económico, una condena por conducir bajo la influencia puede traer consecuencias en el seguro del vehículo y en el historial del conductor, algo que puede complicar la vida cotidiana de muchas familias que dependen del auto para trabajar, llevar a los hijos a sus actividades y visitar a familiares en distintos barrios del área metropolitana de Los Ángeles.

OPERATIVO FINANCIADO PARA REFORZAR LA SEGURIDAD VIAL

El operativo forma parte de una estrategia de prevención impulsada por el California Office of Traffic Safety, organismo que financia estas acciones mediante una subvención otorgada a través de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Este tipo de campañas se coordina regularmente con autoridades locales para intentar reducir el número de choques con heridos y fallecidos en las calles y autopistas de Los Ángeles, donde la combinación de tráfico intenso, consumo de sustancias y distracciones al volante sigue siendo una preocupación constante.

Las autoridades insistieron en un mensaje sencillo para la comunidad: si vas a consumir alcohol, cannabis o cualquier medicamento que pueda afectar tu capacidad para conducir, lo más seguro es utilizar un conductor designado, un servicio de transporte compartido (como apps de ride-hailing) o el transporte público, que muchas familias usan los fines de semana para moverse entre barrios del Valle, el centro y la zona de playas. De esa manera no solo evitarás multas o sanciones, sino que también contribuirás a reducir el riesgo de accidentes en las calles de Los Ángeles y a proteger a tus seres queridos y a otros conductores.